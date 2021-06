Überraschung bei der Ersatzwahl in Rorschach

Ersatzwahl Rorschach Der Jüngste überrascht mit einem Spitzenresultat: Stadtratssitz in Rorschach bleibt vakant - zweiter Wahlgang nötig FDP-Kandidat Reto Kaelli hat bei der Stadtratsersatzwahl in Rorschach mit 591 am meisten Stimmen erhalten. Er verpasst das absolute Mehr von 777 Stimmen damit aber ebenso wie CVP-Frau Giuseppa Guerreri (491). Mehr als einen Achtungserfolg schafft der parteifreie Andres Kern mit 450 Stimmen. Rudolf Hirtl 13.06.2021, 15.18 Uhr

Andreas Kern, Giuseppa Guerreri und Reto Kaelli (von links) bekamen an der Bekanntgabe der Resultate im Rathaus einen Blumenstrauss überreicht. Bild: PD

Viele hatten in der Hafenstadt auf Reto Kaelli bereits im ersten Wahlgang gesetzt. Auch er selbst, wie er nach Bekanntgabe des Wahlresultates im Rathaus Rorschach einräumt. «Ich hatte natürlich gehofft, dass die Sache bereits im ersten Wahlgang zu meinen Gunsten entschieden wird. Nachdem aber drei Kandidatinnen und Kandidaten antraten, ist die Chance gestiegen, dass es einen zweiten Wahlgang braucht.»

Er sei dennoch zufrieden mit seinem Resultat (591) und er bedanke sich bei den Rorschacherinnen und Rorschachern für die Unterstützung und das damit verbundene Vertrauen. Weil bei der Ersatzwahl für ein Mitglied des Stadtrates niemand der drei Kandidatinnen und Kandidaten das absolute Mehr (777) erreicht hat, kommt es zu einem zweiten Wahlgang, den der Stadtrat auf den 26. September angesetzt hat.

Reto Kaelli tritt nochmals an

Für ihn sei das heute Sonntag nicht beendet. Für ihn sei klar, dass er im zweiten Wahlgang erneut antrete. Reto Kaelli sagt:

«Ich möchte die Politik der Stadt Rorschach aktiv mitgestalten. Der erforderliche Ehrgeiz und das Engagement sind nach wie vor da und ich hoffe sehr, dass ich im September die nötigen Stimmen erhalte.»

Topresultat für den jungen Parteifreien

Als junge Alternative für den Stadtrat ist der 35-jährige parteifreie Andreas Kern für den vakanten Sitz in der Rorschacher Exekutive angetreten. In der Stadt kennt man ihn als Schaffer für ein vielseitiges Kulturangebot. So gehörte er zu den Teams, die mit ihren Kulturbeizen Hafenbuffet und Mariaberg vor allem junge Besucherinnen und Besucher von weither anlockten.

Viele davon wollen ihn offensichtlich im Rorschacher Stadtrat sehen, denn mit 450 Stimmen erreicht der Teamleiter der Saucenmanufaktur Bufis in Gossau ein ausgezeichnetes Resultat. «Mit so vielen Stimmen habe ich nicht gerechnet. Ich denke, dass ich vor allem die Rückendeckung der jungen Wählerinnen und Wähler hatte. Aber auch der eine oder andere ältere Wähler will mit mir frischen Schwung in den Rorschacher Stadtrat bringen», sagt Andreas Kern .

Wäre er weit abgeschlagen auf dem dritten Rang gelandet, wäre er zum zweiten Wahlgang sicher nicht angetreten. Mit diesem guten Resultat müsse er nun aber nochmals über die Bücher, so Andreas Kern. Er sagt:

«Ich werde nun zuerst darüber schlafen, die Situation abwägen und mich dann entscheiden. »

Auch Reto Kaelli ist das gute Resultat von Andreas Kern nicht verborgen geblieben. «Ich habe ihm gratuliert und ich freue mich für ihn.» Das Resultat von Andreas Kern zeige, dass er von der jungen Generation getragen werde und sich diese auch für Politik und die Geschehnisse in der Stadt Rorschach interessiere. Dies sei sehr wertvoll.

Teilnahme am zweiten Wahlgang noch offen

Mit genau 100 Stimmen weniger als Reto Kaelli hat sich Giuseppa Guerreri (491) auf Rang zwei positioniert. «Ich freue mich über mein Resultat und bin sehr zufrieden damit», sagt die CVP-Politikerin und ergänzt, dass sie die vergangenen Wochen als sehr spannend und bereichernd empfunden habe. Ob sie am 26. September zum zweiten Wahlgang antreten wird, kann sie noch nicht sagen. Sie kündet an:

«Wir werden das Resultat im Vorstand der CVP Rorschach nun analysieren und uns dann zusammen entscheiden.»

Wahlvorschläge für den zweiten Wahlgang, auch neue Kandidatinnen oder Kandidaten können nominiert werden, müssen bis Freitag, 23. Juli, 11.30 Uhr, bei der Stadtkanzlei im Rathaus Rorschach eingereicht werden. Das Formular für die Einreichung von Wahlvorschlägen kann der Homepage der Stadt Rorschach www.rorschach.ch entnommen werden.