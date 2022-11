2020 hat Luca Frei den Sprung in den Gemeinderat Gaiserwald knapp nicht geschafft. Am 27. November soll es nun klappen. Der Grünliberale wünscht sich mehr Vielfalt in der Gemeindeexekutive – und will sich unter anderem für erneuerbare Energien einsetzen.

Perrine Woodtli 19.11.2022, 05.00 Uhr