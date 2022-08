Ersatzwahl «Ich könnte die Lücke gut füllen»: Marcel Meier kandidiert für den Muoler Gemeinderat Im Gemeinderat Muolen wird ein Sitz frei, weil Bruno Kriech nach 14 Jahren zurücktritt. Für den Sitz bewirbt sich alleinig Marcel Meier (Mitte). Der 49-Jährige wohnt seit zwölf Jahren in der Gemeinde – und will ihr nun etwas zurückgeben. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 28.08.2022, 13.00 Uhr

Marcel Meier kandidiert am 25. September für den Muoler Gemeinderat. Es wäre sein erstes politisches Amt. Perrine Woodtli

Marcel Meier wuchs als Kind und Jugendlicher in verschiedenen Gemeinden im Thurgau auf. Später zog es ihn unter anderem in die Region Schaffhausen und nach Winterthur. Sein wirkliches Zuhause fand er 2010 schliesslich in Muolen. «Hier fühle ich mich zum ersten Mal so richtig heimisch», sagt der 49-Jährige.

Er schwärmt vom 1200-Seelen-Dorf. Er habe sich als Zugezogener von Anfang an wohlgefühlt:

«Man wird im Dorf und auch in den Vereinen gleich aufgenommen, wahrgenommen und akzeptiert.»

Obwohl Muolen mit seinen vielen Weilern etwas verzettelt erscheine, sei der Zusammenhalt im Dorf extrem gross. Nun wolle er der Gemeinde etwas zurückgeben, sagt er. Zudem interessiere es ihn, wie eine Gemeinde funktioniere. Meier, der Mitglied der Mitte-Partei ist, kandidiert am 25. September für den Gemeinderat in Muolen. Dort wird ein Sitz frei, weil Bruno Kriech (Mitte) nach 14 Jahren zurücktritt.

Familie, Arbeit und Gemeinderat unter einen Hut bringen

Die Idee, für den Gemeinderat zu kandidieren, geisterte schon länger in Meiers Kopf herum. Als er von Bruno Kriechs Rücktritt hörte und er im Dorf von verschiedenen Seiten angesprochen wurde, wurde der Gedanke konkreter. «Ich musste zuerst abklären, ob sich das Amt überhaupt mit meinem Beruf und der Familie vereinbaren lässt», erzählt der Vater von zwei Söhnen, neun und elf Jahre alt.

Bei der Entscheidungsfindung geholfen haben ihm unter anderem Gespräche mit Bruno Kriech, den er persönlich gut kenne. Und auch die Tatsache, dass seine Frau und auch sein Chef ihn unterstützen. Meier arbeitet seit 2008 beim Stahl- und Metallhandelsunternehmen Stürm SFS AG in Goldach, wo er heute Mitglied der Geschäftsleitung und für die Beschaffung und Unternehmensentwicklung zuständig ist. «Sobald ich wusste, dass es machbar ist, habe ich mich relativ rasch für eine Kandidatur entschieden», sagt Meier.

Wie würde er künftig alles unter einen Hut bringen? Er habe den Vorteil, dass er sich seine Arbeitszeiten bei Bedarf flexibel einteilen könne, sagt Meier. «Zudem arbeite ich gerne am Abend.» Aber natürlich müsse er sich etwas umorganisieren.

«Muolen macht schon sehr viel sehr gut»

Meier glaubt, dass er die Lücke im Gemeinderat gut ausfüllen würde. «Ich denke, dass ich aufgrund meiner Expertise, die ich von meinem Beruf her mitbringe, viele neue Inputs und andere Blickwinkel hineinbringen kann.» Spannend fände er unter anderem die Jugendarbeit. Meier ist sowohl Vorstandsmitglied im Turnverein Muolen als auch Präses der Jubla Muolen. «Zwei Herzensangelegenheiten von mir.»

Rein vom Beruf her kenne er sich mit Bau- und Infrastrukturthemen aus, sagt Meier, der ursprünglich Tiefbauzeichner gelernt hat und bei der Stürm SFS auch grössere Bauprojekte leitet. Er sagt:

«Ich muss im Gemeinderat aber nicht unbedingt dasselbe machen wie im Geschäft.»

Er sei offen, was seine Aufgaben im Gemeinderat angehen und lasse sich überraschen. «Es gibt viele spannende Themen und ich freue mich darauf.»

Sieht er auch Verbesserungspotenzial in Muolen? Das sei schwierig zu sagen, so Meier. An der Sichtbarkeit nach aussen könnte man sicher noch arbeiten. «Ich bin aber der Meinung, dass Muolen schon sehr viel sehr gut macht und dass wir weiterhin an unseren Stärken arbeiten sollten.»

Er hofft auf möglichst viele Stimmen

Marcel Meier steht am 25. September ohne Konkurrenz da. Etwas erleichtert sei er schon gewesen, als er erfuhr, dass er der einzige Kandidat ist. «Andererseits wäre es natürlich aber auch schön gewesen, wenn die Muolerinnen und Muoler eine Auswahl gehabt hätten.» Auch fürs Dorf wäre es gut, wenn es mehr Leute gebe, die für ein politisches Amt kandidieren.

Er sei nicht nervös, aber gespannt, wenn er an den Wahltag denke. Er hofft auf eine gute Stimmbeteiligung. Und auf ein gutes Wahlresultat. «Es wäre natürlich schön, mit möglichst vielen Stimmen gewählt zu werden», sagt Meier. «Um so auch den Rückhalt im Dorf zu spüren.»

