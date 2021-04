Evergreen Daniel Madlener, der Jahrhundertspieler Beim FC St.Gallen kam er nicht richtig in die Gänge. Er war auch erst 20-jährig, als er kam. Aber später machte der heute 56-jährige Daniel Madlener eine ansehnliche Karriere als Fussballprofi. Daniel Good 24.04.2021, 05.00 Uhr

Daniel Madlener im August 1985 nach seinem Wechsel zum FC St.Gallen. Bild: KEYSTONE

Daniel Madlener war einer der zahlreichen Vorarlberger, die nach der erfolgreichen Ära von Martin Gisinger und Gerhard Ritter in deren Fussstapfen hätte treten sollen. Als 20-Jähriger wechselte der überaus talentierte Österreicher 1985 von der IG Bregenz/Dornbirn zum FC St.Gallen in die damalige Nationalliga A. In den 1980er-Jahren galt noch die Regelung, dass Grenzgänger das Ausländerkontingent des Schweizer Vereins nicht belasteten.