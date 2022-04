Rorschacherberg: Suche nach Nachfolge für Beat Hirs läuft

Ersatzwahl In Rorschacherberg beginnt sich das Kandidatenkarussell zu drehen: Wer wird Nachfolger von Gemeindepräsident Beat Hirs? Beat Hirs bleibt nur noch bis Ende dieses Jahres Gemeindepräsident von Rorschacherberg. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger hat begonnen. Am weitesten ist man bei der FDP, doch auch andere Parteien überlegen sich eine Kandidatur. Ob es eine überparteiliche Findungskommission gibt, ist noch unklar. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Wer neuer Chef im Rorschacherberger Gemeindehaus wird, zeigt sich bis Ende Jahr. Bild: Michel Burtscher

Für die meisten war es eine Überraschung: An der Rorschacherberger Bürgerversammlung von vergangener Woche hat Gemeindepräsident Beat Hirs seinen Rücktritt auf Ende Jahr bekanntgegeben. Nach 14 Jahren im Amt sei der Moment gekommen, sagte der FDP-Politiker, etwas Neues zu machen, eine neue Herausforderung anzupacken.

Beat Hirs, Gemeindepräsident Rorschacherberg. Bild: Benjamin Manser

Der Zeitrahmen erlaubt gemäss Mitteilung die Suche einer Nachfolge und Nominierung bis vor den Sommerferien und einen ersten Wahlgang am 25. September 2022. Ein zweiter Wahlgang könnte am 27. November erfolgen. Die Parteien haben also noch ein wenig Zeit für die Suche nach einer möglichen Nachfolgerin oder einem möglichen Nachfolger. Diese ist trotzdem schon angelaufen – und eine Umfrage unter den Ortsparteien zeigt: Politisch dürften die nächsten Wochen und Monate in Rorschacherberg spannend werden.

FDP hat eine Interessentin und zwei Interessenten

Wenige Tage nach der Rücktrittsankündigung von Beat Hirs versandte die FDP-Ortspartei eine Medienmitteilung. Es sei ihr Anspruch, hiess es darin, den Bürgerinnen und Bürgern eine geeignete Kandidatin oder einen geeigneten Kandidaten zur Wahl vorzuschlagen. Die Parteileitung habe sich bereits getroffen, um das Findungs-, Auswahl- und Nominationsverfahren zu beraten.

«Daraus ergaben sich erste Gespräche mit möglichen, wahlfähigen Personen.»

Es werde sich zeigen, heisst es in der Mitteilung weiter, wer sich als besonders befähigte und geeignete Person herausstellt und den Parteimitgliedern zur Nomination vorgeschlagen werden soll. Auf Anfrage sagt FDP-Ortsparteipräsident Thomas Willi, man habe eine Interessentin und zwei Interessenten für das Amt.

SVP hat noch niemanden auf dem Schirm

Schon in den nächsten zwei Wochen könnte klar sein, wen die FDP vorschlägt. «Wir wollen zügig vorwärtsmachen, aber doch seriös arbeiten.» Andernorts wurde für die Besetzung eines solchen Amtes eine überparteiliche Findungskommission ins Leben gerufen. Das sei für ihn «kein Muss, sondern ein Kann», sagt Willi. Und weiter:

«Wenn wir es schaffen, eine eigene geeignete Kandidatin oder einen eigenen geeigneten Kandidaten ins Rennen zu schicken, machen wir das auch ohne Findungskommission.»

Stefan Beerli, SVP Rorschacherberg. Bild: PD

Die anderen Ortsparteien sind im Findungsprozess noch nicht so weit wie die FDP. Stefan Beerli, Vertreter der SVP Rorschacherberg, sagt, seine Partei habe derzeit keine Kandidaten, die man einfach so aus dem Ärmel schütteln könne. Es sei aber auch noch früh, der Rücktritt von Beat Hirs erst seit kurzem bekannt, so Beerli.

Man werde sich nun auf die Suche nach geeigneten Personen aus den Reihen der SVP machen. Seine Partei habe vom Wähleranteil her durchaus Anspruch auf einen Sitz im Gemeinderat, betont er. In der Vergangenheit habe man bei Wahlen schon einige gute Kandidaten ins Rennen geschickt. «Leider werden sie nicht gewählt.» Eine überparteiliche Findungskommission würde Beerli befürworten.

Findungskommission mit Tücken

Peter Buschor, SP Roschach Stadt am See. Bild: PD

Auch bei der SP Rorschach Stadt am See hat man aus zeitlichen Gründen noch keine Gespräche führen können zu diesem Thema, wie Parteipräsident Peter Buschor sagt. «Natürlich werden wir die Ausgangslage aber evaluieren und dabei ist sicher auch eine eigene Kandidatur in Betracht zu ziehen.» Eine Findungskommission könne zwar eine Option sein im Auswahlprozedere, so Buschor.

Aber: Diese Art von Evaluation habe durchaus auch ihre Tücken, vor allem wenn parallel dazu Parteien und Gruppierungen ihre eigenen Kandidaten kürten. «In einer intakten Parteienlandschaft sollte eigentlich das politische Personal – sprich die Parteien – befähigt sein, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen und ihre eigenen Kandidaten und Kandidatinnen vorzuschlagen», betont der SP-Präsident.

Mitte-Mitglieder zeigen Interesse an eigener Kandidatur

Gregor Thurnherr, Die Mitte Rorschacherberg. Bild: PD

Gregor Thurnherr, Präsident der Mitte Rorschacherberg, schreibt auf Anfrage, man verstehe sich als die aktivste Ortspartei. Aktuell führe man eine Basisbefragung bei den Mitgliedern durch, um zu sehen, wie sich diese zu einer eigenen Kandidatur und einer Findungskommission stellen. «Bereits jetzt zeichnet sich ein Interesse bei unseren Mitgliedern ab, dass die Mitte mit einer eigenen Kandidatur antreten könnte», so Thurnherr.

Gleich im Anschluss an die Bürgerversammlung von vergangener Woche habe er mit den Präsidenten der Ortsparteien den Kontakt gesucht. Man haben vereinbart, im Gespräch zu bleiben.

«Für uns alle steht im Zentrum, eine integre, kompetente Person zu finden. Dabei soll die Parteizugehörigkeit nicht das wichtigste Kriterium sein.»

Alle Parteien würden nun in einer ersten Phase eine eigene Kandidatur prüfen, so Thurnherr. Danach werde eine Mitarbeit in einer Findungskommission diskutiert. «Wir sehen darin eine Chance, eine geeignete Person als Nachfolgerin beziehungsweise als Nachfolger zu finden.» Deshalb sei man offen gegenüber einer Findungskommission.

Grünliberale diskutieren, Grüne winken ab

Richard Faust, Grüne Region Rorschach. Bild: PD

Stefan Biehle, Vertreter der GLP Wahlkreis Rorschach, sagt: «Wir werden im Vorstand sicher diskutieren, ob wir mit einer eigenen Kandidatin oder einem eigenen Kandidaten ins Rennen steigen oder ob wir jemand anders unterstützen.»

Sicher ist indes bereits, dass es aus den Reihen der Grünen keine Kandidatur geben wird. Richard Faust, Präsident der Grünen Region Rorschach, sagt: «Wir würden schon wollen, haben aber niemanden.» In Rorschacherberg seien die Grünen noch schwach aufgestellt.

