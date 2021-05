Nachgefragt Politologe sagt zum Vormarsch der Parteilosen: «Es werden Köpfe gewählt und nicht Parteien» In den kommunalen Exekutiven sind die Parteilosen mittlerweile die stärkste Kraft. Lineo Devecchi von der Ostschweizer Fachhochschule OST erklärt, warum das so ist. Interview: Michel Burtscher 20.05.2021, 05.00 Uhr

Lineo Devecchi ist Co-Leiter des Zentrums für Gemeinden an der Ostschweizer Fachhochschule OST. Bild_ Urs Bucher

Eine Auswertung der Exekutiven in der Region zeigt: Würden sich die parteilosen Mitglieder zusammenschliessen, wären sie – über alle Gemeinden gesehen – die stärkste Kraft. Überrascht Sie das?

Lineo Devecchi: Nein, überhaupt nicht. Die Zahl der Parteilosen in kommunalen Exekutiven hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren in der ganzen Deutschschweiz ungefähr verdoppelt. Die Ostschweiz ist da keine Ausnahme. Wobei es je nach Gemeinde Unterschiede gibt.

Woher kommen die Unterschiede?

Das hat mit der Geschichte einzelner Gemeinden zu tun: Sobald sich eine erste Partei entwickelte, dann reagierten andere Interessengruppen ebenfalls mit Parteigründungen. Waren hingegen bereits andere Gremien oder Vereine als Orte der Interessenvertretung, der Debatte und des Austauschs etabliert, dann war eine Parteigründung schlicht weniger notwendig. Und schliesslich sind Parteien in grösseren Städten deutlich wichtiger als in kleinen Dörfern, weil hier die Mobilisierung weniger über den persönlichen Kontakt funktioniert und eher über organisierte Kanäle laufen muss.

Trotzdem ist der Trend klar. Was sind denn die Gründe für den Vormarsch der Parteilosen?

Auf Gemeindeebene steht die Sachpolitik im Vordergrund. Auf kommunaler Ebene stand schon immer die Sachpolitik im Vordergrund. Und weil man sich in kleineren Gemeinden oft persönlich kennt, werden Köpfe gewählt und nicht Parteien. Einen wichtigen Einfluss hat die sich verändernde Kommunikation. Durch Social-Media-Plattformen ist man heute nicht mehr zwingend auf Parteiorgane angewiesen, um einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen.

Haben sich die Parteien aus den Gemeinden zurückgezogen?

Das sehe ich nicht so. An vielen Orten sind die Parteien, auch wenn sie wenig Ressourcen haben, immer noch mit viel Energie am Werk. Es ist eher so, dass es die Wählerinnen und Wähler sind, die sich von den Parteien zurückgezogen haben. Parteien verlieren an Relevanz, weil sich Menschen zunehmen weniger mit als starr empfundenen Parteiprogrammen identifizieren wollen.

Steigt also die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung?

Auf allen Ebenen sinkt die Wahlbeteiligung. Und in den Gemeinden war sie schon immer tiefer als bei kantonalen oder nationalen Urnengängen. Die abnehmende Wahlbeteiligung auf Gemeindeebene lässt sich durch die grundsätzlich abnehmende Identifikation mit dem Lokalen in Verbindung bringen. Stichworte sind hier die zunehmende Mobilität und die daraus resultierenden «Schlafgemeinden».

Haben diese Entwicklungen einen negativen Einfluss auf die politische Debatte in den Gemeinden?

Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Der Einflussverlust der Parteien muss nicht per se einen Einfluss haben auf die Debattenkultur. Wenn eine Gemeinde von zwei konservativen Parteien mit ähnlichen Ansichten dominiert wird, dann entsteht nicht automatisch eine gute Debatte. Diese kann gesteigert werden mit der Förderung lokaler, partizipativer Initiativen auf Gemeindeebene – dadurch kann die Bedeutung des Lokalen wieder zunehmen. (mbu)