EUROPA LEAGUE «Ich hätte nicht einmal zu träumen gewagt, dass das je passiert»: Ein Arsenal-Fan zählt die Stunden bis zum Anpfiff im Kybunpark Am Donnerstag spielt der FC Zürich gegen den Arsenal FC im Kybunpark in St.Gallen. Für den langjährigen Fan des Londoner Traditionsvereins Drazan Cakalin aus Andwil stand bereits nach der Auslosung fest, dass er dabei sein muss – koste es, was es wolle. Arcangelo Balsamo Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drazan Cakalin in seiner Fan- und Trainingsecke im Dachgeschoss seiner Wohnung in Andwil. Bild: Reto Martin (6. September 2022)

Freitag, 26. August, es ist 13 Uhr: Der Baupolier Drazan Cakalin hat soeben mit dem Betonieren begonnen. Sein Handy liegt deshalb in der Baubaracke. Gleichzeitig geht in Istanbul die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase über die Bühne. Der Gossauer, der mittlerweile in Andwil lebt, geht zirka 45 Minuten später in die Baracke und schaut auf sein Handy. Er entdeckt 24 neue Nachrichten und zwölf verpasste Anrufe.

Der Grund für die Nachrichtenflut ist einer der zugelosten Gegner des

FC Zürich: der Arsenal FC. Cakalin ist seit über 20 Jahren ein grosser Fan des Fussballklubs aus dem Norden Londons. Die Nachrichtenschreiber und Anruferinnen stellen deshalb alle dieselbe Frage: «Hast du Tickets?»

Keine fünf Minuten später meldet sich Cakalin beim Präsidenten des Schweizer Arsenal-Fanklubs. «Ich wollte sicher sein, dass ich ein Ticket bekomme. Ich wusste, dass das Spiel ausverkauft sein wird – egal ob es in Zürich oder in St.Gallen stattfindet», sagt der 39-Jährige. Dass die Partie diesen Donnerstag im Kybunpark ausgetragen wird, steht unmittelbar nach der Auslosung noch nicht fest. Das ist Cakalin zu diesem Zeitpunkt egal. Für ihn ist klar: Er muss dabei sein, koste es, was es wolle. Wenige Tage später erhält er Bescheid, dass es so sein wird. Seither zählt er die Stunden bis zum Anpfiff.

«Die Crème de la Crème in der Premier League»

Fan des Arsenal FC wird Cakalin wegen seines Landsmannes Davor Suker. Der Kroate, der an der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich Torschützenkönig und in seiner Heimat spätestens seit diesem Zeitpunkt verehrt wird, wechselt 1999 von Real Madrid zu den Londonern. «Ich mochte den englischen Fussball bereits davor und begann nun erst recht, regelmässig Spielzusammenfassungen zu schauen», erinnert sich Cakalin. Er gerät ins Schwärmen:

«Davor Suker, Dennis Bergkamp, Nwankwo Kanu und Thierry Henry. Das war für mich damals die Crème de la Crème in der Premier League.»

Der kroatische Stürmer kann sich gegen die namhafte Konkurrenz in der Offensive nicht dursetzen. Er wechselt deshalb ein Jahr später zu West Ham United und landet 2001 beim TSV 1860 München. «Suker hat damals England verlassen, aber ich bin geblieben», sagt Cakalin.

An seinen ersten Stadionbesuch auf der Insel kann er sich noch gut erinnern: «Es war am 27. Oktober 2012. Arsenal spielte zu Hause gegen die Queens Park Rangers.» In der Nacht vor dem Spiel brachte er vor Aufregung kein Auge zu. Das Spiel endete 1:0 für die «Gunners», wie das Team auch genannt wird. Das Siegtor erzielte Mikel Arteta in der

84. Spielminute. Der Spanier ist mittlerweile Cheftrainer des Teams.

Der Beginn einer Tradition

Der erste Matchbesuch im Emirates Stadium – der Heimstätte des Klubs – markiert den Beginn einer Tradition. Wenn er Spiele seines Lieblingsklubs besucht, kauft sich Cakalin jeweils einen Schal, auf dem die Namen der Teams, das Datum und der Austragungsort vermerkt sind. Einige von ihnen – unter anderem aus München und Mailand – hängen im Dachgeschoss seiner Wohnung in Andwil. «Ich bin noch nicht dazu gekommen, alle aufzuhängen. Ich lebe erst seit gut zwei Monaten hier», kommentiert er seine Fan- und Trainingsecke, die er sich unter dem Hausdach eingerichtet hat und die er aufsucht, um nach der Arbeit auf dem Bau herunterzufahren.

Aber auch im ersten Stock der Wohnung gibt es Hinweise auf Cakalins Leidenschaft für den Traditionsverein und die Stadt London. Auf einer Kommode im Ess- und Wohnzimmer steht ein Klubwappen aus Holz, das mit einer CNC-Maschine gefräst wurde, und in einer Ecke auf dem Balkon steht ein grosser Aschenbecher aus der englischen Hauptstadt.

Tätowierungen zeigen die wichtigsten Dinge in seinem Leben

Es ist aber nicht nur die Einrichtung seiner vier Wände, die seine Leidenschaft offenbart. Seinen linken Oberarm ziert ein Tattoo, welches das Klublogo abbildet. Auf dem rechten Arm hat er hingegen Tätowierungen von den beiden anderen wichtigsten Dingen in seinem Leben. «Mein Glaube und meine Familie», erklärt der Kroate, der fünf Geschwister und eine Tochter hat.

Seine Tochter Larissa absolviert just im Moment des Gesprächs ihr erstes Fussballtraining in Wil, wo sie bei ihrer Mutter lebt. «Das macht mich schon stolz», sagt der 39-Jährige. Er selbst spielt bei den Senioren 30+ des Stadtsanktgaller Vereins NK Ban. In den vergangenen Monaten habe Larissa aber von alleine begonnen, sich für Fussball zu interessieren, versichert Cakalin. Entsprechend gross sei ihre Freude gewesen, als er sie am Samstag damit überraschte, dass er auch ein Ticket für sie organisiert habe. «Sie konnte es kaum glauben», sagt er.

Vermutlich fühlte sich die Elfjährige zu diesem Zeitpunkt wie ihr Vater, als feststand, dass der Arsenal FC am Donnerstag wirklich in St.Gallen spielt. Cakalin sagt:

«Ich hätte nicht einmal zu träumen gewagt, dass das je passiert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen