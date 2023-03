Andreas Weh (FDP) heisst der neue Goldacher Schulpräsident

Ersatzwahl Wechsel an der Spitze: Andreas Weh zum Goldacher Schulpräsidenten gewählt Der einzige Kandidat, FDP-Mann Andreas Weh, übertrifft mit 1563 Stimmen das absolute Mehr von 806 Stimmen deutlich. Rudolf Hirtl 12.03.2023, 17.30 Uhr

Andreas Weh tritt die Nachfolge von Schulpräsident Rolf Deubelbeiss an. Bild: PD

Der Goldacher Schulpräsident Rolf Deubelbeiss tritt auf Ende Mai dieses Jahres nach nur zweieinhalb Jahren Tätigkeit von seinem Amt zurück. Am Abstimmungssonntag war aus diesem Grund sein Nachfolger zu wählen.

Als einziger Kandidat stellte sich der 51-jährige Primar- und Berufsschullehrer Andreas Weh zu Verfügung. Der FDP-Mann hat mit 1563 Stimmen das absolute Mehr von 806 Stimmen problemlos erreicht und ist somit gewählt. Daneben sind 48 vereinzelte Stimmen eingegangen. Die Stimmbeteiligung betrug 33 Prozent.

Goldach habe eine Schule mit eigenem Profil, sagte er vor dem Wahlsonntag. Diese strategisch zu führen und weiterzuentwickeln, sei eine sehr schöne Aufgabe. Weh ist in Arbon aufgewachsen und wohnt in Frasnacht. Nach seiner Wahl in den Gemeinderat muss er nach Goldach umziehen.