«Es war ein Kindheitstraum»: Unteregger will Schutzengel für den Papst werden Das Ministrieren hat in Lukas Kellenberger den Wunsch geweckt, Teil der Schweizergarde zu sein. Demnächst reist der Unteregger nach Rom und freut sich, dem Papst persönlich zu begegnen. In der italienischen Hauptstadt erwartet ihn eine umfassende Ausbildung.

Daniela Huber-Mühleis 25.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lukas Kellenberger diente während elf Jahren als Ministrant in der Katholischen Kirche Untereggen. Bild: Arthur Gamsa (Untereggen, 20. November 2020)

«Es war ein Kindheitstraum, einmal in der Schweizergarde dienen zu können», sagt der 21-jährige Unteregger Lukas Kellenberger, der im Januar die Ausbildung im Vatikan als Gardist beginnt. «Mein Interesse wurde durch mehrere Romreisen mit den Ministranten geweckt.» Der gelernte Strassenbauer EFZ wuchs in einem religiösen Umfeld auf, war in seinem Heimatdorf elf Jahre lang Ministrant in der katholischen Kirche.

Der Infanterieoffizier mit dem Grad eines Leutnants war schon immer am Militär sehr interessiert. Kellenberger ist überzeugt:

«Disziplin im Sicherheitsbereich ist Voraussetzung für den päpstlichen Dienst. Ich werde damit keine Schwierigkeiten haben.»

Kellenberger erfüllt sämtliche Bedingungen, um diese verantwortungsvolle Aufgabe ausführen zu dürfen. So ist er praktizierender Katholik, Schweizer Bürger, männlich, ledig, ist über 1,74 m gross, verfügt über eine einwandfreie Gesundheit, eine abgeschlossene Berufslehre und Rekrutenschule und er hat sich verpflichtet, sich mindestens 26 Monate lang in den Dienst der Päpstlichen Schweizergarde zu stellen. «Zusammen mit dem Straf- und Betreibungsregisterauszug musste ich auch noch ein Leumundszeugnis einreichen», fügt er an.



Lukas Kellenberger aus Untereggen reist demnächst nach Rom, um als Schweizer Gardist den Papst zu beschützen. Bild: Arthur Gamsa (Untereggen, 20. November 2020)

Von Schiessübungen bis Italienischkursen

Da sich die Rahmenbedingungen stetig verändern, bekommt die Ausbildung einen grossen Stellenwert. So liegt der Fokus auf die laufende Schulung in der Anwendung von neuen Techniken im Sicherheitsbereich und im Umgang mit den Pilgern.

Die Ausbildung wird in der Regel in zwei Teile gegliedert. Die ersten vier Wochen werden die Gardisten von der Kantonspolizei Tessin und der Schweizer Armee in Isone geschult. Kellenberger sagt:

«Dabei werden Elemente der Psychologie und des Rechts behandelt und wir werden in der Brandbekämpfung sowie in lebensrettenden Sofortmassnahmen unterrichtet.»

Aber auch ein Selbstverteidigungskurs steht nebst der Schiessausbildung und dem Sport auf der Agenda. Den zweiten Monat werden Kellenberger und seine Kollegen im Quartier der Päpstlichen Schweizergarde in Rom verbringen. Er sagt: «Hier erwerben wir die notwendigen Orts- und Personenkenntnisse, lernen exerzieren und erhalten Unterricht in italienischer Sprache, wobei ich schon acht Wochen in Salerno (Kampanien) verbrachte, um mir ein Basiswissen anzueignen.»



Während der Dienstzeit ist stetiges Lernen erforderlich, was mittels verschiedener Tests und Lernkontrollen überprüft wird. Höhere Unteroffiziere und Offiziere begleiten den Heiligen Vater auch auf seinen Apostolischen Reisen ins Ausland. Bei offiziellen Besuchen von Staatspräsidenten, Premierministern und Botschaftern leisten die Schweizergardisten Ehrendienste.



Ausbildung als Referenz für künftige Laufbahn

Lukas Kellenberger freut sich auf die neuen Kameraden, die zweifellos wertvollen Auslanderfahrungen und besonders auf das persönliche Zusammentreffen mit dem Papst. «Natürlich werde ich wenn immer möglich auch an den liturgischen Feiern im Vatikan teilnehmen.»

Seine Hauptaufgaben werden jedoch hauptsächlich darin bestehen, den Schutz von Papst Franziskus und seiner Residenz zu garantieren und die Observation an wichtigen Anlässen oder an den Eingängen zum Vatikan und im Apostolischen Palast zu gewährleisten. Kellenberger sagt:



«Ich erwarte aber auch, dass dieser Dienst eine gute Referenz für meine berufliche Zukunft in der Sicherheitsbranche sein wird.»



Zweiter Unteregger in der Schweizergarde

Kellenberger ist nicht der erste Unteregger, der in den vatikanischen Dienst eintreten wird. Nebst Urs Bischoff war auch Hugo Lanter als Personenschützer tätig und er diente von 1962 bis 1964 gleich zwei Päpsten: Johannes XXIII und Paul VI. und er sprach den jeweiligen Pontifex Maximus mit “Exzellenza” an. Wie Kellenberger den Heiligen Vater nennen darf, wird er spätestens in seiner Ausbildung erfahren.