Florian Kobler (SP) kandidiert für den Gossauer Stadtrat

Ersatzwahl Die SP Gossau-Arnegg schickt Florian Kobler ins Rennen für die Nachfolge von Stadträtin Gaby Krapf Wie erwartet kandidiert Florian Kobler für den frei werdenden Sitz im Gossauer Stadtrat. Der 44-Jährige sei der Richtige zur richtigen Zeit, schreibt die SP Gossau-Arnegg. Mit Kobler wollen die Sozialdemokraten im Juni den ersten Gossauer Stadtratssitz überhaupt erobern. Perrine Woodtli 27.01.2023, 09.36 Uhr

Florian Kobler (SP) kandidiert am 18. Juni für den Gossauer Stadtrat. Andere Kandierende sind noch nicht bekannt. Bild: Benjamin Manser

Die SP Gossau-Arnegg lässt die Katze als erste aus dem Sack: Nun ist es definitiv, dass die Sozialdemokraten mit Florian Kobler ins Rennen für die Nachfolge von Stadträtin Gaby Krapf (FDP) steigen. Krapf hat kürzlich ihren Rücktritt per Ende August bekannt gegeben. Die Ersatzwahl findet am 18. Juni statt.

Die SP Gossau-Arnegg freue sich, dass sie einen «äusserst kompetenten und hoch motivierten» Kandidaten für den Stadtrat vorschlagen kann, schreibt die Partei in einem Communiqué. Der Vorstand hat Florian Kobler einstimmig nominiert. Die Zeit sei reif, dass die SP auch in der Exekutive Verantwortung übernimmt. Eine Wahl Koblers würde auch der erste Stadtratssitz in Gossau für die SP überhaupt bedeuten.

Seit 2010 im Stadtparlament aktiv

Florian Kobler sei «der Richtige zur richtigen Zeit», schreibt die Partei weiter. Der letztjährige Parlamentspräsident bringe mit seiner grossen politischen Erfahrung und seiner Leidenschaft für die Stadt im Fürstenland die besten Voraussetzungen für das Amt mit. Er sei ausgezeichnet vernetzt und seine politischen Kernthemen seien relevanter denn je.

Der 44-Jährige wirkt seit 2010 im Gossauer Stadtparlament und hat in den vergangenen 13 Jahren in zahlreichen Kommissionen mitgewirkt. So war er unter anderem seit Beginn in der vorberatenden Kommission zur Sportwelt aktiv. Kobler ist in Gossau aufgewachsen und Vater von vier Kindern. Seit sieben Jahren leitet er die Abteilung der Paritätischen Kommissionen bei der Gewerkschaft Unia Ostschweiz-Graubünden.

