Darum will Andreas Bischof (Mitte) in den Horner Gemeinderat

Ersatzwahl «Die Vorteile der Einheitsgemeinde überwiegen»: Darum kandidiert Andreas Bischof für den freien Sitz im Horner Gemeinderat Am 15. Mai wählen die Hornerinnen und Horner eine neue Gemeinderätin oder einen neuen Gemeinderat. Die Mitte schickt Andreas Bischof ins Rennen. Der 56-Jährige hat schon einige Ideen, welche Themen er anpacken würde. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Bischof ist Leiter der weltweiten Berufsbildung bei Bühler. Bild: PD

Bei seiner Kandidatur gehe es ihm nicht um Selbstprofilierung, betont Andreas Bischof. Vielmehr sehe er das Amt als Horner Gemeinderat als Chance, um nochmals herausgefordert zu werden. Der 56-Jährige sitzt in einem Sitzungszimmer im Hotel Bad Horn, draussen geht die Sonne unter. Später an diesem Abend wird er sich darin dem Vorstand seiner Partei, der Mitte, vorstellen.

Der erste Wahlgang für den freien Sitz in der Horner Exekutive findet am 15. Mai statt. Zur Ersatzwahl kommt es, weil Niels Möller (SVP) Ende 2020 aus dem Gemeinderat zurückgetreten ist. Es reize ihn, sagt Bischof, das Innenleben dieses Gremiums kennen zu lernen. Er wolle verstehen, wie die Geschäfte vorbereitet werden. «Davon habe ich keine Ahnung.» Und er hofft, mit seinen Erfahrungen aus Beruf und Sport etwas beitragen können.

Verantwortlich für 600 Lernende

Bischof wohnt seit 1993 mit seiner Familie in Horn. Er fühle sich sehr wohl im Dorf, sagt der 56-Jährige.

«Ich bin ein richtiger Seebub. Wir müssen am Bodensee sein. Für mich wäre es eine Strafe, wenn ich in Amriswil oder Frauenfeld wohnen müsste.»

Aufgewachsen ist Bischof in Arbon. Für ihn sei früh klar gewesen, dass er eine technische Lehre bei Saurer machen möchte. «Ich war ein riesiger Fan der Saurer-Lastwagen.» Er wurde Maschinenzeichner.

Im Alter von 25 Jahren begann er, an der Berufsfachschule technische Fächer zu unterrichten. Vor 13 Jahren sei dann das Uzwiler Technologieunternehmen Bühler auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob er nicht Interesse hätte, die internationale Berufsbildung aufzubauen. Bischof sagte zu. Er ist bis heute dort tätig und verantwortlich für 600 Lernende auf der ganzen Welt. 2019 wählte ihn der Bundesrat in die ausserparlamentarische Eidgenössische Berufsbildungskommission.

Zu Hause wurde früher viel über Politik diskutiert

Früher war Bischof im Schwimmclub und hat viele Jahre Wasserball gespielt, in Arbon, Frauenfeld und Kreuzlingen. Heute trifft man ihn in seiner Freizeit auf dem Rebberg seiner Familie in Arbon an. Mit seinem Bruder produziert er dort Wein für den Eigengebrauch. Riesling-Sylvaner. Das sei für ihn ein toller Ausgleich. «Wir machen alles selber, gerade erst haben wird den Winterschnitt gemacht.» Die Qualität stehe im Vordergrund:

«Es ist egal, ob wir am Ende 60 oder 80 Flaschen haben.»

Bischof kommt aus einer CVP-Familie. Sein Vater sass für die Partei im Arboner Ortsverwaltungsrat, dem heutigen Gemeinderat. Dadurch sei er schon früh in Berührung gekommen mit Politik, zu Hause sei viel diskutiert worden, erzählt Bischof. «Unser Vater hat das gebraucht, für die Resonanz und um unsere Argumente zu hören.» Die Arbeit in einem politischen Gremium ist ihm nicht ganz fremd: Von 2006 bis 2012 sass er in der Horner Schulbehörde.

Einheitsgemeinde soll wieder aufs Tapet kommen

Er sei nun im richtigen Alter für das Amt im Gemeinderat, sagt der 56-Jährige. Seine Tochter sei ausgezogen, sein Sohn habe noch eineinhalb Jahre Studium vor sich. «Er geht nachher auch, dann gibt es Freiraum.» Er könnte, rechnet er vor, noch zwei Amtsperioden machen. Er hat auch schon Ideen: Er findet etwa, dass die Einheitsgemeinde nochmals geprüft werden müsse.

«Ich weiss, das ist in gewissen Teilen unseres Dorfes ein rotes Tuch.»

Die Vorteile überwiegen für ihn jedoch klar. Er würde sich zudem generationenübergreifende Angebote wünschen, an denen vielleicht ein Mal pro Semester über ein bestimmtes Thema wie Nachhaltigkeit gesprochen werde. «So wie wir das in der Firma machen, wo wir an Generationentagen Lernende und Senioren zusammenbringen. Das wird extrem geschätzt.» Und er würde sich einsetzen für mehr Kooperationen mit den umliegenden Gemeinden.

Bischof würde sich über Konkurrenz freuen

Grundsätzlich müsse das Ziel bei der politischen Arbeit immer sein, so Bischof, dass die nächsten Generationen sagen: «Doch, die haben etwas überlegt bei ihren Entscheiden.» Doch bevor er mitwirken kann, muss er gewählt werden. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet am 21. März. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass er noch Konkurrenz bekommt. Er würde sich darüber freuen: «Ich wünsche mir, dass es eine Auswahl gibt.» Dann solle Horn wählen, wen es für richtig halte.

«Ich würde mich sehr über eine Wahl freuen, es aber natürlich respektieren, wenn mich die Hornerinnen und Horner nicht wählen würden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen