Ersatzwahl Gemeinderat Gaiserwald: Seraina Buob und Philipp Köppel treten zum zweiten Wahlgang an Gleich vier Personen bewarben sich am 27. November für den freien Gemeinderatssitz. Weil niemand das absolute Mehr erreichte, findet am 12. März ein zweiter Wahlgang statt. Es kommt zum Duell zwischen Seraina Buob (Mitte) und Philipp Köppel (SVP). Perrine Woodtli 19.12.2022, 15.30 Uhr

Seraina Buob (Mitte) erhielt im ersten Wahlgang am meisten Stimmen. PD

Ende Jahr tritt Simon Schwitter (Mitte) aus Engelburg nach zehn Jahren aus dem Gemeinderat Gaiserwald zurück. Damit wird 2023 ein Sitz im siebenköpfigen Gremium frei. Gleich eine Frau und drei Männer kandidierten am 27. November für Schwitters Nachfolge. Doch weder Seraina Buob (Mitte), Philipp Köppel (SVP), Luca Frei (GLP) noch Sandro Geiger (Jungfreisinnige) erreichten im ersten Wahlgang das absolute Mehr von 1189 Stimmen. Der zweite Wahlgang findet nun am 12. März statt.

Am vergangenen Freitagabend ist die Bewerbungsfrist für den zweiten Wahlgang abgelaufen. Nun ist klar: Aus dem Vierkampf wird ein Zweikampf. Seraina Buob aus Engelburg und Philipp Köppel aus Abtwil wollen es noch einmal wissen, die anderen beiden Kandidaten nehmen sich aus dem Rennen. Neue Kandidaturen gingen keine ein, wie die Gemeinderatskanzlei bestätigt.

Buob ist optimistisch

Seraina Buob musste sich eine erneute Kandidatur nicht lange überlegen. «Für mich war klar, dass ich nochmals antreten werde», sagt die 41-Jährige. Es sei wichtig, dass Engelburg auch in Zukunft angemessen im Gemeinderat vertreten sei. «Weiter bin ich der Meinung, dass es auch wichtig ist, dass Frauen im Gemeinderat angemessen vertreten sind.» Das Wahlresultat im ersten Wahlgang bestätige, dass die Gaiserwalderinnen und Gaiserwalder diese Ansichten teilen.

Die Geschäftsführerin der Fakultät für Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften an der HSG erhielt am 27. November 846 Stimmen und erzielte damit das beste Resultat. «Ich habe mich sehr über die vielen Stimmen gefreut und bin dankbar für die grosse Unterstützung», sagt die Mitte-Frau. Sie sei zufrieden mit dem Resultat. Angesprochen auf ihre Wahlchancen am 12. März, sagt sie: «Ich bin optimistisch.»

«Alles ist möglich»

Guten Mutes ist auch Philipp Köppel. Der 54-jährige Unternehmer und Pilot konnte im ersten Wahlgang 726 Stimmen auf sich vereinen und landete auf dem zweiten Platz. Die SVP Gaiserwald habe ein starkes Resultat erzielt, sagt Köppel. «Dieses ist darauf zurückzuführen, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr zufrieden sind mit der politischen Zusammensetzung des Gemeinderats und sich viele mit meiner Person anfreunden konnten.» Ihm sei sofort klar gewesen, dass er zum zweiten Wahlgang antreten werde:

«Ich erwarte ein äusserst knappes Resultat. Alles ist möglich.»

Philipp Köppel (SVP). Perrine Woodtli

Der Präsident der SVP Gaiserwald hofft unter anderem auf die Engelburgerinnen und Engelburger: «Wer könnte Engelburg besser vertreten? Jemand, der seit zwei Jahren im Dorf wohnt, oder jemand, der in Gaiserwald aufgewachsen ist und sich schon immer für den Zusammenhalt der Dörfer engagiert hat?»

Blick auf Gesamterneuerungswahlen

Nicht mehr antreten wird Luca Frei (GLP). Er habe sich viele Gedanken gemacht, sagt der Abtwiler. «Ich bin glücklich und dankbar über jede der 594 Stimmen im ersten Wahlgang.» Leider habe das geschlossene Vorgehen von FDP und Mitte ein weiteres Mal für die deutliche Mehrheit gesorgt. Dass Philipp Köppel und die SVP vor ihm liege, zeige, dass – wenn überhaupt – eine Vertretung der wählerstärksten Partei im Gemeinderat gewünscht werde. «Im Sinne der Vielfalt und der ausgewogenen Vertretung wäre dies zu begrüssen», sagt der 39-Jährige.

Luca Frei (GLP). PD

Das Resultat zeige zudem, dass eine Frau und eine Vertretung aus Engelburg gewünscht sei. «Das alles hat mich trotz gutem Resultat dazu bewogen, nicht mehr anzutreten.» Eine Kandidatur in der Zukunft schliesst der Innenarchitekt aber nicht aus: «Ich habe weiterhin die Gesamterneuerung im Blick und bleibe motiviert wie eh und je.»

Ein Zeichen gesetzt

Auch Sandro Geigers Name wird nicht mehr auf dem Wahlzettel auftauchen. Der 24-jährige Jungfreisinnige aus Abtwil erhielt Ende November 203 Stimmen. Er sei äusserst zufrieden mit dem Ergebnis. «Dieses Resultat spricht trotz politischer Unerfahrenheit für meine Kompetenzen», sagt Geiger, der an der HSG studiert und bei der Wirtschaftsprüfungs- sowie Steuer- und Unternehmensberatungsgesellschaft KPMG arbeitet. «Trotzdem werde ich nicht mehr antreten, da ich meine Wahlchancen aufgrund der grossen Konkurrenz von Philipp Köppel und Seraina Buob als zu gering erachte.» Dieser Entscheid sei ihm leicht gefallen.

Sandro Geiger (Jungfreisinnige). Perrine Woodtli

Er habe mit seiner Kandidatur und seinem Resultat ein Zeichen gesetzt und unter anderem gezeigt, dass es Personen in Gaiserwald gibt, die gerne ein jüngeres Mitglied im Gemeinderat sehen, sagt Geiger. Zudem habe er sich in der Gemeinde bekanntgemacht.