Interview «Es ist nicht angezeigt, Alarm zu schlagen»: St.Galler Schuldirektor kritisiert Umfrage des Lehrerverbands Markus Buschor hätte sich einen Schlussstrich unter den Schulstreit gewünscht. Stattdessen sieht sich der St.Galler Schuldirektor mit schlechten Noten der Lehrerschaft für seine Dienststelle Schule und Musik konfrontiert. Jetzt bemängelt er die Vorgehensweise des Kantonalen Lehrerverbands. Interview: Luca Ghiselli 10.06.2020, 05.00 Uhr

Die städtischen Lehrpersonen, die an der Befragung des Kantonalen Lehrerverbands (KLV) teilgenommen haben, sind mehrheitlich unzufrieden mit Ihrer Dienststelle Schule und Musik. Wie erklären Sie sich das?

Markus Buschor: Die Zahlen sind ernst zu nehmen. Man muss sie aber ein Stück weit relativieren. 189 Lehrpersonen haben diesen Punkt in der Umfrage beantwortet, die Stadt St.Gallen beschäftigt insgesamt 800 Lehrerinnen und Lehrer. Aber es ist so: Es gibt einen Teil der Lehrerschaft, der unzufrieden ist mit der Dienststelle. Es scheint mir aber schwierig, das zu erklären.

Warum?

Ein Beispiel: Die Schulleitungen als direkte Vorgesetzte der Lehrpersonen haben in der Befragung gute Beurteilungen erhalten. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Diese Schulleiter wiederum stellen in Mitarbeiterbefragungen den Abteilungsleitungen und der Dienststellenleitung ein sehr gutes Zeugnis aus. Da frage ich mich schon, weshalb die Lehrpersonen nur die Schulleitung als gut beurteilen und nicht auch die Abteilungs- und Dienststellenleitung.

Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen?

Sobald es über mehrere Hierarchiestufen geht, haben die Lehrpersonen kaum direkten Kontakt – zum Beispiel mit der Leitung der Dienststelle. Das ist nur in seltenen Ausnahmen der Fall. Häufig geht es dann um Fragestellungen, die sie nicht zusammen mit der Schulleitung lösen können. Und das sind meist anspruchsvolle Problemstellungen, bei denen die Dienststelle oft die Schulleitung unterstützt – und das auch muss. Wird im Team über solche Erlebnisse berichtet, kann das zu einem negativen Bild der Abteilungs- oder Dienststellenleitung führen.

Die Befragung wurde im November 2019 mitten im Schulstreit nach der formal ungenügenden Kündigung zweier Lehrer und dem Abgang der Dienststellenleiterin Marlis Angehrn durchgeführt. Ist das Ergebnis aus Ihrer Sicht also eine ungünstige Momentaufnahme?

Wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, muss ich das mit einem klaren Ja beantworten. Es hat immerhin die Hälfte der Antwortenden die Auskunft gegeben, dass sie nicht aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, sondern basierend auf Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen benotet haben. Da spielt der Zeitpunkt mit Sicherheit eine Rolle.

Ungenügende Noten für die Zusammenarbeit, die Wertschätzung und die Fehlerkultur bei der Dienststelle Schule und Musik. Und doch sehen sie laut eigener Aussage das Glas zu drei Vierteln voll. Ist das Zweckoptimismus?

Das war eine erste Einschätzung, die sich nach Durchsicht der Resultate bestätigt hat. Wie bereits erwähnt: Die Schulleiterinnen und Schulleiter als direkte Vorgesetzte der Lehrpersonen haben gute Noten erhalten. Die Umfrageteilnehmer geben auch an, mit ihrer Arbeit zufrieden und motiviert zu sein. Sie fühlen sich in ihren Teams wohl. Hinzu kommt: Der KLV hat selbst gesagt, er habe seine Umfrage an jene des Schweizerischen Lehrerverbandes zur Erhebung der Arbeitszufriedenheit angelehnt. Die St.Galler Werte zeigen zu den gesamtschweizerischen keine Auffälligkeiten. Es ist deshalb wohl kaum angezeigt, Alarm zu schlagen.

Trotzdem: Nur die Hälfte der Befragten würden einer Lehrerkollegin oder einem Lehrerkollegen von ausserhalb empfehlen, eine Stelle in der Stadt St.Gallen anzunehmen. Das muss Ihnen doch Sorge bereiten.

Dieser Wert ist ernst zu nehmen. Gleichzeitig muss man aber auch die Relationen sehen. Es sind 123 Lehrpersonen, die diese Frage mit Nein beantwortet haben, rund 15 Prozent. Das ist unschön, aber nicht alarmierend.

Die Stadt hat selbst bereits 2010 und 2016 ähnliche Befragungen durchgeführt. Schon damals kam zum Ausdruck, dass sich die Lehrerschaft Nähe zur Dienststelle wünscht.

