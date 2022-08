Erster Schultag «Es ist wie heimkommen»: In den neuen Schulzimmern in St.Georgen hat es jetzt viel Platz, im Riethüsli müssen die Kinder näher zusammenrücken Während die Schulkinder in St.Georgen von Containern in frisch sanierte, grosszügige Klassenzimmer einziehen, wird es für jene im Riethüsli für drei Jahre eng. Wie zwei St.Galler Primarklassen den ersten Schultag nach den Sommerferien erleben. Christina Weder und Sandro Büchler Jetzt kommentieren 15.08.2022, 19.03 Uhr

Die Fünftklässler im Schulhaus Hebel in St.Georgen erzählen sich von den Sommerferien. Bild: Tobias Garcia (15.08.2022)

Es ist ein besonderer erster Schultag für die 250 Kinder und die 30 Lehrpersonen des Schulhauses Hebel in St.Georgen. Ein Jahr lang hatten nur Bauarbeiter Zutritt zum Schulhaus. Die Kinder gingen in zwei Containerbauten zur Schule. Jetzt ist das Schulhaus fertig saniert und bezugsbereit. Am ersten Schultag nach den Sommerferien ist vor dem Eingang der rote Teppich ausgerollt.

Die Erstklässler und ihre Eltern sind die ersten, die kurz nach 8 Uhr darüber ins Schulhaus schreiten. Dann sind die älteren Kinder an der Reihe. Sie freuen sich, ihre Gschpänli wieder zu sehen. Im Treppenhaus, in dem es noch nach frischer Farbe riecht, wird getuschelt und gelacht, gekichert und geschwatzt. Patricia Herzog, die seit zwölf Jahren im Hebelschulhaus Lehrerin ist, führt ihre fünfte Klasse in den zweiten Stock hinauf. «Für mich ist es wie ein Heimkommen», sagt sie. Schon vor dem Umbau hatte sie im selben Schulzimmer unterrichtet.

Lehrerin Patricia Herzog hat Wimpelketten zum Schulstart im neuen Klassenzimmer aufgehängt. Bild: Tobias Garcia (15.08.2022)

«Der erste Schultag ist immer etwas Besonderes – für mich und die Kinder», sagt Herzog. Für diese ist denn auch vieles neu: das Zimmer, die Lehrerin, die Zusammensetzung der Klasse. Die 7 Mädchen und 13 Buben im Alter zwischen zehn und elf Jahren haben ihre Plätze schnell gefunden. «Herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder da seid», heisst es auf der Wandtafel. Auf jedem Pult liegt ein Willkommensgeschenk: eine Schachtel mit Smarties in den Farben des Regenbogens. Es dauert nicht lange, bis ein Bub die Hand hebt und fragt: «Kann ich die Smarties jetzt essen?»

Der Klasse steht nun doppelt so viel Platz zur Verfügung wie im Container. «Ich bin mich gar nicht mehr gewohnt, so viel herumzulaufen», sagt die Lehrerin und lacht, während sie die neuen Schulbücher und Hefte verteilt.

«Im Container stand ich immer in einer Ecke.»

Auch den Kindern gefällt das neue Klassenzimmer. Melina freut sich, wieder in «einem richtigen Schulhaus» zur Schule zu gehen und nicht mehr in «einem Klotz». Janis erinnert sich, dass es im Container «mega eng» und ringhörig war.

«Wir hörten ständig Stimmen aus den anderen Klassen. Jetzt ist es ruhiger.»

Cédric gefällt der Ausblick aus den grossen Fenstern in die Baumkronen. Emma und Sarina finden das Zimmer hell und einladend. Julio ergänzt: «Jetzt steht sogar ein Sofa in der Garderobe!» Es war etwas vom Ersten, was die Kinder am ersten Schultag entdeckten. Und gleich in Beschlag nahmen. Ihr Urteil: «Das ist noch bequem!»

Die Schulkinder haben neues Unterrichtsmaterial erhalten. Bild: Tobias Garcia (15.08.2022)

Noch vor vier Wochen stapelten sich die Möbel und türmten sich die Zügelkisten im Schulzimmer. In der Zwischenzeit hat Patricia Herzog vieles eingerichtet und zwei Wimpelketten aufgehängt. Die Wände sind noch kahl, die Kinder sollen auch noch etwas zu tun haben. Doch zunächst geht es darum, sich besser kennen zu lernen.

Zu zweit erzählen sich die Fünftklässler von den Ferien: Wie schön es war, nach dem Pfadibundeslager Bula wieder in einem richtigen Bett zu schlafen. Wie abenteuerlich, so fest zu rudern, dass das Boot fast kaputt ging. Oder wie toll, in der Nacht bis um 4 Uhr in der Früh zu fischen. Und dann geht es darum, worauf sie sich im neuen Schuljahr freuen: auf die Turnstunde, die Gschpänli, das Klassenlager und auf Freitag, weil dann zur Feier des sanierten Schulhauses die Pause verlängert wird.

