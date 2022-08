Mitte Wittenbach: Annamaria Farkas Holdinger will in Gemeinderat

Ersatzwahl «Ich will das Amt nicht wegen der Macht»: Annamaria Farkas Holdinger (Mitte) ist am 25. September die einzige Kandidatin für den Wittenbacher Gemeinderat Im April hat der Wittenbacher Mitte-Gemeinderat Benjamin Gautschi seinen Rücktritt per Ende Oktober 2022 bekannt gegeben. Am 25. September wählen die Stimmberechtigten nun seine Nachfolgerin. Die einzige Kandidatin heisst Annamaria Farkas Holdinger. Sie ist in der Gemeinde kein unbekanntes Gesicht. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Sie wolle Gutes tun für die Menschen und die Natur, sagt Annamaria Farkas Holdinger. Bild: PD

Zu einer Kampfwahl kommt es nicht, wenn die Wittenbacherinnen und Wittenbacher am 25. September an der Urne darüber entscheiden, wer neu in den Gemeinderat einziehen soll: Auf dem Wahlzettel für die Nachfolge von Benjamin Gautschi (Mitte) wird nur ein Name stehen: jener von Annamaria Farkas Holdinger (Mitte). Doch die 45-Jährige betont, sie wolle nicht gewählt werden, nur weil sie die einzige Kandidatin ist:

«Mir ist wichtig, dass die Leute hinter mir stehen und mich in diesem Amt wollen.»

Farkas empfängt im Haus in Wittenbach, in dem sie mit ihrem Mann seit mittlerweile 16 Jahren wohnt. «Wir fühlen uns sehr wohl hier», sagt die Mutter von zwei Kindern. An Wittenbach gefalle ihr die Lage, das intakte Vereinsleben und die Nähe zur Natur. Letzteres sei ihr besonders wichtig, denn in ihrer Heimat Ungarn sei sie mitten in einem Wald aufgewachsen. «Wenn ich Energie tanken will, gehe ich in den Wildpark Peter und Paul.»

Ausbildung zur Porzellanmalerin absolviert

In die Schweiz kam Farkas als junge Frau. «Ich wollte ein Abenteuer erleben und hatte viel Gutes über die Schweiz gehört.» Hier lernte sie dann ihren Mann – auch er ein gebürtiger Ungar – kennen und blieb der Liebe wegen. In ihrer Heimat hatte sie eine Ausbildung zur Porzellanmalerin absolviert. In der Schweiz in diesem Metier Fuss zu fassen, sei aber schwierig gewesen, erzählt Farkas.

Zuerst musste sie aber sowieso die Sprache lernen. «Ich wollte mich nicht abkapseln, sondern die Kultur und die Leute in der Schweiz verstehen», sagt sie. Danach absolvierte sie verschiedene Weiterbildungen, leitete acht Jahre lang das Muki-Turnen und wurde Spielgruppenleiterin. Zudem machte sie eine Ausbildung zur Katechetin. Heute unterrichtet sie Religion an der Schule Wittenbach und Muolen.

Ab 2018 sass Farkas im Primarschulrat

Daneben hat sich Farkas immer auch ehrenamtlich engagiert, gründete beispielsweise die Ungarische Gemeinschaft in St.Gallen mit, die von ihrem Mann präsidiert wird. 2017 wagte sie den Schritt in die Politik und kandidierte für die CVP für den Primarschulrat. Sie sei damals von der Partei angefragt worden, ob sie sich für das Amt interessiere. Sie habe sich gut mit der CVP und ihren Werten identifizieren können und sagte zu.

Dem Schulrat gehörte sie von Anfang 2018 bis Ende 2020 an, als in Wittenbach die kleine Einheitsgemeinde eingeführt und der Schulrat abgeschafft wurde. Das Amt habe ihr sehr viel Spass gemacht – und sie habe viel gelernt, über die politischen Prozesse, aber auch für das Leben. Das Interesse für die Politik liegt bei ihr in der Familie. Ihr Vater sass in Ungarn im Gemeinderat. «Er ist mein Vorbild», sagt Farkas.

Zuerst war sie skeptisch

Trotzdem: Als Thomas Meister, Co-Präsident der Mitte Wittenbach und amtierender Schulpräsident, sie angefragt hat, ob sie nicht für den Gemeinderat kandidieren wolle, sei sie zuerst skeptisch gewesen. «Ich habe mich gefragt: Bin ich gut genug dafür?» In den Frühlingsferien habe sie dann aber Gefallen an dem Gedanken gefunden und nach Gesprächen mit ihrer Familie wurde ihr klar: «Ich kann das. Und ich will das.»

Sie stehe voll im Leben und sei mit 45 Jahren im richtigen Alter. «Ich will meine Energie, meine Ideen und meine Erfahrungen im Gremium einbringen.» Wittenbach funktioniere gut, sagt Farkas. Manchmal vermisse sie aber das Gemeinschaftsgefühl. Hier würde sie gerne etwas anstossen, das Quartierleben fördern. Sie wolle erreichen, dass der Bevölkerung bewusst werde, wie lebenswert und liebenswert die Gemeinde sei und die Bewohnerinnen und Bewohner stolz darauf seien, aus Wittenbach zu sein.

Warum sollen die Wittenbacherinnen und Wittenbacher sie wählen? Farkas überlegt kurz und sagt dann:

«Ich bin ehrlich, gradlinig und anständig. Und ich will das Amt nicht wegen der Macht, sondern um etwas zu bewirken. Ich will Gutes tun für die Menschen und die Natur.»

