Der ehemalige Gossauer Schulpräsident Urs Blaser arbeitet wieder

Urs Blaser musste eine achtmonatige Auszeit nehmen. Grund war eine Erschöpfungsdepression. Nun arbeitet der ehemalige Gossauer Schulpräsident und Verwaltungsratspräsident der Sana Fürstenland AG wieder. Beim Kanton und ab Oktober voraussichtlich auch bei der Stadt St.Gallen, wo er heute wohnt.

Urs Blaser wohnt seit einem halben Jahr in der Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia (15. August 2022)

«Ich bin gesund, mir geht es sehr gut», sagt Urs Blaser freudestrahlend. Er könne das Leben wieder geniessen. Die «Auszeit», wie Blaser seine Erschöpfungsdepression nennt, hat acht Monate gedauert. «Länger als ich erwartet habe.» Etwas Gutes hatte sie dennoch: Er habe während seiner Krankheit und der Genesung gelernt, achtsam mit sich selber zu sein und Grenzen frühzeitig zu erkennen.

Er habe während seiner Zeit als Gossauer Schulpräsident und Stadtrat psychisch und physisch Grenzen überschritten; nach seinem Rücktritt auf Ende 2020 wollte er sein Mandat im Bildungsrat des Kantons weiterführen, ebenso das Amt als Kommissionspräsident des Kaufmännischen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen und dazu die Aufgabe, die Sana Fürstenland AG als Verwaltungsratspräsident zu führen, angehen.

Alles war feinsäuberlich geplant, es war zu viel des Guten. Blasers Körper wollte nicht mehr und rebellierte: mit Schlaflosigkeit und zu wenig Energie.

Präsident des pädagogischen Beirates der Stadt St.Gallen

In den vergangenen Monaten konnte Urs Blaser genug Energie tanken, um wieder vorsichtig in den Arbeitsprozess einzusteigen. Er arbeitet jetzt als Bildungsrat des Kantons St.Gallen in einem 30- bis 40-Prozent-Pensum. Blaser sagt:

«Vieles ist Aktenstudium, ich bereite Sitzungen vor und leite auch Sitzungen.»

Er ist zudem Präsident der Berufsfachschulkommission KBZ St.Gallen, ist in der Kantonalen Präsidentenkonferenz und in kantonalen Projekten tätig; ein etwa 10-Prozent-Job.

Ab Oktober kommt ein weiterer Bereich dazu: Blaser soll Präsident des pädagogischen Beirates der Stadt St.Gallen werden; die Wahl durch den St.Galler Stadtrat ist noch nicht erfolgt. «Die Wahl ist aber hoffentlich unumstritten», so Blaser. Er freue sich auf diese Aufgabe. Er stehe dazu, dass er gerne arbeite, und alle seine Arbeiten seien sinnstiftend.

Zu wenig Energie für die Sana Fürstenland AG

Insgesamt wird der ehemalige Gossauer Schulpräsident noch 60 Prozent arbeiten. Warum hat er das VR-Mandat der Sana Fürstenland abgegeben? «Die Wiederaufnahme dieser Tätigkeit wäre für mich zu viel gewesen, sie hätte zu viel Kraft und Energie gefordert. Ich war sehr dankbar für die grosse Unterstützung in dieser Zeit und konnte die Aufgabe gut abgeben», antwortet Blaser.

Er ist überzeugt, dass alles ein gutes Ende nehmen wird und bald gebaut werden kann – auch ohne sein dazutun. Umso mehr freut er sich, in Bildungsprojekten mitarbeiten zu dürfen. Dies sei möglich, weil er heute unter keinem Druck mehr stehe, da er mehrheitlich strategische Aufgaben erledige und in keine Tagesgeschäfte mehr eingebunden sei. Blaser sagt:

«Ich kann mir heute erlauben, auch mal etwas langsamer zu arbeiten, mir mehr Zeit für ein notwendiges Studium zu nehmen und E-Mails nicht mehr innert weniger Stunden beantworten zu müssen.»

Der 64-Jährige hat sein Büro in seiner Wohnung in St.Gallen. Er hat Gossau vor einem halben Jahr verlassen. Es sei kein Weggehen aus Gossau. «Meine wunderschöne Wohnung mit grosser Terrasse und vielen Pflanzen war mir plötzlich zu gross geworden. Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt.»

Urs Blaser an einer Parlamentssitzung, als er noch im Gossauer Stadtrat sass. Bild: Ralph Ribi (10. Januar 2017)

Er habe zwar in Gossau nach passenden Räumen gesucht, aber nichts gefunden. In St.Gallen hat er eine Wohnung im Heiligkreuz in Waldnähe beziehen können. «Ich habe mich schnell eingelebt», sagt er. Er geniesse die Ruhe und die Aussicht auf den Wald. Und auf seinen zwei Balkonen blühen – wie in Gossau – Lavendel, Rosmarie, Basilikum und vieles mehr.

Ein Orgelkonzert von Alfred Noser für Blaser

Urs Blaser ist 1996 von Wil nach Gossau gekommen – und ein Gossauer mit Bürgerrecht geworden. Er verrät, dass er immer noch der FDP Gossau-Arnegg angehöre und nicht zur St.Galler FDP gewechselt habe. «Ich bin gerne und öfters, in der Regel ein bis zweimal wöchentlich, in Gossau.» Er habe sich vor kurzem ein E-Bike gekauft. In 35 Minuten sei er von St.Gallen in Gossau. Blaser sagt:

«Gossau hat einen guten Groove und viele sympathische Leute.»

Er kaufe zudem gerne in den Gossauer Fachgeschäften ein und pflege immer noch viele Freundschaften. Eine von vielen ist jene mit dem 82-jährigen Alfred Noser, dem ehemaligen Präsident der Gossauer Stadtbibliothek und Rektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG). Noser ist bekannt dafür, dass er einige Instrumente spielt. Eigens für Urs Blaser wird er am 25. August in der Andreaskirche ein Orgelkonzert spielen. «Das macht mich sehr stolz», sagt Blaser.

Urs Blaser hat seinen Arbeitsalltag neu organisiert. Zu kurz kämen noch seine Hobbys. Er interessiert sich beispielsweise für die römische Kirchengeschichte, für Astronomie, Literatur und allerlei Bücher. Einer von Blasers Lieblingsplätzen in Gossau ist deshalb die Gutenberg Buchhandlung.

