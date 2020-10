«Es ist nun mal so, dass man solche Geschichten dann lanciert, wenn man sie braucht»: Nach Datenmissbrauch hinterfragt FDP-Geschäftsführer das Vorgehen von «Saiten» Der Kandidat der St.Galler FDP für Stadtrat und Stadtpräsidium, Mathias Gabathuler, hat Adressen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern ohne deren Zustimmung für seinen Wahlkampf verwendet. Gabathuler ist Rektor der Kantonsschule am Brühl. Die Geschäftsstelle der FDP übernimmt dafür die Verantwortung. Aktualisiert 02.10.2020, 12.04 Uhr

Mathias Gabathuler verkündete am Dienstag, dass er im zweiten Wahlgang für Stadtpräsidium und Stadtrat erneut antritt. Im Wahlkampf vor dem ersten Wahlgangs wurden Adressen von ehemaligen Schülern der Kanti am Brühl verwendet.

Bild: Benjamin Manser (29. September 2020)

(tn/mha) Rund 500 ehemalige Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule am Brühl mit Wohnsitz in St.Gallen haben Ende Mai dieses Jahres unerwartete und – zumindest bei drei Schülern – ungebetene Post erhalten. Absender war der FDP-Stadtrats- und Präsidiumskandidat und Rektor der Kantonsschule Mathias Gabathuler. Pikant: Die Briefe wurden nicht im Namen der Kantonsschule verschickt, sondern von Gabathuler in seiner Rolle als FDP-Kandidat.