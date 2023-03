Ersatzwahl Die SVP Gossau schickt Benno Koller ins Rennen um den freien Stadtratssitz Die SVP Gossau-Arnegg hat einstimmig Benno Koller für den frei werdenden Stadtratssitz nominiert. Der 57-Jährige will seine langjährige Erfahrung als Stadtparlamentarier und Kantonsrat in der Gossauer Exekutive einbringen. Perrine Woodtli 19.03.2023, 12.23 Uhr

Benno Koller will für die SVP einen zweiten Sitz im Gossauer Stadtrat holen. Bild: PD

Rund 15 Jahre wird Gaby Krapf (FDP) im Amt gewesen sein, wenn sie Ende August als Gossauer Stadträtin zurücktritt. Wer ihren Platz in der Stadtregierung einnimmt, ist noch offen. Klar ist aber, dass es am 18. Juni mindestens einen Dreikampf um Krapfs Nachfolge gibt. Nachdem Florian Kobler (SP) und Florin Scherrer (Die Mitte) bereits im Januar und Februar mitgeteilt haben, dass sie für den frei werdenden Stadtratssitz kandidieren, schickt nun auch die SVP Gossau-Arnegg einen Kandidaten ins Rennen. Die Partei hat am Freitagabend einstimmig Benno Koller für die Ersatzwahl nominiert.