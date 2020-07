«Evergreen»: Als Spieler blieb Christian Gross titellos, als Trainer wurde er zum Hamsterer Mit den Grasshoppers und dem FC Basel wurde Christian Gross als Trainer Meister und Cupsieger. Ausserdem führte er beide Vereine in die Champions League. Auch im Ausland gewann er Trophäen. Der erfolgreichste Schweizer Trainer aller Zeiten spielte selbst aber nirgends so lange wie beim FC St.Gallen. David Gadze 22.07.2020, 05.00 Uhr

Zwischen 1981 und 1985 absolvierte Christian Gross über 100 Meisterschaftsspiele für den FC St.Gallen - so viele wie für keinen anderen Club. Walter L. Keller/RDB

«Wird aus GC jetzt ein Provinzclub?» Es gab in den vergangenen Jahren viele Situationen, in denen diese Frage durchaus berechtigt gewesen wäre. Der «Tages-Anzeiger» stellte sie im Sommer 1993. Der Anlass: die Verpflichtung von Christian Gross als neuem Trainer des Rekordmeisters. «Der Polizistensohn aus Höngg», wie er später immer wieder genannt wurde, gab die Antwort auf beziehungsweise neben dem Platz: In seiner ersten Saison verpasst GC wegen eines Unentschiedens in der letzten Runde den Meistertitel, gewinnt aber den Cup. In den Jahren 1995 und 1996 führt er die Hoppers zur Meisterschaft und als ersten Schweizer Club in die 1992 gegründete Champions League. Diese Erfolge wiederholt er später mit dem FC Basel.

Vor zwei Monaten hat Christian Gross im «Sportpanorama» des Schweizer Fernsehens den Rücktritt bekanntgegeben. Als erfolgreichster Schweizer Trainer aller Zeiten.

Allein aufgrund der genannten Erfolge assoziieren die meisten mit dem Namen Christian Gross wohl die Grasshoppers und den FC Basel. Doch als Spieler stand der Zürcher für keinen anderen Club so oft auf dem Platz wie für den FC St.Gallen. 274 Spiele absolvierte er in der Nationalliga A, 109 davon für den FCSG.

Christian Gross im Espenmoos. Stadtarchiv St.Gallen

Aus der Bundesliga zum FC St.Gallen

Die Karriere von Christian Gross beginnt beim SV Höngg, dem er sich mit elf Jahren anschliesst. Bei einem Spiel gegen die Grasshoppers fällt er deren Juniorentrainer auf, einem gewissen Erich Vogel. Über die Nachwuchsteams von GC schafft er es 1972 mit knapp 18 Jahren in die erste Mannschaft. Später spielt er jeweils zwei Saisons für Lausanne-Sports und Neuchâtel Xamax, ehe er 1980 als einer der ersten Schweizer Spieler den Sprung in die Bundesliga schafft.

Beim VfL Bochum etabliert er sich sogleich als Stammspieler. Doch nachdem Trainer Helmuth Johannsen auf die neue Saison hin den

FC St.Gallen übernimmt, kommt Gross in Bochum nur noch sporadisch zum Einsatz. So wechselt er im Oktober 1981 für eine Ablösesumme von 160000 Franken aufs Espenmoos. «St.Gallen ist ein ausgezeichnet geführter Club. In der Mannschaft steckt talentiertes, junges Blut», sagt er damals dem «St.Galler Tagblatt».

Christian Gross bei der Vertragsunterzeichnung in St.Gallen (von links nach rechts): Paul Schnetzer (Verantwortlicher für Verträge), Kurt Fischer (Finanzchef), Christian Gross und Ernst Wenk (Vizepräsident). «St.Galler Tagblatt»

vom 7. Oktober 1981

Ein glänzender Stratege auf und neben dem Platz

Die Erwartungen beim FC St.Gallen, der Gross als dringend benötigte Verstärkung im Mittelfeld holt, sind hoch. Trainer Johannsen habe ihn nach St.Gallen geholt, um «eine erfahrene Spielerpersönlichkeit für seine Mannschaft zu gewinnen. Meine Aufgabe ist, das St.Galler Spiel zu ordnen und zu gestalten.» Und dieser Aufgabe kommt er während fast vier Jahren zuverlässig nach: Mit viel strategischem Geschick zieht Gross die Fäden im Mittelfeld, glänzt mit präzisen Zuspielen und guten Spielverlagerungen.

