«Es ist faszinierend, wozu die Hundenase fähig ist»: Diese Mörschwilerin und ihre Rettungshündin sind allzeit bereit

Catherine Perren trainiert mit ihrer Hündin Ki-Shani die Suche nach verschütteten Personen. Im Ernstfall werden die Rettungsteams für die Suche nach vermissten Personen im In- und Ausland eingesetzt. Ob Einsätze in China, Fukushima oder in der Schweiz – die Teams müssen auf alles gefasst sein.

Andrina Zumbühl 02.07.2020, 19.30 Uhr