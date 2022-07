Berg SG: Peter Imthurn kandidiert für das Gemeindepräsidium

Ersatzwahl Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück: Peter Imthurn kandidiert für das Berger Gemeindepräsidium Er sass bereits von 2002 bis 2015 im Gemeinderat, nun will er an die Spitze: Am 25. September kandidiert Peter Imthurn für das Gemeindepräsidium in Berg. Geplant hat der 60-Jährige das eigentlich nicht. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

«Ich finde, Sandro Parissenti hat einen guten Job gemacht»: Peter Imthurn will ab 2023 Bergs Gemeindepräsident sein. Bild: Belinda Schmid

Die Sonne brennt an diesem Nachmittag herunter, im Pool spiegelt sich der blaue Himmel. Ein paar Bienen und Hummeln summen und brummen zwischen den bunten Blüten, im Hintergrund plätschert irgendwo Wasser. Der Garten von Peter Imthurn ist eine Oase. Hat er einen Lieblingsplatz? Der 60-Jährige winkt ab. «Überall.» Es sei ein Paradies.

Als «Wohnparadies» bezeichnet Imthurn auch die Gemeinde Berg. «Wir sind umgeben von Grünflächen und sind in der Natur. Wir sind nahe am Bodensee, aber auch nahe an der Stadt und haben dank vieler Vereine auch ein Dorfleben.» Er ergänzt:

«Berg ist bevölkerungsmässig zwar die kleinste Gemeinde im Kanton St.Gallen, aber eben auch die schönste.»

Und für diese Gemeinde will sich Imthurn einsetzen. Der Parteilose, der sich politisch zwischen FDP und Mitte einordnet, kandidiert am 25. September für das Gemeindepräsidium. Die Findungskommission schlägt ihn einstimmig vor. Bergs aktueller Amtsinhaber Sandro Parissenti (Mitte) hört Ende Jahr nach sechs Jahren auf.

Was, wenn sich niemand meldet?

«Geplant habe ich die Kandidatur nicht», sagt Peter Imthurn. Das Gemeindepräsidium sei nie Thema gewesen. Dann erfuhr er im März von Parissentis Rücktritt. «Es ist schade, dass er geht. Ich finde, er und der gesamte Gemeinderat haben einen guten Job gemacht», sagt er. Er könne aber verstehen, dass man irgendwann etwas anderes machen wolle.

Als Imthurn hörte, dass die derzeitigen Gemeinderäte und Gemeinderätin sich nicht für die Nachfolge bewerben, kam er ins Grübeln:

«Ich überlegte, was passiert, wenn sich niemand zur Verfügung stellt. Das wäre wirklich schade.»

Sandro Parissenti gibt sein Amt als Gemeindepräsident Ende Jahr ab. Bild: Michel Canonica (6. April 2017)

Er sei dann auch von verschiedenen Leuten in der Gemeinde auf das Amt angesprochen worden, weshalb er sich schliesslich für die Kandidatur entschied. Es sei aber nicht so, dass er überredet wurde, sagt der Vater zweier erwachsener Kinder. Ihn reize das Amt. Eine Gemeinde sei eine Gemeinschaft. «Ich finde es erstrebenswert, dort mitzuwirken.» Er ergänzt:

«Man muss die Gelegenheiten dann packen, wenn sie kommen.»

Sein Vorteil sei, dass er bereits einige Abläufe der Gemeinde kenne. Denn: Peter Imthurn ist im Berger Gemeindehaus kein Neuling. Er sass bereits von 2002 bis 2015 im Gemeinderat, zuletzt als Vize. Seinen Rücktritt gab er damals aus zeitlichen Gründen. «Ich hatte damals sehr viel mit meinen Firmen zu tun», sagt Imthurn, der ursprünglich eine Lehre als Maschinenmechaniker in Arbon absolviert hatte. Danach durchlief er berufsbegleitend das Studium zum Techniker TS sowie ein Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft. Später stieg er als Teilhaber eines Softwarehauses in die IT-Beratung ein und machte sich 2000 als Unternehmer mit Software und Beratung für Life-Science-Industrien (Pharma, Chemie und Lebensmittel) selbstständig.

Inzwischen seien die Firmengruppen verkauft worden. Nun habe er wieder mehr Zeit und das Amt würde sich gut mit seinen restlichen Tätigkeiten vereinbaren lassen, sagt Imthurn, der seit ein paar Jahren nun unter anderem mit seinem Sohn das Start-up und Softwareunternehmen Actesy führt.