Schon in seinem ersten Spiel für St.Gallen am 17. Oktober 1981 gegen die AC Bellinzona erweist sich Christian Gross als Verstärkung im Mittelfeld.

«St.Galler Tagblatt»

vom 19. Oktober 1981

1985 sichert sich der FC Lugano seine Dienste, ehe Gross 1988 seine Profikarriere bei Yverdon in der Nationalliga B beendet.

Was in ihm nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer steckt, zeigt Gross ab 1988 beim FC Wil. Als Spielertrainer führt der Abwehrchef den Verein von den Niederungen der 2. Liga in die Aufstiegsrunde zur Nationalliga A. Gross ordnet dem Erfolg alles unter. Eine Eigenschaft, die ihm den Weg an die Spitze ebnet.

Den FC Basel zum Serienmeister geformt

1993 kehrt Gross als Trainer zu den Grasshoppers zurück. Sportchef damals: Erich Vogel. Nach den Erfolgen mit GC übernimmt er Ende 1997 die abstiegsbedrohten Tottenham Hotspur. Obwohl er die Londoner in der Premier League hält, wird Gross schon nach dem dritten Spieltag der neuen Saison entlassen. So kommt es 1999 zur langen und erfolgreichen Liaison mit dem FC Basel. In den folgenden zehn Jahren formt Gross den FCB zu einer Macht: Jeweils vier Meistertitel und Cupsiege sowie zwei Qualifikationen für die Champions League (als zweiter Schweizer Club) schlagen am Schluss zu Buche.

Zusammen mit der Clubleitung baut Gross das sportliche Fundament, auf dem der FCB nach seiner Entlassung 2009 acht Meistertitel aneinanderreiht. Damit ist er, überspitzt gesagt, der Architekt seines Scheiterns bei den Young Boys. Die Berner verpflichten ihn zur Saison 2011/12 nach einem Intermezzo beim VfB Stuttgart mit der Ambition, den Titel zu holen, entlassen ihn aber bereits in der Rückrunde auf dem dritten Platz liegend.

Auch im Nahen Osten erfolgreich

Bern ist Gross’ letzte Station in der Schweiz. Im Nahen Osten folgen zwei weitere – und weitere Erfolge: Den saudischen Club Al-Ahli, für den er zwischen 2014 und 2020 insgesamt dreimal an der Seitenlinie steht, führt er 2016 zur ersten Meisterschaft seit 32 Jahren und zu zwei Pokalwettbewerben. Und mit dem ägyptischen Verein Zamalek SC gewinnt er 2018 den saudi-ägyptischen Supercup und 2019 den CAF Confederation Cup, den zweitwichtigsten Wettbewerb des Kontinents.

Mitte Mai hat Christian Gross seinen Rücktritt als Trainer bekannt gegeben. Jetzt arbeitet er als Trainerberater. EPA

Inzwischen wohnt Christian Gross in St.Moritz. Mit seiner Firma Teamtalk berät er Trainer. Die Türe ins Trainerbusiness hat der 66-Jährige aber noch nicht ganz geschlossen. «Sag niemals nie», sagte er im «Sportpanorama». Und prompt wurde sein Name wieder mit GC in Verbindung gebracht, nachdem chinesische Investoren den Verein übernommen hatten. Strippenzieher und Namedropper: Erich Vogel. Er selbst hat kürzlich in der «NZZ am Sonntag» eine Nationalmannschaft als Wunsch genannt. Ein Provinzclub wird es also wohl nicht.

