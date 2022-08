Rorschacherberg: Raphael Frei will Gemeindepräsident werden

Ersatzwahl «Wir müssen wegkommen vom Image als Schlafgemeinde»: Darum will Raphael Frei Gemeindepräsident von Rorschacherberg werden Kantonsrat und Schulleiter Raphael Frei kandidiert für das Gemeindepräsidium Rorschacherberg. Er erzählt, was ihn politisiert hat, wieso er zum Freisinn ging und was er als Gemeindepräsident in Rorschacherberg ändern würde. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der freisinnige Kandidat Raphael Frei auf der Dachterrasse des «Haus zum Seeblick» in Rorschacherberg. Bild: Tobias Garcia (8. August 2022)

Sein Herzblut, sagt Raphael Frei über sich selber, das zeichne ihn aus. «Wenn ich etwas mache, dann gebe ich alles.» Das gelte auch für das Amt als Gemeindepräsident von Rorschacherberg, um das sich der 42-jährige FDP-Politiker bewirbt. Am 25. September entscheiden die Stimmberechtigten, wer Anfang 2023 Nachfolger von Beat Hirs (FDP) wird. Zur Wahl stellen sich Frei und Mitte-Kandidat Patrick Trochsler. Frei sagt:

«Ich finde es spannend für die Bevölkerung, dass sie eine Auswahl hat.»

Ein Wahlkampf sei wichtig, um erklären zu können, wofür man eigentlich stehe. Die ersten Flyer hat Frei bereits gedruckt, das Motto: «begeistert und bewegt!». «Ich will in den nächsten Wochen aufzeigen, wie ich Rorschacherberg als Gemeindepräsident weiterentwickeln und mitgestalten würde», sagt er. Es stünden spannende Projekte an. Er meint die Ortsplanungsrevision, die Schulraumentwicklung oder grössere Bauvorhaben wie etwa die Neuhus-Überbauung.

«Tagblatt»-Podium zur Ersatzwahl Am 25. September entscheidet sich, wer in Rorschacherberg die Nachfolge des zurücktretenden Gemeindepräsidenten Beat Hirs übernimmt. Kantonsrat Raphael Frei will das Amt für die FDP verteidigen. Er wird herausgefordert vom politischen Quereinsteiger Patrick Trochsler (Die Mitte). Sie kreuzen am Donnerstag, 1. September, ab 19.30 Uhr im Rahmen einer Podiumsdiskussion in der Mehrzweckhalle Rorschacherberg die Klingen. Moderiert wird der Anlass von Daniel Wirth, Leiter Stadtredaktion «St.Galler-Tagblatt», und Rudolf Hirtl, Redaktor «St.Galler Tagblatt». Eine Anmeldung ist nicht nötig; Türöffnung ist um 18.30 Uhr. (rtl)

Nach einem Jahr als Lehrer wurde er Schulleiter

Aufgewachsen ist Frei in Goldach, dort hat er die ersten 30 Jahre seines Lebens verbracht. Vor elf Jahren zog er nach Rorschacherberg, wo er sich immer noch sehr wohlfühlt, wie er sagt. Im November hat er zusammen mit seiner Partnerin ein Haus gekauft. «Wir gehen hier nicht mehr weg – egal, wer am 25. September das Rennen macht», sagt Frei und lacht. «Es ist einfach ein lässe Gemeinde.» Künftig will er sie mitgestalten.

Das Amt als Gemeindepräsident bringe seine Erfahrungen und Interessen zusammen, so Frei: die Politik, das Gestalten, mit den Menschen unterwegs sein. Er studierte an der Pädagogischen Hochschule in St.Gallen, wurde Oberstufenlehrer in Waldkirch. Schon nach einem Jahr wurde er gefragt, ob er Schulleiter werden möchte. «Die Verantwortlichen sagten: Du bist doch Offizier im Militär und Abteilungsleiter in der Pfadi. Wäre das nicht ein Job für dich?», erzählt Frei. Er sagte Ja.

