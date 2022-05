Steinach und Berg haben seit kurzem First Responder

Erste Hilfe «Als First Responder kann ich noch viel bewirken»: Berg hat schon Erfahrung, Steinach setzt bei medizinischen Notfällen neu auch auf Ersthelfer Die Feuerwehr Steinach hat seit kurzem eine First-Responder-Einheit. Diese hatte in der ersten Woche bereits vier Einsätze. In Berg besteht die Einheit seit knapp einem Jahr. Eines haben die Einheiten gemeinsam: Sie versuchen Leben zu retten, während der Krankenwagen noch unterwegs ist. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Die First Responder von Steinach konnten bereits Personen helfen. Feuerwehrkommandant Carmine Romano (rechts) und Vize-Kommandant Pascal Kilchmann. Bild: Dinah Hauser

Bei einem Herzstillstand zählt jede Minute. First Responder – Erstantwortende – sind im Schnitt schneller vor Ort, als der Rettungsdienst. In immer mehr Feuerwehren im Kanton St.Gallen gibt es entsprechende Einheiten. Genau genommen sind es im ganzen Kanton bereits 35 Einheiten. In Steinach haben kürzlich die ersten First Responder ihren Dienst angetreten und waren gleich in der ersten Woche gefordert.

Doch von vorne. In Steinach begann alles mit dem Kauf eines Defibrillators vor anderthalb Jahren. Dazu gehörte ein Kurs der Rettung St.Gallen zur Bedienung. «Dort wurden wir angesprochen, ob wir nicht eine First-Responder-Einheit bilden wollen», sagt Kommandant Carmine Romano. In der Feuerwehr stiess das auf offene Ohren. «Bis ein Rettungswagen in Steinach ist, dauert es durchschnittlich 12 Minuten. Wir wollten die Lücke in der Versorgung verkürzen.» Es folgten Konzeptarbeiten mit dem Gemeinderat und schliesslich sprach dieser für Ausrüstung und Ausbildung 15'000 Franken.

Was sind First Responder? First Responder werden für zeitkritische Einsätze aufgeboten, bei denen aufgrund des Notrufes vermutlich sofortige Wiederbelebungsmassnahmen notwendig sind. Im Kanton St.Gallen sind First Responder den Feuerwehren angeschlossen. Da diese in der Regel näher und damit schneller beim Patienten oder der Patientin sind, können sie helfen und die Zeit überbrücken bis der Rettungsdienst und der Notarzt eintreffen. Vor der Pandemie wurden im Kanton First Responder 260 Mal (im Jahr 2018) respektive 221 Mal (2019) aufgeboten. Im Jahr 2020 waren es 186 Mal und im Jahr 2021 noch 129 Mal. Philipp Lutz, Kommunikationsverantwortlicher Rettung St.Gallen, begründet den Rückgang mit der Pandemie. «Wir haben die First Responder etwas zurückhaltender aufgeboten. Für 2022 dürfte die Anzahl der Einsätze wieder über 200 liegen.» Feuerwehren, die eine First-Responder-Einheit aufbauen möchten, können sich via E-Mail first.responder@rettung-sg.ch melden. Dann werden Alarmierung, Ausbildung, Material und weitere organisatorische Punkte besprochen. (dh)

Vier Einsätze in der ersten Woche

Nach der Kostengutsprache besuchten 14 Personen – zwölf aus der Feuerwehr, zwei mit medizinischem Hintergrund – im Februar den First-Responder-Kurs der Rettung St.Gallen. Anfang April wurde die Einheit dann für die Alarmierung aufgeschaltet. Bisher wurden die First Responder bereits zu vier Einsätzen aufgeboten – alle in der ersten Woche; zwei davon fast gleichzeitig. «Das war schon eine Herausforderung», sagt Kommandant Romano. Doch es habe sich gezeigt, dass die Abläufe funktionieren. Drei Personen fahren mit dem Auto vom Depot zum Einsatz, sind innerhalb von viereinhalb bis fünf Minuten vor Ort und beginnen direkt mit den Sofortmassnahmen.

Mit so einem Defibrillator rücken die First Responder aus. Bild: Dinah Hauser

«Wir wurden von den Rettungskräften dann voll integriert», sagt Vize-Kommandant Pascal Kilchberger. «Dieses Zusammenspiel mit uns, als First Responder, und der Rettung mit dem Notarzt, kommt vollumfänglich dem Patienten zu Gute.» Die Sofortmassnahmen können unter allen anwesenden Rettungskräften aufgeteilt werden. So kümmern sich die Sanitäterinnen und Sanitäter um die Medikamentengabe, während die First Responder zum Beispiel die Reanimationsmassnahmen weiter führen. «Wir wurden auch schon gebeten im Rettungswagen mitzufahren, falls eine weitere Reanimation notwendig würde.» Alles in allem finden der Kommandant und sein Vize die Zusammenarbeit sehr gut.

