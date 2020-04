St.Gallen will Repetition, keinen neuen Stoff +++ in Gossau sieht man «Licht am Ende des Tunnels» Am 11. Mai sollen die Schulen mit der Lockerung des Coronalockdowns wieder öffnen. Offen ist allerdings, ob die Schüler in Klassen oder in kleinen Gruppen unterrichtet werden dürfen. Daniel Wirth, Johannes Wey Aktualisiert 17.04.2020, 11.22 Uhr

Schulhaus Feldli in St.Gallen. Noch herrscht hier gähnende Leere. Sandra Sutter

Nach der Pressekonferenz des Bundes bereiten sich die Schulen in der Region auf das Ende der Frühlingsferien vor. Denn bevor am 11. Mai wieder mit Präsenzunterricht begonnen werden kann, stehen noch drei Wochen Fernunterricht an - und die Klärung vieler Unklarheiten.

St.Gallen wünscht sich Vertiefung und Repetition

Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit, erwartete die Lockerung des Lockdowns bei den Schulen so, wie es der Bundesrat am Donnerstag mitgeteilt hat. Allerdings, sagt er, sei längst noch nicht klar, wie es in drei Wochen in den Schulhäusern losgehe.

Denn der Bundesrat hält am Verbot von Ansammlungen von mehr als fünf Personen vorläufig fest. Dauert diese Weisung über den 11. Mai hinaus, bedeutet das gemäss Buschor für die Lehrerinnen und Lehrer, dass nur in kleinen Gruppen und nicht im Klassenverbund unterrichtet werden darf.

Unklar sei auch, wie die Schülerinnen und Schüler in den nächsten drei Wochen unterrichtet würden. In den vergangenen fünf Wochen im Coronalockdown wurde der Schwerpunkt gemäss Buschor auf das Vertiefen und Repetieren gelegt. Er wünscht sich, dass das so bleibt.

Schuldirektor Markus Buschor möchte Schulkinder und Eltern nicht überfordern. Urs Bucher

Das Amt für Volksschulen des Kantons St.Gallen habe auf den nächsten Montag eine Weisung angekündigt. Buschor hofft nicht, dass die Lehrkräfte den Kindern und Jugendlichen neuen Stoff beibringen müssen.

Das würde seiner Ansicht nach einen zu grossen Stress für die Kinder und auch für die Eltern bedeuten. Der St.Galler Schuldirektor betont:

«Wir müssen die Balance halten, damit der Stress für die Kinder und die Eltern nicht zu gross wird.»

Buschor sagt, er habe zum Unterricht im Lockdown mehrheitlich positive Rückmeldungen erhalten. Auf der Oberstufe lauf das Ganze einfacher als auf der Mittel- und der Unterstufe. Aber auch dort funktioniere es gut.

Gossau liefert 50 Tablets in private Stuben

Urs Blaser, Schulpräsident Gossau. Ralph Ribi

Für den Gossauer Schulpräsident Urs Blaser ist die Ankündigung des Bundesrats, am 11. Mai zum Präsenzunterricht zurückzukehren, ein «Licht am Ende des Tunnels».

«Das gibt den Schulleiterinnen und Schulleitern sowie den Lehrerinnen und Lehrern eine neue Perspektive. So wird die Ausnahmesituation einfacher zu stemmen.»

Die Frühlingsferien seien für sie eine hektische Zeit gewesen, in der sie den weiteren Fernunterricht vorbereitet hätten – für voraussichtlich drei Wochen, wie sich nun zeigt.

Die Medienpädagogen schulten ihre Kolleginnen und Kollegen an der Technik für den Fernunterricht. Nächste Woche werden zudem rund 50 Tablets an Oberstufenschülerinnen und -schüler ausgeliefert, die zu Hause keine idealen Voraussetzungen hätten. Blaser sagt dazu:

«Zum Teil wird das einzige geeignete Gerät im Haus von den Eltern für Homeoffice benötigt.»

Auch in Gossau wird nun mit Spannung erwartet, welche Weisungen und Entscheidungen vom Bildungsdepartement und der Erziehungsdirektorenkonferenz kommen.