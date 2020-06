«Es ist normal, gegen Rassismus zu sein»: Kabarettist Renato Kaiser über seine Lockdown-Witze, sein Besserwisser-Potenzial und Humor während der Pandemie

Renato Kaiser ist in Goldach aufgewachsen. 2005 stand er zum ersten Mal als Poetry-Slammer auf der Bühne. Seit 2009 kann Kaiser von seiner Kunst leben, und dank regelmässigen Auftritten im Schweizer Fernsehen ist er heute einer der bekanntesten Kabarettisten des Landes. Mit seinen satirischen Videos, in denen er das aktuelle Zeitgeschehen kommentiert, erreicht er in den Sozialen Medien ein breites Publikum. Der 34-Jährige hat dieses Jahr den renommierten Kleinkunstpreis Salzburger Stier erhalten. Im Herbst feiert Kaiser mit seinem neuen Solo-Programm Premiere.