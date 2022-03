Ersatzwahl «Das ist unser Sitz»: Die SVP ist künftig nicht mehr im Horner Gemeinderat vertreten – doch die wählerstärkste Partei im Dorf gibt nicht auf Für die Ersatzwahl in den Horner Gemeinderat im Mai gibt es nur einen offiziellen Kandidaten: Andreas Bischof von der Mitte. Er wird damit aller Voraussicht nach den zurückgetretenen SVP-Politiker Niels Möller ersetzen. Dieser ist auch Ortsparteipräsident und sagt, man wolle den Sitz bei den nächsten Wahlen zurückerobern. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Andreas Bischof von der Mitte (links) wird aller Voraussicht nach der Nachfolger von Niels Möller (SVP) im Horner Gemeinderat. Bilder: PD

Die wählerstärkste Horner Partei diskutiert künftig nicht mehr im Horner Gemeinderat mit – zumindest vorübergehend. Der bisherige Vertreter der SVP, Niels Möller, trat Ende 2021 nach zwölf Jahren im Amt zurück. Seither ist sein Sitz vakant. Um seine Nachfolge bewirbt sich bei der Ersatzwahl am 15. Mai offiziell nur eine Person: Andreas Bischof von der Mitte.

Anfang Februar hatte Möller, der auch als SVP-Ortspräsident amtet, noch gesagt, der Parteivorstand sei im Gespräch mit möglichen Kandidierenden. Eine Kandidatur seiner Partei für den freien Sitz im Gemeinderat sei klar das Ziel, betonte er. Wichtig sei aber vor allem, dass die Vakanz wieder mit einem bürgerlichen Gemeinderat besetzt werden könne.

Mögliche SVP-Kandidaten wollten im Moment nicht

Immerhin, dieser Wunsch wird sich nun erfüllen. Bischof dürfte – falls nicht noch eine ernst zu nehmende wilde Kandidatur auftaucht – am 15. Mai in den Gemeinderat gewählt werden. Er ist 1965 geboren, wohnt seit über 30 Jahren in Horn, hat eine Frau, zwei erwachsene Kinder und leitet die weltweite Berufsbildung bei der Bühler AG in Uzwil.

Warum tritt die SVP nun doch nicht mit einer eigenen Kandidatin oder einem eigenen Kandidaten an? Möller sagt, der Vorstand habe zahlreiche Gespräche mit valablen Kandidaten geführt. Und fügt an:

«Es reicht leider nicht, fähige Leute zu haben, sie müssen auch bereit sein, sich für ein solches Amt zur Verfügung zu stellen.»

Das tun sie bei der SVP anscheinend – jedenfalls im Moment – nicht. Die angefragten Personen hätten aus ganz unterschiedlichen Gründen abgesagt, die aus deren Sicht auch nachvollziehbar gewesen seien, so Möller. Das müsse man akzeptieren.

Klar ist: Das Amt als Gemeinderat ist mit Aufwand verbunden. Man muss es mit Job und Familie vereinbaren können. Das weiss Möller aus eigener Erfahrung von seinen zwölf Jahren im Gremium. Neben den monatlichen Gemeinderatssitzungen müssten die entsprechenden Geschäfte vorbereitet und Projekte, teilweise in Kommissionen, bearbeitet werden. Wie viele Stunden er pro Monat jeweils für sein Gemeinderatsamt aufgewendet hat, kann Möller nicht sagen. Er habe nie gezählt. Sein Fazit:

«Man muss Freude daran haben, Verantwortung zu übernehmen und sich für seine Gemeinde einzusetzen.»

Der Gemeinderat ist noch immer bürgerlich

Gemessen an ihrem Wähleranteil war die SVP mit einem Sitz im Gemeinderat schon bisher untervertreten. Bei den Nationalratswahlen im Jahr 2019 holte die Volkspartei in Horn 33 Prozent der Stimmen – und ist damit die mit Abstand wählerstärkste Partei. Die CVP (heute Die Mitte) kam auf 18 Prozent, die FDP auf 16 Prozent. SP, Grüne und Grünliberale erreichten zwischen 8 und 11 Prozent.

Das Gemeindehaus in Horn: Die SVP wird hier in den – zumindest vorübergehend – keinen Vertreter mehr haben. Bild: Ralph Ribi

Derzeit sitzen im normalerweise fünfköpfigen Horner Gemeinderat zwei Vertreter der FDP (Gemeindepräsident Thomas Fehr und Thierry Kurtzemann), ein Vertreter der Mitte (Michael Glanzmann) sowie die parteilose Vera Tettamanti. Die Exekutive der Seegemeinde ist also auch nach dem Rücktritt von Möller noch immer bürgerlich dominiert.

Die SVP will «ihren» Sitz zurückerobern

Seit die SVP Horn im Jahr 2007 gegründet wurde, war sie bis Ende des vergangenen Jahres immer im Gemeinderat vertreten. Zuerst durch Samuel Lehmann, ab 2009 dann durch Niels Möller. Für den SVP-Ortsparteipräsidenten ist denn auch klar: «Das ist der Sitz der SVP, der nun von einer anderen Partei besetzt wird.» Er betont deshalb, man wolle den Sitz bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2023 wieder zurückerobern.

