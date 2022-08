Ersatzwahl «Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen»: Isabelle Iten will in den Mörschwiler Gemeinderat Isabelle Iten ist in Mörschwil aufgewachsen, nun will die 39-Jährige im Gemeinderat mitwirken. Sie kandidiert am 25. September als Einzige für den frei werdenden Sitz. Die Mitte-Frau will sich unter anderem für die Jugendlichen in der Gemeinde einsetzen – und sich möglichst viel neues Wissen aneignen. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Isabelle Iten kandididert am 25. September als Einzige für den freien Sitz im Mörschwiler Gemeinderat. Bild: Perrine Woodtli

Am blauen Himmel kreist ein Vogelschwarm, im Hintergrund ist irgendwo Kuhgebimmel zu hören. Idylle pur. «Ist Mörschwil nicht schön?», fragt Isabelle Iten schwärmerisch. Die 39-Jährige hat in ihren Garten eingeladen und Gipfeli und frische Beeren aufgetischt. Für sie ist es leicht, die Frage zu beantworten. Iten ist in Mörschwil aufgewachsen und hat bis auf einen Abstecher nach St.Gallen ihr ganzes Leben in der Gemeinde verbracht.

Und diese will sie künftig auch mitgestalten. Die zweifache Mutter kandidiert am 25. September für den Mörschwiler Gemeinderat. Dort wird ein Sitz frei, weil Doris Schultz (Mitte) nach 14 Jahren zurücktritt.

Weiterbildung im Gemeindehaus

Es ist nicht so, dass Isabelle Iten schon immer in den Gemeinderat oder generell in die Politik wollte. Ein bisschen gereizt hatte es sie aber schon immer, in ihrem Dorf mitzuwirken. Als klar wurde, dass Schultz zurücktreten wird, überlegte Iten es sich ernsthafter. Als sie schliesslich von der Mitte-Partei angesprochen wurde, musste sie nicht mehr lange überlegen. «Ich habe noch eine Nacht darüber geschlafen», sagt Iten. Für ihre Kandidatur trat sie schliesslich auch der Mitte bei.

Sie reize es, im Gemeinderat Projekte anzupacken, Dinge voranzutreiben. «Ich bin keine Einzelgängerin, sondern jemand, der es liebt, mit anderen Personen zusammenzuarbeiten», sagt die Lehrerin. Sie schwärmt von Gemeindepräsidentin Martina Wäger:

«Eine unglaublich intelligente Frau. Es wäre toll, mit ihr und natürlich auch mit den restlichen Gemeinderatsmitgliedern zusammenzuarbeiten.»

Das Amt wäre für sie eine «geniale» Weiterbildungsmöglichkeit, sagt Iten. Sie reize es, die verschiedenen Abläufe im Gemeindehaus kennen zu lernen und in unterschiedliche Bereiche hineinzuschauen. «Ich will immer Neues lernen, das war schon immer so.» Ihr Drang nach Weiterentwicklung ist auch einer der Gründe, weshalb sich nun für einen unbezahlten Bildungsurlaub entschieden hat. Nach 15 Jahren als Primarschullehrerin in Mörschwil wolle sie sich Zeit für anderes nehmen. «Es ist ein Privileg, dass ich diese Pause einlegen kann.»

Mehr Platz für die Jugendlichen

Was zeichnet sie für das Amt aus? Iten überlegt. «Ich denke, es ist ein grosser Vorteil, dass ich so viele Leute in Mörschwil kenne.» Sie sei sehr vernetzt im Dorf, kenne überall jemanden. Das würde ihr als Gemeinderätin sicher helfen. Als ehemalige Handballspielerin sei sie zudem eine Teamplayerin und verfüge über viel Durchsetzungsvermögen.

An Mörschwil liebe sie einerseits die Lage. Man sei schnell in der Natur, am See und in der Stadt. Es sei zudem überschaubar. Sie sagt:

«Ich mag es, wenn man im Dorf mit allen per Du ist und einen Schwatz halten kann.»

Verbesserungspotenzial gebe es überall, sagt Iten. Sie würde etwa begrüssen, wenn der Gemeinderat noch präsenter nach aussen treten würde, man diesen stärker im Dorf spüre. Sie fände es zudem schön, wenn Mörschwil kulturell durchmischter wäre. In der Gemeinde würden vorwiegend Schweizerinnen und Schweizer leben:

«Man lebt hier ein bisschen in einer Bubble.»

Als Frau, Pädagogin und Mutter einer achtjährigen Tochter und eines zehnjährigen Sohnes seien ihr sicher Familienthemen wichtig. Sie fände es schön, wenn die Jugendlichen einen Platz im Dorf hätten, wo sie ihre Zeit verbringen können. «Heute sind sie alle eher verstreut.» Deshalb ist Iten auch Teil einer Arbeitsgruppe, die sich für eine Pumptrack-, Street-Workout- und Pétanque-Anlage in Mörschwil einsetzt.

Die gesellige Strahlefrau hat sich schon immer gerne engagiert. So hat sie mit ihrer Mutter 2020 beispielsweise einen Chor für Menschen mit Demenz in Mörschwil gegründet. Musik spiele eine grosse Rolle in ihrem Leben, sagt Iten.

Sie will endlich loslegen

Bis zum Wahltag dauert es noch einen Monat. Da Isabelle Iten die einzige Kandidatin ist, ist sie so gut wie gewählt. Ist sie trotzdem nervös, wenn sie an den 25. September denkt? Die 39-Jährige schüttelt den Kopf: «Ich bin entspannt. Mit wie vielen Stimmen ich gewählt werde, spielt mir eigentlich auch nicht so eine Rolle. Hauptsache, es klappt.» Umso grösser sei dafür die Vorfreude. «Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen.»