In der Umfrage von 2016 lagen alle Werte im grünen Bereich. Trotzdem haben wir gesagt: Wir wollen besser werden. Deshalb haben wir in einem partizipativen Prozess mit allen Schulen zehn Handlungsfelder benennt und Massnahmen definiert. An der Ratingkonferenz im November 2019 hat sich dann gezeigt: Wir haben grosse Fortschritte erzielt. Bei der Hälfte dieser Massnahmen zeigen sich bereits positive Entwicklungen. Dank gesamtstädtischen Grossgruppen-Workshops und pädagogischen Dialogen in allen Schuleinheiten hat sich die Zusammenarbeit verbessert und wurde das Vertrauen gestärkt. Vor diesem Hintergrund finde ich es schade, dass der KLV sich nicht mit uns auf den Weg machen wollte.

Wie meinen Sie das?

Wir haben jetzt eine Umfrage auf dem Tisch, an die wir nicht anknüpfen können. Wir haben dem KLV angeboten, die Umfrage mit uns zusammen durchzuführen. So hätten wir eine Grundlage, um den nächsten Schritt machen zu können. Aber der KLV wollte nicht.

Der KLV hat Sie aber über die Durchführung dieser Befragung informiert.

Nein, wir wurden zufällig im Rahmen einer Podiumsdiskussion informiert. Am gleichen Abend habe ich dem KLV ein mündliches Angebot zur Zusammenarbeit unterbreitet, auch ein schriftliches Angebot folgte. Das wurde ausgeschlagen.

Das ärgert Sie.

Ja. Der Stadtrat hat gesagt: Wir machen einen Schlussstrich. Der städtische Lehrerverband hat ebenfalls gesagt: Wir machen einen Schlussstrich. Es gibt personelle Wechsel, man könnte nach vorn schauen und nicht 30 Jahre zurück. Die Veröffentlichung der Befragung des KLV wirkt als Querschläger, den es nicht gebraucht hätte. Denn die Direktion und der städtische Lehrerverband haben sich bereits zuvor dafür ausgesprochen, sich auf den Weg zu machen und sich auszusprechen.

Findet wenigstens in der Nachbearbeitung eine Zusammenarbeit statt?

Der KLV hat nicht signalisiert, dass er dazu bereit ist. Wir werden aber selbst eine Nachbereitung machen. Nachdem der kantonale Lehrerverband die Umfrage einseitig in die Wege geleitet hat, macht eine gemeinsame Nachbearbeitung jedoch keinen Sinn. Das wäre nur dann eine Option gewesen, wenn man sich gemeinsam auf Fragestellungen geeinigt hätte.

Aus der Politik, namentlich von CVP und SVP, wurde nach der Publikation der Resultate die Forderung laut, Sie müssten jetzt auf die Lehrerschaft zugehen und deren Bedürfnisse ernst nehmen. Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Verbesserungspotenzial gibt es immer. Die Dienststelle ging in den letzten Jahren aktiv auf die Lehrerschaft zu, beispielsweise in den pädagogischen Dialogen. Die Abteilungsleitungen und die Dienststellenleitung gehen vor Ort und besuchen auf Wunsch von Lehrpersonen den Unterricht. Anschliessend findet ein Austausch statt, in dem die Teams ihre Themen einbringen können. Dieser Weg ist nicht abgeschlossen. Wir versuchen laufend, uns zu verbessern.

Zurück zu Ihrer Glasmetapher. Was braucht es denn, damit das Glas ganz voll wird? Ist das überhaupt möglich?

Man kann nicht erwarten, dass das Glas bei einem Umfrageresultat ganz voll ist. Bei einer solchen Befragung darf es auch Kritik geben. Als Schuldirektor darf man insgesamt mit diesem Resultat aber zufrieden sein. Auch wenn der KLV vor allem auf die kritischen Punkte hinweist, zeigt die Umfrage doch auch viele erfreuliche Ergebnisse. Man muss nicht Angst haben, dass das Glas bald leer sein wird. Wichtig ist aber, dass wir den Ehrgeiz haben, gemeinsam – und ich betone, gemeinsam – das Glas weiter zu füllen.

Im Sommer startet Martin Annen als Leiter der Dienststelle Schule und Musik. Setzen Sie Hoffnung darin, dass die neue Personalie Ruhe in den Schulstreit bringt?

Vorneweg: Martin Annens Vorgängerin hat aus meiner Sicht sehr gute Arbeit geleistet und die Schulen der Stadt St.Gallen ein Stück weitergebracht. Wenn ein Neuer kommt, ist das wie im Fussball: Man erwartet, dass man Meister wird. Martin Annen ist auch nur ein Mensch. Er ist hoch qualifiziert und sozial kompetent – und er wird seinen Teil dazu beitragen, dass Geschichte auch Geschichte bleibt und der Schlussstrich, der gezogen wurde, einer bleibt.

Aber?

Auch Martin Annen wird Entscheide fällen, die nicht den Vorstellungen aller 800 Lehrpersonen gerecht werden.

Und was passiert dann?

Wir sind näher zusammengerückt. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die Gründe gut nachvollzogen werden können und die Entscheide auch akzeptiert werden.