«Es ist ein Paradoxon»: Kanton will Schüler aus Gesundheitsberufen nicht mehr in der Stadt St.Gallen ausbilden – das stösst auf Unverständnis

Das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe St. Gallen (BZSG) hat heute zwei Standorte: St. Gallen und Rheineck. Es bietet acht Grundausbildungen an sowie Weiterbildungen in diversen Gesundheits- und Sozialberufen an.

In der Stadt St. Gallen ist das BZSG in zwei Schulen untergebracht. Jene an der Lindenstrasse 139 für die Grundbildung und jene an der Grütlistrasse 1 für Berufs- und Weiterbildung. So werden an der Lindenstrasse Medizinische Praxisassistentinnen und Praxisassistenten ausgebildet oder Assistentinnen und Assistenten Gesundheit und Soziales. An der Grütlistrasse befindet sich die Höhere Fachschule für Diplomierte Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner.