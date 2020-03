Für die Wahlen am Wochenende droht im Kreis Rorschach eine miese Beteiligung. Ausser in einer Gemeinde. Fast alle Gemeinden bestätigen: Bis jetzt sind verhältnismässig wenige Wahlcouverts eingetroffen. Martin Rechsteiner 05.03.2020, 18.59 Uhr

Es scheint, als hätten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Region Rorschach dieses Mal weniger Lust auf Wahlen. Tino Dietsche

Sie ist wohl kaum zu schlagen, die Beteiligung an den Kantonsratswahlen am 28.Februar 2016. 43 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger reichten im Wahlkreis Rorschach ihre Wahlzettel ein. Gar 53 Prozent beteiligten sich an der Regierungsratswahl. Damals half wohl der Sog, den umstrittene nationale Vorlagen wie die Durchsetzungsinitiative an der Urne entfalteten.