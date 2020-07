Es war ihm zu ruhig, nun lädt dieser Unternehmer in St.Gallen alle zum Essen ein Ein Unternehmer möchte mehr Leben in die Stadt St.Gallen bringen. Deshalb spendiert er im August Pasta oder eine Bratwurst – für alle. Marlen Hämmerli 17.07.2020, 20.00 Uhr

Unternehmer Stefano Patta ist Gastgeber der Aktion «San Gallä für alli».





Nik Roth

Stefano Patta hat ein Projekt, keine Idee, das ist ihm wichtig. «Projekte setzt man um, Ideen nicht.» Während des Lockdowns war es dem Unternehmer zu ruhig. Er sass in seinem Büro oberhalb des Restaurants 90 Grad und beobachtete Tag für Tag Bohl und Marktplatz.

«Ich hörte schon beinahe die Ameisen vorbeimarschieren.»

Deshalb soll die Stadt nun in Bewegung kommen. Die Menschen sollen sich begegnen. Auch wenn – oder gerade weil – praktisch alle grösseren Veranstaltungen abgesagt wurden. Auch wenn das Open Air St.Gallen ins Wasser fiel, St.Galler Fest und Olma nicht stattfinden. Einen Anlass, sich bei einer Bratwurst zu treffen, soll es trotzdem geben: Stefan Patta lädt am Samstag, 8. August, von 11 bis 18 Uhr, jede und jeden auf eine Wurst ein. Gratis. Als Alternative gibt es Pasta mit Sugo.

25 Gastrobetriebe in der Innenstadt sind dabei

An «San Gallä für alli», wie der Anlass heisst, nehmen 24 Restaurants und eine Metzgerei teil. Sie empfangen die Gäste wie gewöhnlich. Dadurch benötigt Patta keine Bewilligung für den Anlass. Wobei er die Behörden über sein Vorhaben informiert hat. Es war das Erste, was er tat, als er sich an die Organisation machte.

Die teilnehmenden Restaurants sind über die ganze Innenstadt verteilt, auch das dient der Einhaltung der Coronamassnahmen. Unter anderem dabei sind das «Alpäglöggli», das «Brauwerk» oder das «San Lorenzo». Die Gastronomen verkaufen am 8. August zudem vergünstigte Getränke. Einige Gastronomen verrechnen Patta nichts für ihre Arbeit.

Die Ernst Sutter AG liefert die Bratwürste vergünstigt und organisiert bei Bedarf Grills und Grilleure. Patta bezahlt sämtliche Kosten. Wie viele Leute zum Bratwurst- und Pastaplausch kommen, sei schwierig abzuschätzen.

«Das dürfte etwa so viel kosten wie mehrere Porsches. Ich hab’ ja schon einen.»

Für die Gäste gelten die üblichen Coronaregeln. Zudem müssen sie die Bratwurst oder die Pastaportion im Voraus reservieren. Meldet sich ein Paar oder eine Familie gemeinsam an, müssen sie ihr Essen mit hoher Wahrscheinlichkeit an unterschiedlichen Orten abholen. Das ist Absicht: «Genau so kommt Bewegung in die Stadt», sagt der Vater eines Sohns und einer Tochter.

Für die Aktion kann man sich bis spätestens 4. August anmelden. Das hat organisatorische Gründe: All die Bratwürste müssen produziert und die Pastasaucen gekocht werden.

Per Klick zur Wurst Ab Dienstag kann man auf der Website www.sangalläfüralli.ch oder unter www.restaurant.ch eine Portion Teigwaren oder eine Bratwurst reservieren. Dafür ist es notwendig, die Kontaktdaten anzugeben, um das Contact-Tracing zu ermöglichen. Die Daten werden nach der Aktion wieder gelöscht. Nach der Anmeldung erhält man per SMS die Information, in welchem Lokal die Wurst oder Pastaportion abgeholt werden kann. Ein QR-Code dient als Reservationsbestätigung.

Mit einem Plakat wirbt Patta für den Anlass. Marlen Hämmerli

Eine Hymne erklingt, alle singen mit

Aber warum gibt ein einzelner Mann so viel Geld aus, um ihm völlig Unbekannte einzuladen? «Das hat keinen politischen Hintergrund, es ist kein Marketing und ich will auch nichts zurückgeben.» Er möchte einzig, dass die Leute wieder einen Grund zum Feiern haben. Wortwörtlich.

Denn zu «San Gallä für alli» gehört eine Hymne: «Tage wie diese» von den Toten Hosen. Zwischen 14 und 15 Uhr erhalten alle, die eine Bratwurst oder Pasta-Portion reserviert haben, ein SMS. Die teilnehmenden Restaurants drehen die Soundanlagen auf und aus den Lautsprechern erklingt der Song. Und dann wird gemeinsam gesungen.

Den Songtext und ein selbst gedrehtes Musikvideo stellt Patta Ende Juli auf die Website www.sangalläfüralli.ch. Erst muss es noch gedreht werden.

«Alles ist ziemlich knapp. Manche würden sich den Stress nicht zumuten. Aber ich sage: ‹Hauptsache gemacht.›»

Stefano Patta importiert und vertreibt Lebensmittel.





Nik Roth

Gedreht wird – natürlich – in der Stadt St.Gallen. Wo genau steht noch nicht fest. Ein weiterer Drehort ist der Flugplatz Altenrhein, «mit ein paar Helis im Hintergrund». Patta selbst wird singen und Gitarre spielen, sein Sohn wird am Schlagzeug sitzen. Ein weiterer Gitarrist und ein Bassist fehlen noch. Den Regisseur hat Patta erst am Montag kennen gelernt, bei einer Zufallsbegegnung «uf de Gass». So, wie er viele seiner Bekanntschaften macht.

Patta importiert und vertreibt Lebensmittel und Getränke. Um 4 Uhr beginnt sein Tag. Tagesplanung, Fitness und dann ein deftiger Zmorge. Um etwa 14 Uhr ist Schluss, dann geht Patta eben «uf d'Gass». Flaniert durch die Strassen, hält hier einen Schwatz und grüsst dort jemanden. Auf diese Art hat er auch «San Gallä für alli» organisiert. Viele der teilnehmenden Gastronomen kennt er durch seinen Job. Andere sprach er an.

Bereits steht für ihn fest: «San Gallä für alli» findet nächstes Jahr wieder statt. Dann möchte Patta den Anlass so richtig gross aufziehen. Mit Attraktionen, Künstlern und Musikern.

Ein Scherz? Eine unglaubliche Idee? Nein, der 52-Jährige meint es ernst. Schliesslich ist es ein Projekt.