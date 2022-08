Rorschacherberg: Patrick Trochsler kandidiert fürs Präsdidium

Ersatzwahl «Ich muss mich nicht verstecken»: Darum will der politische Quereinsteiger Patrick Trochsler Gemeindepräsident von Rorschacherberg werden Am 25. September wird in Rorschacherberg der neue Gemeindepräsident gewählt. Für die Mitte-Partei kandidiert Patrick Trochsler. Er erzählt, wieso er seinen Bankjob aufgeben will, was ihn am Amt reizt und welche Ideen er für Rorschacherberg hat. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 29.08.2022, 18.00 Uhr

Mitte-Kandidat Patrick Trochsler auf dem Sulzberg, wo er aufgewachsen ist und heute wohnt. Bild: PD

Patrick Trochsler wohnt da, wo er geboren wurde. Nicht nur in der gleichen Gemeinde, sondern sogar im gleichen Haus. «Es war eine Hausgeburt», sagt der 49-Jährige. Er sitzt vor dem Block auf dem Sulzberg in Rorschacherberg und zeigt auf den mittleren Stock. «Da bin ich aufgewachsen, meine Mutter wohnt immer noch dort.» Er mit seiner Frau und Tochter ein Stockwerk tiefer. Mit Ausnahme eines zehnjährigen Abstechers nach Goldach hat er immer in Rorschacherberg gelebt:

«Hier bin ich verwurzelt, hier fühle ich mich wohl.»

Jetzt will Trochsler nicht mehr nur in der Gemeinde wohnen, sondern sie führen. Er kandidiert für die Mitte-Partei als Gemeindepräsident von Rorschacherberg und damit für die Nachfolge von Beat Hirs (FDP), der das Amt Ende Jahr abgibt. Die Stimmberechtigten haben am 25. September die Wahl zwischen Trochsler und Raphael Frei, Schulleiter und Kantonsrat von der FDP. «Es ist ein Amt, das mich sehr reizt», sagt Trochsler. «Und es ist ein Amt, das ich mir zutraue.»

Trochsler ist keiner, der Hauruckentscheide fällt

Der Rücktritt von Beat Hirs kam für ihn überraschend. Bereits am Tag danach sei er von verschiedenen Seiten angesprochen worden, ob das Amt nicht etwas für ihn wäre. Der Geschäftsstellenleiter der UBS Rorschach begann, sich Gedanken darüber zu machen. «Ich bin nicht einer, der Hauruckentscheide fällt», so Trochsler. Er führte verschiedene Gespräche und erhielt durchwegs positive Reaktionen. Dann holte er seine Familie ins Boot und entschied:

«Ich will es versuchen. Weil es Rorschacherberg ist.»

In einer anderen Gemeinde wäre eine solche Kandidatur für ihn kein Thema gewesen. Hier rechne er sich aber Chancen aus, aufgrund seiner Bekanntheit und Vernetztheit. Im Gegensatz zu seinem Kontrahenten ist er indes ein politischer Quereinsteiger. Das sehe er nicht als Nachteil, betont Trochsler: «Ich kann eine Aussensicht einbringen.» Er komme aus der Privatwirtschaft, habe dort viel Erfahrung gesammelt und sich dort auch bewährt. «Ich muss mich nicht verstecken.»

Die Finanzbranche liegt in der Familie

Trochsler arbeitet bereits sein ganzes Leben beim gleichen Arbeitgeber. Er absolvierte eine kaufmännische Lehre beim Schweizerischen Bankverein, der heutigen UBS, in Rorschach. Er hatte später verschiedene Positionen beim Unternehmen inne, seit 2008 ist er Geschäftsstellenleiter. Dadurch habe er Führungserfahrung und verstehe nach 33 Jahren bei einer Bank auch etwas von Finanzen, sagt er und lacht.

Die Finanzbranche hat Trochsler quasi im Blut. Sein Vater leitete 35 Jahre lang die Raiffeisenbank in Rorschacherberg.

«Wir haben schon früh gesehen, wie unser Vater seinen Job mit Freude macht.»

