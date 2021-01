Evergreen Das grosse Inter Mailand hatte Interesse am kleinen St.Galler Teenager: Weshalb Ausnahmetalent Vincenzo Zinnà seine Fussballerkarriere früh beenden musste Vincenzo Zinnà gab im zarten Alter von exakt 15 Jahren, 10 Monaten und 9 Tagen seinen Einstand im Fanionteam des FC St.Gallen. Jünger war keiner. Daniel Wirth 29.01.2021, 18.00 Uhr

Mittelstürmer Vincenzo Zinnà in einem Spiel im Juni 1999 im «Espenmoos» gegen Xamax Neuenburg Sandra D. Sutter

Vincenzo Zinnà ist in Amriswil im Oberthurgau aufgewachsen. Sein Vater war im Alter von 16 Jahren aus Kalabrien in die Schweiz eingewandert. Er habe spät mit dem Fussballspielen angefangen, mit 10, sagt Zinnà. Bereits zwei Jahre später wechselte er in die Juniorenabteilung des FC St.Gallen.

Zinnà war ein Angreifer. Er spielte im offensiven Mittelfeld oder im Sturm. Er war Junioren-Internationaler und absolvierte von der U15 bis zur U21 insgesamt rund 100 Länderspiele für die Schweiz. Besonders aufgefallen war er an der U16-Europameisterschaft in Deutschland. Er zog die Blicke der Talentspäher grosser Klubs in Deutschland und Italien auf sich.

Mit 15 erhielt er beim FC St.Gallen einen Profivertrag über fünf Jahre. Sein Début gab er am 5. Juli 1997 gegen Servette Genf. Das Spiel endete 2:2 unentschieden. Sein Teileinsatz gefiel FCSG-Trainer Roger Hegi derart gut, dass er Zinnà wenige Tage darauf gegen die Zürcher Grasshoppers für die Startformation nominierte. Auch dieses Spiel endete 2:2 unentschieden.

Vincenzo Zinnà galt Ende der 1990er-Jahre als ganz grosses Talent. Weil er den italienischen Pass besitzt, interessierten sich auch Vereine wie Inter Mailand und die AC Florenz für ihn. Das Management der Fiorentina lud ihn ein zur Unterzeichnung eines Vorvertrags. Zinnà erinnert sich: «Mein Vater fuhr mit mir in die toskanische Stadt.» Das Angebot war verlockend.

Zinnàs Eltern liessen ihren Sohn gewähren

Doch der junge Zinnà unterschrieb nicht. Er war sehr jung und hatte gerade das Vertrauen des FC St.Gallen erhalten. Er sagte seinem Vater, er wolle nach Hause nach Amriswil. Sein Vater habe genickt, sagt Zinnà. Obschon das gebotene Gehalt für ihre Verhältnisse «enorm» gewesen wäre. Auch Inter Mailand, der 1. FC Köln und die Münchner Bayern hätten Interesse bekundet, erinnert sich Zinnà. Er entschied sich für St.Gallen.

«Mein Vater drängte mich nicht, ins Ausland zu wechseln, das rechne ich ihm heute noch hoch an.»

Die Familie ist Zinnà wichtig, Vertrauen und Wertschätzung auch. Als er als Teenager Profifussballer wurde, hatte Zinnà viele Neider, wie er sagt. Zudem sei er sehr früh auf sich alleine gestellt gewesen. «Das war nicht immer leicht.» Heute hätten es die Jungen beim FC St.Gallen einfacher, würden betreut und von Alain Sutter klug beraten.

Zinnà hatte früh gesundheitliche Probleme. Das rechte Knie. Immer wieder musste er sich wegen eines Knorpelschadens schonen. Und bald wurden auch Operationen und lange Phasen der Regeneration unumgänglich. In der Meistersaison 1999/2000 war Vincenzo Zinnà quasi durchgehend verletzt. An die Meisterfeier erinnert er sich aber noch heute: «Grandios!»

In guter Erinnerung bleibt ihm auch die Teilnahme am Cupfinal 1998 gegen Lausanne im Berner Wankdorf-Stadion, der «leider unglücklich verloren ging». 2002 schaffte Zinnà sein Comeback beim FC St.Gallen. Als Heinz Peischl Trainer wurde, musste der damals 22-Jährige mit Spielern wie Ivan Dal Santo und Ionel Gane in die «Gruppe Wald»; er wurde aussortiert. Zinnàs Zeit beim FC St.Gallen als Spieler ging abrupt zu Ende.

Immer wieder das rechte Knie

Er wechselte zum SCR Altach in die dritthöchste österreichische Liga. Dort fasste er unter Sportchef Erik Regtop, einem ehemaligen FC-St.Gallen-Spieler, sofort Fuss. Zinnà war Stammspieler, wurde Torschützenkönig und führte die Vorarlberger in drei Jahren von der dritthöchsten in die höchste Liga. «Ich war Leistungsträger», sagt Zinnà. Doch dann: das Knie.

In einem Testspiel nach der Winterpause gegen den FC Wil merkte er:

«Das ist das Karriereende.»

Er war 26. Er liess sich noch zu einem Engagement beim FC Gossau überreden. Die Fürstenländer spielten damals in der Nationalliga B. Vincenzo Zinnà sah sich bald auf der Ersatzbank wieder. Der Grund? «Ich hatte null Interesse an manipulierten Spielen.» Zur Erinnerung: Der FC Gossau war Ende der 1990er-Jahre in einen Wettskandal involviert, der international Schlagzeilen auslöste.

Vincenzo Zinnà ist heute Unternehmer («Zinna Manufaktur») und Verwaltungsrat der Hoten Bären AG in Gonten. PD

Nach dem Intermezzo in Gossau hängte Zinnà noch zwei Saisons beim Zweitligisten FC Montlingen im Rheintal an. Später trainierte er beim FC St.Gallen noch Juniorenteams. Heute verfolgt er den Fussball nur noch aus der Ferne. Mit den Meisterspielern des FC St.Gallen hat er heute noch Kontakt in einem Whatsapp-Chat. «Wir waren eine tolle Truppe!», sagt er.

Seine Karriere war steil – in beiden Richtungen. Zinnà war nahe dran an einer grossen Fussballerlaufbahn. Doch es kam anders. Er hadert nicht mit seinem Sportlerschicksal. Nur ganz selten noch denke er wehmütig daran, beinahe mit Grössen wie dem Brasilianer Ronaldo (Inter Mailand) oder dem Argentinier Gabriel Batistuta (AC Florenz) gespielt haben zu können.

Vincenzo Zinnà lebt heute mit seiner Ehefrau, die er als 18-Jähriger kennen lernte, und einer acht Jahre alten Tochter in Appenzell. Dort ist er auch beruflich tätig. Er arbeitet mit dem ehemaligen Schreinerweltmeister Thomas Sutter zusammen und ist Inhaber der «Zinnà Manufaktur». An der Hauptgasse in Appenzell haben sie ihr Geschäft für Möbel und Interieur.

Seit kurzem ist Vincenzo Zinnà im Verwaltungsrat des Hotels Bären in Gonten. Er arbeitet hier mit Leonteq-Gründer und CEO Jan Schoch zusammen. «Ich bin heute rundum glücklich», sagt Zinnà, der in diesem Jahr 40 wird. Vor 20 Jahren habe ihm wohl ein Quäntchen Glück gefehlt.

