Handball: St.Galler pfeifen an der EM 2022 St.Galler Spieler

EUROPAMEISTERSCHAFT St.Galler Schiedsrichter pfeifen EM-Spiel mit einem St.Galler Handballer Drei St.Galler sind an der Handball-EM in der Slowakei und Ungarn dabei: Die Schiedsrichter Arthur Brunner und Morad Salah sowie St.Otmars Spieler Ariel Pietrasik. Im Rekordspiel zwischen Norwegen und Polen stand das Ostschweizer Trio gemeinsam auf dem Feld. Daniel Good 21.01.2022, 11.20 Uhr

Die Weltklasse-Schiedsrichter Arthur Brunner (links) und Morad Salah Bild: Michel Canonica

Norwegen gewann zum Auftakt der Hauptrunde an der 15. Handball-EM gegen das ersatzgeschwächte Polen 42:31. In Bratislava stellten die Norweger eine Bestmarke auf. Noch nie waren einem Team an einer EM 42 Tore in einem Spiel gelungen. Ariel Pietrasik erhielt in der 15. Minute eine Zweiminutenstrafe.