Buslinie durchs Dorf wäre eine Verbesserung

Ihm sei wichtig, dass der Gemeinderat die Legislaturziele bis 2024 erreiche, sagt Imthurn. In den kommenden Jahren wird sich Berg verändern: Die Gemeinde zählt heute rund 900 Einwohnerinnen und Einwohner. Unter anderem durch die neue Überbauung auf der Dorfwiese wird sie wachsen. Der Gemeinderat erwartet bis 2026 ein Bevölkerungswachstum auf knapp 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Für Imthurn gibt es eine gewisse verkraftbare Obergrenze an Wachstum, die man nicht überschreiten sollte.

«Aber ein bisschen Wachstum können wir verkraften und auch gar nicht aufhalten.»

Etwas, was in Berg immer wieder thematisiert wird, ist die ÖV-Anbindung. Aktuell verfügt die Gemeinde über eine Bushaltestelle Richtung Arbon und St.Gallen sowie den gemeinsamen Bahnhof mit Roggwil. Schon länger ist eine ergänzende Buslinie durchs Dorf im Gespräch. Imthurn findet, dass die Gemeinde bereits relativ gut angeschlossen sei. Dennoch würde er die Buslinie befürworten für jene Leute, die den Weg zur Bushaltestelle Seeblick nicht gehen wollen oder können.

Die Bushaltestelle Seeblick ist die einzige auf Berger Boden. Bild: Urs Bucher

Noch lange nicht im Ruhestand

Peter Imthurn war schon immer ein aktiver Mensch. Nebst seiner Tätigkeit im Gemeinderat hatte er in den vergangenen Jahren verschiedenste Ämter inne. So war Imthurn 18 Jahre lang im Regionalen Führungsstab des Bevölkerungsschutzes Wittenbach–Häggenschwil–Muolen–Berg tätig, ist Mitgründer von «IT rockt!», dem Verein der IT-Branche für Weiterbildung und Standortförderung, und bildete nebenamtlich als Dozent Technische Kaufleute und Betriebsingenieure in Organisation, Beschaffung und Logistik sowie Projektmanagement aus.

Im September wird er 61 Jahre alt. Für ihn ist sein Alter aber kein Thema. Er halte nichts davon, mit 65 von 100 auf null herunterzufahren. «Ich könnte mir nie vorstellen, in ein paar Jahren einfach nichts mehr zu machen. Ich war schon immer Unternehmer und werde auch immer Unternehmer bleiben.» Er sei überzeugt, dass er sich bis 70 engagieren will. Ob es das Amt des Gemeindepräsidenten sei, hänge am Ende aber auch von den Wählerinnen und Wählern ab.

Peter Imthurn in seinem Garten in Berg. Bereits seit 1995 lebt er in der kleinen Gemeinde. Bild: Belinda Schmid

Den Kopf lüften kann er beim Wandern, Velofahren oder auf Spaziergängen mit dem Familienhund. Abschalten kann Imthurn zudem auf dem Bodensee. Der gebürtige Steinacher zog 1995 nach Berg, den Seebueb hat er aber bis heute in sich. Seit zwei Jahren gibt er aushilfsweise Bootsunterricht. «Ich kann auf dem Wasser sein und gleichzeitig mit unterschiedlichen Leuten arbeiten, das finde ich lässig.»

Zu seinen Leidenschaften zählt Imthurn auch das Reisen. So besuchten er und seine Frau beispielsweise 2019 ihre Tochter in ihrem Auslandssemester in Buenos Aires und reisten einen Monat lang durch Argentinien, Chile und Brasilien. Gerne erinnert er sich auch an die Reise im Oman.

Ein schönes Erbe zum Amtsantritt

Am Mittwoch endete die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen. Beworben hat sich ausser Imthurn niemand. «Ich hätte eine Gegenkandidatin oder einen Gegenkandidaten begrüsst», sagt Imthurn. Er dürfte die Wahl – sofern kein wilder Kandidat auftaucht – somit gewinnen.

Falls Peter Imthurn ab 2023 tatsächlich Bergs neuer Gemeindepräsident ist, könnte er womöglich gleich mit einer Steuerreduktion starten. Der Gemeinderat will den Steuerfuss von 134 auf 129 Prozent senken. Das letzte Wort hat die Bürgerversammlung im Frühling. «Das wäre ein schönes Erbe», sagt Imthurn und lacht. «Aber es wären natürlich nicht meine Federn, mit denen ich mich schmücken könnte.»