Kommandant Romano sagt:

«Zudem hat mir der Kurs auch die Unsicherheiten genommen und ich kann mich voll auf die Massnahmen konzentrieren.»

Er bezeichnet die First-Responder-Einheit als massive Verbesserung der notfallmedizinischen Versorgung. «Wir bringen lebensrettende Massnahmen schneller zur betroffenen Person.»

Die Feuerwehr Steinach besitzt zwei Rucksäcke für die First Responder. Darin enthalten sind je ein Defibrillator sowie ein Sauerstoffgerät für die Beatmung. Einer ist auf dem Einsatzleiterfahrzeug verstaut, einer im Atemschutzauto. So kann die Einheit auch ausrücken, wenn eines der Fahrzeuge nicht verfügbar ist. Die First Responder besuchen jedes Jahr einen Auffrischungskurs. Zusätzlich stehen ein bis zwei Übungen an.

Defibrillator und Sauerstoffgerät sind im Einsatzleiterfahrzeug verstaut. Bild: Dinah Hauser

Bergs Gemeindepräsident lässt im Notfall alles stehen und liegen

Die Feuerwehr Berg hat schon knapp ein Jahr Erfahrung mit der First-Responder-Einheit. Anfang Mai 2021 begann die Ausbildung der ersten acht Personen. Einen Monat später wurden sie im kantonalen Alarmierungssystem aufgeschaltet. Sandro Parissenti ist der zuständige Offizier der Einheit. Er zieht ein positives Fazit. «Wir hatten von Anfang an die Unterstützung vom Kommando und vom Gemeinderat.» Es habe nie eine Diskussion über den Sinn oder die Kosten gegeben.

Wichtig sei, dass viele der First Responder in der Gemeinde arbeiten. «So können wir rasch reagieren.» Eine grosse Einheit bringe nichts, wenn die Angehörigen nicht vor Ort seien.

Sandro Parissenti ist nicht nur Bergs Gemeindepräsident, er ist auch Feuerwehrmann. Bild: Michel Canonica

Bei einer Alarmierung zählt jede Sekunde. First Responder lassen alles stehen und liegen, packen den Rucksack und machen sich ohne Umwege auf zum Einsatzort. Parissenti nimmt das wörtlich: Einmal hat er einen Termin wortlos verlassen. «Bis man alles erklärt hat, hat man unter Umständen schon wertvolle 30 Sekunden verloren.»

Die Einheit kam relativ rasch zu ihrem ersten Einsatz. «Wir waren selber überrascht, dass wir nur wenige Tage nach der Aufschaltung bereits alarmiert wurden», sagt Parissenti. Insgesamt gab es im ersten Jahr zwei Einsätze zu bewältigen. «Dabei hat sich gezeigt, dass die Abläufe funktionieren und auch die Verteilung des Materials gut ist.» Die First Responder haben vier Einsatzrucksäcke mit Defibrillatoren: Einer ist in der Frankrüti stationiert, einer in der Schule, einer im Feuerwehrdepot und den letzten führt Parissenti in seinem Privatauto mit. So ist sichergestellt, dass mindestens ein Defibrillator an den Einsatzort kommt.

Durch die Ausbildung fühlt sich Parissenti mit seinem Team gut auf die Einsätze vorbereitet. Nicht nur das Wissen, sondern auch das Mentale sei thematisiert worden. «Wir lernten, was uns im Einsatz erwarten kann und wie wir damit umgehen.» Denn die Situationen können mitunter belastend sein. Nach jedem Einsatz gibt es daher auch eine Aufarbeitung im Team.

«Wir fühlten uns nie alleine gelassen und die Einsatzkräfte von Rettung und Polizei sind uns auf Augenhöhe begegnet.»

In Berg haben sich im Mai 2021 acht Angehörige der Feuerwehr zu First Respondern ausbilden lassen. Bild: Sandro Parissenti

First Responder zu sein, ist «nochmals einen Zacken mehr»

Parissenti findet es gut, dass im Kanton St.Gallen nur Feuerwehrangehörige First Responder werden können. «Man kennt sich bereits persönlich und hat durch die Übungen regelmässigen Kontakt.» Dies erleichtere die Zusammenarbeit.

Zwar haben alle Angehörigen der Feuerwehr grundlegende Kenntnisse in Wiederbelebungsmassnahmen. First Responder zu sein, sei «nochmals einen Zacken mehr», wie es Parissenti ausdrückt. Denn First Responder benutzen anderes Material, haben mehr Wissen und mehr Routine in den Abläufen. Zudem: «Wenn ich als Feuerwehrmann zu einem Brand gerufen werde, dann bin ich eigentlich immer zu spät, da der Schaden schon passiert ist.» Als First Responder könne er noch viel bewirken, denn die ersten Minuten sind entscheidend, ob ein Mensch überlebt oder nicht.

