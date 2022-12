Ersatzwahl Gemeinderat Waldkirch: Brigitte Sommer und Beat Bachmann treten zum zweiten Wahlgang an Gleich eine Frau und zwei Männer kandidierten am 27. November für den freien Gemeinderatssitz in Waldkirch. Da niemand das absolute Mehr erreichte, ist am 12. März ein zweiter Wahlgang nötig. Brigitte Sommer (Mitte) und Beat Bachmann (parteilos) treten erneut an. Nicolas Weyermann (FDP) nimmt sich aus dem Rennen. Perrine Woodtli 23.12.2022, 12.00 Uhr

Brigitte Sommer (Mitte) erhielt im ersten Wahlgang 414 und damit am meisten Stimmen. Bild: Melissa Müller

Im neuen Jahr wird im siebenköpfigen Gemeinderat von Waldkirch ein Sitz frei, weil Christof Wirth (FDP) Ende Dezember nach zehn Jahren zurücktritt. Mit Brigitte Sommer (Mitte), Beat Bachmann (parteilos) und Nicolas Weyermann (FDP) bewarben sich gleich eine Frau und zwei Männer für den frei werdenden Sitz. Nachdem am 27. November niemand der drei Kandidierenden das absolute Mehr von 465 Stimmen erreichte, ist ein zweiter Wahlgang nötig. Dieser findet am 12. März statt.

Die Bewerbungsfrist für den zweiten Wahlgang ist inzwischen abgelaufen. Nun ist klar: Es kommt zum Duell. Brigitte Sommer und Beat Bachmann kandidieren erneut, Nicolas Weyermann nimmt sich aus dem Rennen, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde Waldkirch hervorgeht. Neue Kandidaturen gingen keine ein.

Beat Bachmann erhielt am 27. November 326 Stimmen. Bild: Perrine Woodtli

88 Stimmen Unterschied

Dass Brigitte Sommer erneut kandidiert, überrascht nicht. Die 39-jährige Finanzfachfrau aus Waldkirch erzielte im ersten Wahlgang das beste Resultat. Die Mitte-Frau konnte 414 Stimmen auf sich vereinen. Sie würde sich gerne im strategischen Bereich einsetzen, die Vereine stärken und den Kontakt zu den Firmen pflegen, wie sie gegenüber dieser Zeitung sagte.

Auch dass Beat Bachmann erneut antritt, erstaunt nicht. Der Parteilose erhielt am 27. November 326 Stimmen und landete auf dem zweiten Platz. 88 Stimmen trennten ihn damit von Brigitte Sommer. Der 53-Jährige wohnt wie seine Konkurrentin in Waldkirch und leitet das kantonale Arbeitsinspektorat. Als Gemeinderat würde er unter anderem die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern wiederherstellen wollen, gab Bachmann an.

Nicolas Weyermann tritt nicht erneut an. Bild: Melissa Müller

Der Waldkircher Nicolas Weyermann landete im ersten Wahlgang auf dem dritten Platz. Er erhielt 175 Stimmen und lag somit deutlich hinter seinen beiden Mitstreitenden. Der 27-Jährige arbeitet als Leiter Qualität bei der Firma Ceposa in Kreuzlingen und ist Mitglied der FDP. In einem Gespräch mit dieser Zeitung gab Weyermann an, dass er im Gemeinderat unter anderem gerne die Jungen vertreten und den Vereinen gut schauen würde.