Schulanfang ist im Primarschulhaus Riethüsli auch Baubeginn: Während ein Bauzaun steht (links im Bild) und die Bauarbeiter mit dem Abriss der einen Schulgebäude beginnen, müssen die Schulkinder im übrig gebliebenen Schulhaustrakt unterkommen. Bild: Sandro Büchler (15.08.2022)

Die Schulglocke läutet. Es ist 7.50 Uhr, als Tina van Eijk die 21 Kinder der Doppelklasse 1b/2b vor dem Schulhaus Riethüsli begrüsst. Für elf von ihnen ist es der erste Schultag. Ihre Eltern sind mitgekommen und schiessen mit dem Handy Erinnerungsfotos in der Morgensonne.

«Welche Kinder gehören wohin?», fragt van Eijk ins Tohuwabohu. Die einen Kinder kleben noch an Mutter oder Vater, lassen die Hand nicht los. Andere sausen mit Gebrüll hinein ins Schulhaus. Eine Mutter verdrückt eine Träne. Zwei Erstklässler vergleichen ihre Körpergrösse nach den Sommerferien.

Erinnerungsfoto für die Eltern: Die Erstklässler posieren auf der Treppe vor dem Schulhaus Riethüsli. Bild: Sandro Büchler (15.08.2022)

Tina van Ejik unterrichtet seit zwölf Jahren an der Primarschule Riethüsli. Ihre Schwester Jolanda Braun unterstützt sie am heutigen Tag. Das neue Schuljahr ist für das Lehrteam eine Umstellung. Es hat nur in etwa die Hälfte des früheren Schulraums für den Unterricht zur Verfügung – «es wird eng in den kommenden drei Jahren», sagt van Eijk.

Denn in dieser Zeit wird gebaut. In den zwischen 1966 und 1981 fertiggestellten Schulgebäuden fehlen eine Aula und Gruppenräume. Und es mangelt auch an Platz für den Mittagstisch und eine adäquate Tagesbetreuung. Zudem wächst die Zahl der Schulkinder kontinuierlich.

Primarlehrerin Tina van Eijk begrüsst die Erst- und Zweitklässler am ersten Schultag. Bild: Sandro Büchler (15.08.2022)

Das Schulhaus ist so in die Jahre gekommen, dass es nicht saniert, sondern etappenweise abgerissen und für rund 49 Millionen Franken neu gebaut wird. Im Herbst 2025 soll der Neubau fertig sein – worin dereinst Primarschule, Kindergarten und die Tagesstruktur Platz finden sollen. «Denn das Schulhaus platzt aus allen Nähten», sagt ein Vater, während er sich umsieht.

Der Gebäudekomplex Richtung Westen zur Teufener Strasse ist an diesem Montag bereits eingezäunt, Bagger sind aufgefahren. Ein Bauarbeiter verbarrikadiert einen Durchgang. Der erste Schultag ist zugleich auch Startschuss zum Rückbau. In den verbleibenden Gebäuden, die erst in drei Jahren abgerissen werden, müssen van Ejik und die Klasse 1b/2b zusammenrücken. «Wir haben einfach nur noch ein Schulzimmer pro Klasse. Aber keine Ausweichmöglichkeiten», sagt die Primarlehrerin. Der Musikunterricht findet in einem regulären Schulzimmer statt.

«Das Ganze hat auch etwas Positives: Wir rücken näher und arbeiten enger zusammen.»

Von den engen Platzverhältnissen merken die acht Mädchen und dreizehn Buben nicht viel. «Einzig, dass nicht alle den Schulthek links oder rechts von ihrem Pult anhängen können», erklärt van Eijk der Klasse. Die Pulte wurden zusammengeschoben, jeder Zentimeter zählt während der Bauzeit. «Platziert eure Sachen hinten beim Fenster», weist sie die Kinder an.

«Bis der Neubau fertig ist, haben wir keinen Platz zum Ausweichen. Jede Klasse hat nur ein Schulzimmer. Mehr nicht», sagt Tina van Eijk. Bild: Sandro Büchler (15.08.2022)

In den ersten zwei Lektionen singt van Eijk mit der Klasse, erklärt den neuen Tagesablauf und beginnt die Geschichte von Max zu erzählen, einer Plüschmaus, welche die Kinder spielerisch durchs erste Schuljahr begleiten wird. Die Sieben- und Achtjährigen dürfen malen. Da bemerken Jano und Leo, dass sie einen identischen blauen Rucksack und das dazugehörige Etui haben.

Die Lehrerin erklärt nun, wieso wegen Corona weiter die Hände gewaschen werden müssen, und die Kinder inspizieren, was unter ihrem Pult an Heften und Büchern bereitliegt. Dann ist Znüni – und es klingelt wieder. Pause. «Let’s go», sagt ein Zweitklässler und rennt nach draussen.