Auch ihm mache sein Beruf noch immer Spass. «Ich muss nicht wechseln, weil er mir nicht mehr gefällt.» Doch irgendwann dürfe man sich die Frage stellen, ob man bis zur Pension das Gleiche machen oder noch etwas anderes sehen wolle. Jetzt biete sich eine einmalige Chance für ihn. «Als Gemeindepräsident hätte ich viele Gestaltungsmöglichkeiten», fasst er den Reiz des Amtes zusammen. Man könne Ideen einbringen und sehe auch, wie sich etwas verändert.

«Tagblatt»-Podium zur Ersatzwahl Am 25. September entscheidet sich, wer in Rorschacherberg die Nachfolge des zurücktretenden Gemeindepräsidenten Beat Hirs übernimmt. Kantonsrat Raphael Frei will das Amt für die FDP verteidigen. Er wird herausgefordert vom politischen Quereinsteiger Patrick Trochsler (Die Mitte). Sie kreuzen am Donnerstag, 1. September, ab 19.30 Uhr im Rahmen einer Podiumsdiskussion in der Mehrzweckhalle Rorschacherberg die Klingen. Moderiert wird der Anlass von Daniel Wirth, Leiter Stadtredaktion «St.Galler Tagblatt», und Rudolf Hirtl, Redaktor «St.Galler Tagblatt». Eine Anmeldung ist nicht nötig; Türöffnung ist um 18.30 Uhr. (rtl)

Den Kontakt zwischen den Quartieren verbessern

Welche Ideen hat er denn? Er wolle noch nicht zu viel versprechen, antwortet Trochsler. Grundsätzlich habe sich Rorschacherberg gut entwickelt in den vergangenen Jahren. Die Finanzen seien im Lot, beim Steuerfuss habe man mit anderen Gemeinden mithalten können. Er würde die Gemeinde mit einem «moderaten Bevölkerungswachstum» weiterentwickeln und «das zur Verfügung stehende Geld sinnvoll investieren» wollen, sagt er.

Könnte der neue Arbeitsort von Patrick Trochsler werden: das Gemeindehaus in Rorschacherberg. Bild: Michel Burtscher

Wichtig wäre ihm, die Sicherheit der Strassen und Schulwege weiter zu verbessern und weiterhin gute Bedingungen für das lokale Gewerbe zu schaffen, um Arbeitsplätze im Dorf zu halten. «Für die Jugendlichen haben wir noch nicht viele Angebote.» Da sieht er noch Verbesserungspotenzial. Zudem habe Rorschacherberg kein richtiges Zentrum. Das zu ändern, sei natürlich schwierig. «Man könnte aber vielleicht Ideen entwickeln, um den Kontakt zwischen den Quartieren im Westen und Osten zu verbessern.»

Der stille Schaffer im Hintergrund

Mit zunehmendem Alter sei sein Interesse an der Politik gestiegen, erzählt Trochsler. Als Bankleiter habe er politisch neutral sein wollen. «Für diese Kandidatur musste ich aber überlegen, ob ich das als parteiloser Quereinsteiger schaffen kann und will oder nicht das Netzwerk, Know-how und die Unterstützung einer Partei brauche.» Da er von der Mitte kontaktiert worden sei und diese Partei mit seinen Werten harmoniere, seien die Gespräche vertieft worden. Auf der Gemeindeebene dürfte die Partei aber nicht im Vordergrund stehen, sagt er:

«Man muss mit allen reden können und gemeinsam eine Lösung finden.»

Er sei nicht einer, sagt Trochsler, der im Mittelpunkt stehen müsse. «Ich bin eher der stille Schaffer, der im Hintergrund arbeitet.» Doch auch in seinem Leben gibt es noch mehr als die Arbeit. Seit Corona treibe er viel Sport. Skifahren, Walken, Joggen. Letzteres macht er gerne in der Nähe. «Wir haben in Rorschacherberg den Luxus, dass wir schnell in der Natur sind.» Gleichzeitig sei man auch schnell in der Stadt, ob Rorschach oder St.Gallen.

Es dauert nicht mehr lange bis zum Tag der Entscheidung. Der Wahlkampf läuft, es stehen noch einige Termine an. «Die Tage sind sehr lange derzeit», sagt Trochsler. Ob sich das Engagement auszahlt, wird sich zeigen.

