Ersatzwahl «Bei der Wahl sollte nicht die Partei im Vordergrund stehen»: Seraina Buob (Mitte) kandidiert für den Gaiserwalder Gemeinderat Seit zweieinhalb Jahren wohnt Seraina Buob in Engelburg. Nun will sie in den Gaiserwalder Gemeinderat. Für ihre Kandidatur ist die 41-Jährige der Mitte beigetreten. Viel wichtiger als die Partei findet sie aber, dass die Ortsteile von Gaiserwald und die Geschlechter angemessen im Gemeinderat vertreten sind. Perrine Woodtli 21.11.2022, 05.00 Uhr

Seraina Buob will am 27. November in den Gemeinderat Gaiserwald gewählt werden. PD

Zweieinhalb Jahre ist es her, seit sich Seraina Buob gemeinsam mit ihrem Mann in Engelburg niedergelassen hat. Hier fühlt sich die gebürtige Rorschacherbergerin und Mutter von zwei Töchtern (2 und 5) heimisch. Und hier will Buob auch mitgestalten. Sie sagt:

«Ich habe ein Bedürfnis, mich in meiner Gemeinde, in der auch unsere Kinder aufwachsen, zu engagieren.»

Aus diesem Grund kandidierte Buob Anfang Jahr auch für den Schulrat. Gereicht hatte es damals nicht. Als kurz nach der Schulratswahl bekannt wurde, dass der Engelburger Simon Schwitter (Mitte) Ende Jahr aus dem Gemeinderat zurücktritt, sei sie von mehreren Personen auf eine Kandidatur angesprochen worden, sagt Buob. Nachdem sie sich diese reiflich überlegt habe, sei sie zum Schluss gekommen, es zu versuchen.

Sie schätzt den Zusammenhalt und das Dorfleben

Bei den Schulratswahlen trat Buob als Parteilose an, inzwischen ist sie der Mitte beigetreten. «Für eine Gemeinderatskandidatur benötigt man eine breitere Unterstützung», begründet sie den Schritt. Sie stamme aus einer «CVP-Familie» und könne sich mit den Werten der Mitte gut identifizieren.

In Gaiserwald schätzt Buob die Natur- und Stadtnähe sowie den Zusammenhalt, das Dorfleben und die öffentlichen Strukturen, welche die Gemeinde bietet. Verbesserungspotenzial hätten unter anderem die Begegnungsorte in den Dörfern. Angesprochen auf die hohen Strompreise die Gaiserwald ab 2023 haben wird, sagt sie: «Diese sind eine grosse Herausforderung und extreme Belastung – vor allem für ortsansässige Firmen und Personen mit tieferem Einkommen.» Eine Aufarbeitung sei nötig.

Nach Studium in Bern und Aufenthalt in Stockholm zurück nach St.Gallen

Buob, die sich als kommunikativ, lösungsorientiert und verantwortungsbewusst beschreibt, findet, dass sie aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung eine Bereicherung für den Gemeinderat wäre. Die 41-Jährige studierte in Bern Volkswirtschaftslehre und doktorierte im Bereich Umweltökonomie.

Nach einem Forschungsaufenthalt in Stockholm zog es Buob nach St.Gallen, wo sie zunächst verschiedene Funktionen an der HSG und an der Fachhochschule innehatte. Seit über drei Jahren ist sie nun Geschäftsführerin der Fakultät für Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften an der HSG. «Ein extrem vielseitiger Beruf», sagt Buob.

Einen Grossteil ihrer Freizeit verbringt sie in ihrem Naturgarten. «Das Arbeiten dort hat etwas Meditatives.» Zudem joggt und schwimmt sie und im Winter steht sie gerne auf den Ski. «Zu Hause kochen und essen wir zudem fürs Leben gerne», sagt Buob. «Und die beiden Töchter beanspruchen natürlich auch viel Zeit», ergänzt sie schmunzelnd.

Person und Kompetenzen sollen zählen

Seraina Buob erhält am 27. November Konkurrenz von Philipp Köppel (SVP), Sandro Geiger (Jungfreisinnige) und Luca Frei (GLP). Sowohl Köppel als auch Frei bemängeln, dass im Gemeinderat seit eh und je nur FDP und Mitte-Mitglieder seien. Für eine grössere Meinungsvielfalt sei es wichtig, dass auch andere Parteien Einsitz hätten. Was sagt Buob als Mitte-Frau dazu? «Das Argument ist legitim», sagt sie.

«Ich finde aber auch, dass bei der Wahl nicht die Partei im Vordergrund stehen sollte, sondern die Person und deren Kompetenzen.»

Viel wichtiger als die Partei sei ihr zudem, dass die Ortsteile von Gaiserwald und die Geschlechter angemessen im Gemeinderat vertreten seien. Werde sie nicht gewählt, sitze mit Barbara Hutter (FDP) nur eine Frau und nur eine Engelburgerin im siebenköpfigen Gemeinderat.