Wahlen Rorschach: Christoph Huser (Mitte) will in den Stadtrat

Ersatzwahl «Wir sind genauso cool wie Zürich»: Darum will der politische Quereinsteiger Christoph Huser künftig im Rorschacher Stadtrat mitwirken Am 25. September wählen die Rorschacherinnen und Rorschacher den Nachfolger von Mitte-Stadtrat Stefan Meier. Einziger Kandidat ist Christoph Huser, auch von der Mitte. Der politische Quereinsteiger wünscht sich, dass die Hafenstadt noch urbaner wird und sich mehr Junge an den politischen Diskussionen beteiligen. Michel Burtscher 16.09.2022, 05.00 Uhr

Christoph Huser wünscht sich, dass Rorschach noch urbaner wird. Bild: Michel Burtscher

Rorschach hat schon immer eine spezielle Rolle gespielt im Leben von Christoph Huser. «Hier habe ich viele wichtige und schöne Momente erlebt», sagt er. Als Kind war er, der in Mörschwil aufwuchs, oft mit seinen Grosseltern in der Badhütte. Als er Anfang der 1990er-Jahre seine erste Firma gründete, um UKW-Empfänger zu verkaufen, ging er auf den Rorschacher Strassen auf Kundenfang – bis ihm die Polizei freundlich mitteilte, dass dies nicht erwünscht sei.

Auch am 11. September 2001 befand sich Huser in der Hafenstadt, bei Urs Grob. Eigentlich war er zur Vorbereitung auf die Motorbootprüfung dort. Als die News zu den Terroranschlägen eintrafen, gingen sie stattdessen zusammen eins trinken und unterhielten sich. «Ich hatte gerade eine neue Stelle angetreten, mit der ich unglücklich war», sagt Huser. «Damals schwor ich mir, nie mehr etwas zu machen, das mir keinen Spass macht.» An diesen Grundsatz hält er sich bis heute.

Huser wohnt in einem politischen Haus

Spass machen werde ihm auch das Amt als Rorschacher Stadtrat, betont Huser, der seit kurzem Mitglied der Partei Die Mitte ist. Er kandidiert am 25. September als politischer Quereinsteiger für die Nachfolge von Stefan Meier (auch Mitte). Sein Name ist der einzige auf dem Wahlzettel. Er freue sich auf die neue Aufgabe, sagt der 55-jährige Neo-Politiker:

«Ich bin Fan von Rorschach – und nun will ich mithelfen bei der Entwicklung der Hafenstadt.»

Er hat sich 2014 mit seiner Frau und seinem Sohn hier niedergelassen, vorher wohnte er in Trogen. Dass er einmal Stadtrat wird, hätte er bis vor kurzem wohl selber nicht gedacht. Die Idee kam in Gesprächen mit dem Vorstand der Mitte-Partei. Deren Präsident Markus Fäh wohnt im gleichen Haus wie Huser. Er teile die Werte der Partei und fand Gefallen an der Vorstellung, in der Exekutive mitzuwirken. «Die Mitte entspricht meinem Charakter als Mediator.»

Politisch interessiert war er zwar schon immer, selber engagiert hat er sich aber nie. Ein solches Amt wäre früher auch nur schlecht zu vereinbaren gewesen mit seinen Jobs. Vor der Pandemie war er viel unterwegs, bereiste beruflich die ganze Welt. «Ich verbrachte bis zu 100 Nächte im Jahr in Hotelzimmern.» Das ist heute anders:

«Während der Coronakrise stellte ich fest, dass es auch andere Lebensweisen gibt als das Nomadenleben.»

Geschäftsleiter, Verkaufsleiter und Kundenberater

Huser absolvierte ursprünglich die Verkehrsschule, die ihre Schülerinnen und Schüler auf eine Karriere bei SBB oder PTT vorbereitete. Danach machte er eine Lehre bei der Swissair. «Das war mein erster Kontakt mit der grossen, weiten Welt.» Später war er in diversen Funktionen bei verschiedenen Unternehmen tätig. Als Geschäftsleiter, Verkaufsleiter oder Kundenberater. Anfang 2020 gründete er mit Kollegen eine Firma, die Antikörperselbsttests für sexuell-übertragbare Krankheiten verkauft.

Ihm gefällt die «hohe Lebensqualität» in Rorschach. Jede freie Minute verbringen er und seine Frau am und im See. Er wünscht sich aber, dass die Hafenstadt noch urbaner wird. «Jünger, moderner, offener.» Dafür werde er sich einsetzen im Stadtrat. Er will auch die jüngere Generation vermehrt in die politischen Diskussionen einbeziehen. Huser sagt:

«Die Projekte, über die der Stadtrat entscheidet, richten sich vor allem an die nächsten Generationen.»

Als Quereinsteiger könne er neue Idee und andere Denkweisen im Gremium einbringen. «Ich hoffe, dass ich diese Narrenfreiheit zumindest am Anfang noch habe», sagt Huser und lacht. Bei der Vermarktung von Stadt und Region sowie der regionalen Zusammenarbeit gebe es noch grosses Entwicklungspotenzial, findet er. Er kann beispielsweise nicht verstehen, wieso es kein regional getragenes Hallenbad gibt. Er würde auch gerne Start-ups in die Hafenstadt locken. Das Feldmühle-Areal sei ein idealer Standort. Huser sagt: «Wir müssen uns nicht verstecken, wir sind genauso cool wie Zürich.»