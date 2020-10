Interview «Es ist etwas kaputtgegangen»: Im Streitgespräch zur Stadtratswahl kreuzen die Parteipräsidenten der St.Galler Stadt-CVP und -FDP die Klingen FDP und CVP streiten sich im zweiten Wahlgang um den noch einzigen freien Sitz im Stadtrat. Die Parteipräsidenten im Clinch. Reto Voneschen und Daniel Wirth 26.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Streitgespräch: CVP-Präsident Raphael Widmer rechtfertigt sich, während FDP-Präsident Oskar Seger enttäuscht ist vom Vorgehen der CVP im zweiten Wahlgang um den St.Galler Stadtrat. Bilder: Ralph Ribi (St.Gallen, 21. Oktober 2020)

Im ersten Wahlgang traten die FDP, CVP und SVP als bürgerliche Allianz auf. Das Bündnis liegt in Trümmern: Während sich die SVP aus dem Wahlkampf zurückzog, greift die CVP mit Trudy Cozzio den FDP-Kandidaten Mathias Gabathuler an, der im ersten Wahlgang das beste Ergebnis der Nichtgewählten machte und das absolute Mehr nur knapp verpasste. Im «Tagblatt»-Streitgespräch sagen die Präsidenten von FDP und CVP, was sie von einander halten, wie ihre Zusammenarbeit künftig aussehen könnte und wie bedeutungsvoll das Stadtpräsidium ist, das die Bürgerlichen gerade an Maria Pappa von der SP zu verlieren scheinen.