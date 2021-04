Evergreen Als Carlo Hidber Präsident des FC St.Gallen war: Weshalb er Ivan Zamorano im Kofferraum in die Schweiz brachte Carlo Hidber führte den FC St.Gallen, als dieser 1989 «Wintermeister» wurde. Davor amtete der heute 73-Jährige als Vizepräsident und Transferchef. In dieser Eigenschaft verpflichtete Hidber den besten Spieler, der je das St.Galler Trikot trug: Ivan Zamorano. Daniel Good 03.04.2021, 05.00 Uhr

Der FC St.Gallen brauchte 1988 einen neuen Stürmer, weil Hidber seinen Star Hanspeter Zwicker – immerhin für viel Geld – an Neuchâtel Xamax abtreten musste. Im Inland war nicht viel zu holen, also musste ein Ausländer her. Dank des Netzwerks des umtriebigen Herisauers Vinicio Fioranelli wurde man auf Zamorano aufmerksam.