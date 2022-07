Roger Weber macht ein Klubhaus für Sport, Mode und Genuss auf.

Essen & Trinken «Hier treffe ich meine Freunde»: Roger Weber eröffnet ein neues Haus für Sport, Mode und Genuss an der St.Galler Fürstenlandstrasse Mit der Eröffnung am Samstag von «The Rogers» kombiniert Roger Weber die Welt von Sport, Mode und Genuss in einem Klubhaus. Am wichtigsten ist ihm jedoch die Gemeinschaft. Elia Fagetti 09.07.2022, 05.00 Uhr

Zubehör für Radsport spielt eine wichtige Rolle im Klubhaus The Rogers. Bild: PD

Auf der neuen Internetseite wirbt Roger Weber mit einer androgynen Person auf einem Velo. Dem 51-Jährigen geht vor allem um einen anspruchsvollen Geschmack und einen aktiven Lifestyle. Eine leckere Pasta oder ein Plättli nach der langen Strecke mit dem Rennvelo, in etwa so kann man sich das vorstellen.

Das Beispiel passt bestens zur Geschichte von «The Rogers». Wie auf der Internetseite zu lesen ist, sei Rad- und Laufsport Teil der DNA der Lokalität. Das liegt unter anderem daran, dass er als junger Mann selbst in die Pedalen trat und Profi werden wollte. So kam es aber nicht und er arbeitete jahrelang als Chef eines IT-Unternehmens. Als er vor rund vier Jahren in New York ein Radsport-Klubhaus besuchte, wollte er das in der Schweiz auch umsetzen. Was Weber in den USA am meisten beeindruckte, ist die Verbindung von Sport und Gemeinschaftsgefühl.

Roger Weber war selbst Bauleiter als das Klubhaus gebaut wurde. Bild: PD

«Es soll ein Ort sein, an dem sich eine Gemeinschaft bilden kann.»

Regionaler Charakter ist wichtig

Das Klubhaus befindet sich an der Fürstenlandstrasse 96. Schräg gegenüber liegt die Bushaltestelle Waldacker. Nebenan befinden sich die HGC, EgoKiefer AG und Jysk. Im Inneren tragen erdfarbene Säulen die hohe Decke. Es ist ein offener Raum, der durch verschiedenste Elemente wie Vorhänge aufgeteilt ist. Im vorderen Bereich des Lokals befindet sich der Sport- und Modebereich. Alle am Bau involvierten Handwerker kommen aus der Region, genauso wie die allermeisten Produkte, die im Klubhaus verkauft werden. Mit der Kreuzlinger Modefirma Strellson AG, die vor kurzem eine Kollektion mit Radsportlegende Fabian Cancellara herausgegeben hat, sei man eine Partnerschaft eingegangen. «Ich will keine Kunden-Lieferanten-Beziehung, ich will Partnerschaften», sagt Weber. Auch mit der Radsportbekleidungsmarke Q36.5 aus dem Südtirol arbeitet er zusammen.

Hinter dem Sport- und Modebereich, eine kleine Stufe weiter unten, befindet sich die Kulinarik. Hier kann man sich vom hauseigenen Biersommelier ein Hopfengetränk anpreisen lassen oder die Weine von Vogelsanger verköstigen. Das Klubhaus verfügt zudem über eine eigene Tagesgastronomie mit Fokus auf gesunde Sportlerküche.

Auch die Appenzeller Firma Goba AG beliefert das Klubhaus. Sie sind bekannt für ihr Getränk Flauder. Bild: PD

Im Obergeschoss befindet sich das sogenannte Private Shopping. «Hierbei geht es vor allem darum, dass sich die Menschen wohlfühlen», erklärt Weber. Wer sich zum Einkaufen zurückziehen wolle, könne dies im dritten Stock tun.

Über Veranstaltungen eine Gemeinschaft aufbauen

Das Klubhaus ist rund 700 Quadratmeter gross. Dank dieser grosszügigen Fläche kann sich das Lokal schnell verschiedensten Umständen anpassen. Weber betont: «Das Obergeschoss können wir so herrichten, dass locker eine Bühne Platz hat». In einem nächsten Schritt will er mit verschiedenste wöchentlichen Veranstaltungen die Menschen in den Laden holen. Das Klubhaus solle ein Begegnungsort sein. Er hat auch vor, zusammen mit den Kunden zum Beispiel die neuen Radwege der Stadt gemeinsam zu erkunden.

Das Bild, welches Roger Weber seit New York im Kopf hat, ist ein einfaches: Er will, dass sein Klubhaus zum Treffpunkt wird, wo Freundschaften entstehen.