Zwei KMU aufgebaut in den letzten Jahren

Seit 14 Jahren führt er die Oberstufe mit 20 Mitarbeitenden und 150 Schülerinnen und Schüler nun bereits. «In diesem Job hat man immer wieder schwierige Gespräche. Das ist sicher auch eine gute Vorbereitung auf das Amt als Gemeindepräsident.» In den vergangenen Jahren hat er zudem zwei KMU aufgebaut, eine Beratungsagentur sowie die Plattform Schnupperstelle.ch, die bei der Vermittlung von Schnupperstellen hilft und nächste Woche online geht. Nach einer Wahl würde er sich aus beiden Firmen zurückziehen, wie er sagt.

FDP-Präsident Raphael Frei (3.v.l.) während einer Kantonsratssession im Gespräch mit Regierungsrat Marc Mächler. Vorne der Rorschacher Stadtpräsident und Parteikollege Robert Raths am Handy. Bild: Benjamin Manser (24. April 2022)

Nicht zurückziehen würde er sich aus dem Kantonsrat, in dem er seit 2018 sitzt. «Für die Gemeinde ist es ein Vorteil, wenn der Gemeindepräsident gleichzeitig im Kantonsrat sitzt. Immerhin werden dort viele Regeln gemacht, die Auswirkungen auf sie haben.» Politisiert wurde Frei im Alter von 20 Jahren. «Weil das Verkehrschaos in Goldach nicht gelöst wurde.» Man habe ständig vor der Bahnschranke gestanden, eine Umfahrung gab es damals noch nicht.

Das hat ihn auf und zur Politik gebracht. «Ich wollte möglichst wenig Regelungen, sondern die Leute so leben lassen, wie sie wollen.» Er ging zur FDP, deren Kantonalpartei er seit sechs Jahren präsidiert. Auf der Gemeindeebene spiele die Partei indes eine untergeordnete Rolle, so Frei. Begegnungen stünden da in Zentrum.

«Ich möchte zusammen mit der Bevölkerung, dem Gemeinderat und der Verwaltung etwas bewegen.»

Ein Workaholic?

Neben Beruf und Politik darf auch sein grosses Hobby nicht zu kurz kommen: die Musik. Frei ist passionierter Sänger. Früher war er Mitglied einer Rockband, heute singt er an Hochzeiten und leitet den regionalen Chor Seeklang. Seine Agenda ist also prall gefüllt. Er arbeite an vielen Abenden bis um 22 oder 23 Uhr, so Frei. Er könne nicht einfach vor dem Fernseher sitzen. «Darum sind Strandferien nichts für mich. Ich würde durchdrehen.» Ein Workaholic also? Frei lacht und sagt dann: «Es ist schon so: Ich bin jemand, der die Dinge gut machen will.»

Was würde er als Gemeindepräsident ändern wollen? Er nennt ein Beispiel:

«Wir müssen wegkommen von unserem Image als Schlafgemeinde.»

Das sei eine Aussensicht, die nicht stimme. Seit 2015 ist Frei Präsident der Arbeitsgruppe «Sprachrohr Rorschacherberg», dessen Ziel die Förderung und Wertschätzung von Freiwilligenarbeit und Vereinstätigkeiten in der Gemeinde ist. Da spüre er, dass es in Rorschacherberg viele Orte gebe, die lebten, wo etwas passiere und wo sich die Leute begegneten. «Es wäre ein Ziel von mir, das zu fördern und noch deutlicher herauszustreichen.»

Auch der «adäquate Umgang mit den Finanzen» wäre ihm wichtig, gerade im Hinblick auf die anstehenden Investitionen. Frei betont: «Wir müssen schauen, dass wir unseren Steuerfuss trotzdem halten oder vielleicht sogar senken können.» Das sei eine der Herausforderungen, die in den nächsten Jahren anstünden. Um wirklich etwas bewirken zu können, findet Frei, brauche es zwei bis drei Amtsdauern. Ob es überhaupt zur ersten Legislatur kommt, zeigt sich am 25. September.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen