St.Gallen will die Euro Skills 2029 austragen

Euro Skills «Wir haben einiges zu bieten»: Aus diesen Gründen will St.Gallen die europäischen Berufsmeisterschaften 2029 austragen 600 Teilnehmende und 90'000 Besuchende: St.Gallen möchte die Euro Skills 2029 austragen. Davor muss sich die Stadt aber erst noch gegen zwei andere Bewerber durchsetzen. Marlen Hämmerli und Davide De Martis Jetzt kommentieren 14.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Fleischfachfrau an den Euro Skills 2021, die in Graz stattfanden. 2029 möchte St.Gallen Austragungsort sein. Bild: PD/Tatjana Schnalzger

Coiffeure aus Belgien und Ungarn, Floristinnen aus Polen und Slowenien oder Sanitäre aus Russland und Frankreich: Die europäischen Berufsmeisterschaften 2029 sollen in St.Gallen stattfinden. Stadt und Kanton sowie der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen bemühen sich gemeinsam um die Austragung der Euro Skills. Die Euro Skills finden alle zwei Jahre statt, alternierend mit den World Skills. Es ist ein prestigeträchtiger Anlass.

Rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus circa 30 Ländern würden 2029 nach St.Gallen reisen, um ihr Können zu beweisen. An den Euro Skills finden Wettbewerbe in mindestens 35 Berufen statt. 90'000 Besucherinnen und Besucher werden jeweils erwartet. Mit dem Anlass möchte St.Gallen sich selbst und die Ostschweiz ins Schaufenster stellen und als Wirtschaftsstandort positionieren.

Werbung und Wertschöpfung für die ganze Region

«So ein Anlass generiert nicht nur für die Stadt St.Gallen Wertschöpfung, sondern für die ganze Region», sagt Stadtpräsidentin Maria Pappa. Die Euro Skills seien eine Gelegenheit, um die Ostschweiz als attraktiven Standort für Wirtschaft und Innovation zu positionieren. An den Euro Skills sind verschiedene Berufe aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung vertreten. Gerade diese Branchen seien in der Region sehr stark und die Berufsbildung tief verankert.

Maria Pappa, St.Galler Stadtpräsidentin. Bild: Benjamin Manser

Mit den Euro Skills würden die Schweiz, aber auch Länder aus ganz Europa nach St.Gallen blicken. Am Rande der Berufseuropameisterschaften treffen sich zudem jeweils Bildungsminister aus verschiedenen Nationen zu einem Austausch.

Zuerst muss sich St.Gallen aber gegen Basel und Genf durchsetzen. Die Städte haben sich ebenfalls um die Austragung beworben. Wer den Zuschlag erhält, gibt die Stiftung Swiss Skills im Mai bekannt. Für die Bewerbung haben die Stadt und ihre Partner gemeinsam rund 40'000 Franken ausgegeben.

Erst danach geht es um die Frage, ob die Euro Skills tatsächlich in die Schweiz kommen. Bisher hat die Stiftung lediglich ihr Interesse beim internationalen Verein World Skills angemeldet. Mit dem besten Austragungsort wird sich die Stiftung dann konkret bewerben. Für diese zweite Phase rechnet die Stadt für sich mit Ausgaben von 40'000 Franken. Die Austragung selbst würde 20 bis 25 Millionen kosten, vermeldete SRF kürzlich. Davon übernähme der Bund bis zu 60 Prozent. Für die Stadt St.Gallen verblieben zwischen 1 bis 1,5 Millionen.

Die Chancen von St.Gallen seien intakt, sagt Pappa. «Wir haben einiges zu bieten.» Die Olma-Messen als zentraler Austragungsort, Freiflächen im Museumsquartier sowie genügend Hotelbetten, sagt Pappa. «Alles ist sehr nah beisammen und das ist ein grosser Vorteil.»

Gute Karten im Vergleich zu Basel und Genf

In der Regel würden sich nicht viele Länder für die Austragung der Euro Skills bewerben, sagt Felix Keller, Geschäftsführer der Gewerbeverbände von Stadt und Kanton St.Gallen. «Ich gehe davon aus, dass die Chancen der Schweiz intakt sind.»

Felix Keller, Geschäftsführer der Gewerbeverbände von Kanton und Stadt St.Gallen. Bild: PD

Davor steht aber die nationale Ausmarchung an: Nicht nur in St.Gallen, sondern auch in den Städten Basel und Genf gibt es je ein Messegelände. Warum also sollten die europäischen Berufsmeisterschaften hier stattfinden? St.Gallen sei die Stadt der kurzen Wege, sagt Keller. Auch national habe die Stadt daher gute Karten. Ausserdem sei das Preisniveau hier ein anderes, die Unterkünfte seien günstiger und die Lebenshaltungskosten tiefer. «An den Euro Skills nehmen auch Berufsfachleute aus Polen oder Ungarn teil. Die Kosten sind daher ein nicht zu unterschätzender Faktor.» 1997 und 2003 fanden in St.Gallen die Berufsweltmeisterschaften statt. Eine gewisse Erfahrung sei also vorhanden.

«Die Euro Skills wären beste Werbung für die Berufsbildung», sagt Keller. Künftige St.Galler Lernende sowie Eltern und Lehrpersonen erhielten einen Einblick, was eine Berufslehre alles ermöglichen kann. Die Hoffnung: Jugendliche entschliessen sich für eine Lehre statt für die Kantonsschule. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei das wichtig.

Olma-Gelände wäre wohl voll belegt

Im Falle einer Austragung in St.Gallen finden die Wettkämpfe auf dem Gelände der Olma-Messen statt. Die benötigte Fläche für die Euro Skills ist mit zwischen 60'000 und 70'000 Quadratmetern so gross, dass wohl fast alle Hallen benötigt würden, sagt Ralph Engel, Abteilungsleiter Congress Events. «Die neue Halle 1 wäre von zentraler Bedeutung», sagt Engel. Diese hat Platz für rund 12'000 Personen.

Aber auch die Aussenfläche im Gebiet der umliegenden Museen und St.Fiden werden benötigt. Die Austragung auf St.Galler Boden zahle sich in verschiedener Hinsicht aus: «Nicht nur imagemässig für uns, sondern auch für die ganze Region wäre das eine tolle Geschichte», sagt Engel. Man könne im internationalen Kontext zeigen, was man kann.

Ralph Engel, Abteilungsleiter Congress Events bei den Olma-Messen. Bild: PD

Finden die Euro Skills tatsächlich in St.Gallen statt, müsste zuerst eine Trägerschaft und eine Aufbauorganisation geschaffen werden. Nicht nur die Finanzierung stellt laut Engel eine Herausforderung dar, sondern auch die Koordination der Wettbewerbe in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden. Auch Eröffnungs- und Abschlusszeremonien sowie Social Events müssten organisiert werden. Heute ist das aber alles noch Zukunftsmusik. Zunächst muss sich St.Gallen gegen Basel und Genf durchsetzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen