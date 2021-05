Eröffnung - Das Wittenbacher Zentrum ist endlich fertig

Eröffnung Wittenbach hat ein neues Gesicht: Nach jahrelanger Arbeit ist das Zentrum endlich fertig Jahrelang war Wittenbachs Kern eine Grossbaustelle. Nun ist die Zentrumsüberbauung fertig. Am Donnerstag hat das neue Einkaufszentrum eröffnet, bald werden auch die Wohnungen bezogen. 60 Millionen investierte die Migros Ostschweiz in das Projekt. Der Gemeindepräsident sagt: «Jetzt beginnt eine neue Ära.» Perrine Woodtli 27.05.2021, 17.10 Uhr

Das Wittenbacher Zentrum hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Am 27. Mai hat nun das neue Einkaufszentrum eröffnet. Rechts davon sind die beiden weiteren Neubauten der Migros-Überbauung zu sehen. Die drei Mehrfamilienhäuser dahinter hat die Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden erstellt. Michel Canonica (27. Mai 2021)

Ein paar Frauen und Männer blasen riesige Ballone auf. Orange und Weiss. Zwei Arbeiter werkeln an der Fensterfront neben dem Eingang. Jemand anders sucht gerade den Chef. Zahlreiche Leute wuseln an diesem Mittwochabend durch die neue Überbauung im Wittenbacher Zentrum. Zeit für den letzten Feinschliff. Es geht nur noch wenige Stunden bis zur grossen Eröffnung. Am Donnerstag empfängt das Einkaufszentrum die ersten Gäste – und das Grossprojekt findet ein Ende.

Rund zehn Jahre ist es her, seit die Migros Ostschweiz und die Gemeinde Wittenbach die Gespräche für eine neue Zentrumsüberbauung auf dem Oedenhof-Areal aufgenommen haben, die den Migros-Supermarkt von 1980 ersetzen sollte. 2018 starteten die Bauarbeiten für die zweistöckige Tiefgarage sowie die drei Gebäude, die Platz für ein Einkaufszentrum und 59 Wohnungen bieten.

Seither konnten Einwohner und Vorbeifahrende täglich beobachten, wie sich der Ostkern Wittenbachs veränderte. Insgesamt waren rund 400 Personen für das 60-Millionen-Projekt der Migros im Einsatz. Kein Stein blieb auf dem anderen. Vor allem der achtstöckige Turm verfehlt seine Wirkung nicht. Jahrelang waren die Baukrane beinahe schon Teil des Ortsbilds. Nun sind sie verschwunden.

Vorbereiten für die grosse Eröffnung. Tobias Garcia (26. Mai 2021)

500 Quadratmeter mehr Platz

Entstanden ist auf rund 7000 Quadratmetern ein prägnanter Neubau, der das Gesicht von Wittenbach verändert. Das Bauvolumen beträgt 78'000 Kubikmeter, rund die Hälfte davon ist unterirdisch. Das 3000 Quadratmeter grosse Einkaufszentrum befindet sich im zweistöckigen Längsriegel. Die grösste Fläche im Einkaufszentrum gehört der Migros.

Alles vorbereitet für die ersten Kundinnen und Kunden. Tobias Garcia (26. Mai 2021)

Auf 1500 Quadratmetern hat sich der orange Riese eine neue, moderne Filiale gebaut. Sie ist 500 Quadratmeter grösser als der alte Laden. Die Regale sind am Abend vor der grossen Eröffnung fein säuberlich gefüllt mit Bananen, Nudeln oder Kosmetikprodukten, die nigelnagelneuen orangen Einkaufskörbe warten auf ihren ersten Einsatz.

Reto Stamm, Marktleiter des neuen Migros-Supermarkts. Tobias Garcia (26. Mai 2021)

Dank der grösseren Fläche habe man das Sortiment leicht erweitern können, sagt Marktleiter Reto Stamm beim Rundgang durch «seine» Migros. So gibt es neu beispielsweise eine separate Blumenabteilung.

Mit der neuen Filiale benötigt die Migros ihr Provisorium am Wittenbacher Dorfhügel nun nicht mehr, in welches sie während der Bauarbeiten gezügelt ist. Der Rückbau des Provisoriums hat am Dienstag begonnen und soll bis Ende Juni abgeschlossen sein.

Alles anzeigen

Zuschauen, wie Spezialitäten hergestellt werden

Durch den lichtdurchflutenden Gang geht es weiter zur Oedenhof-Drogerie. Sie war auch schon im ehemaligen Gebäude neben der Migros eingemietet. Die heutige Drogerie ist offen und hell und verfügt ebenfalls über mehr Platz. Nebst dem üblichen Sortiment gibt es ein Schaulabor, wo die Kunden zusehen können, wie die Mitarbeitenden die Spezialitäten der Oedenhof-Drogerie nach selbst entwickelten Rezepten herstellen.

Neu verfügt die Drogerie zudem über zwei separate Beratungsräume. In einem davon wird auch eine Naturheilpraktikerin ihre Dienste anbieten.

Die Oedenhof-Drogerie bleibt dem Wittenbacher Zentrum erhalten. Tobias Garcia (26. Mai 2021)

In der Denner-Filiale gegenüber putzt ein Angestellter gerade die Scheiben, hinter denen sich die Getränke stapeln. Die letzten Regale werden aufgefüllt. Ein paar Meter weiter im K-Kiosk hingegen scheint alles bereit zu sein für die erste Kundschaft.

Denner-Angestellte bereiten alles für die Eröffnung vor. Tobias Garcia (26. Mai 2021)

Ein Café und ein Pop-up-Store

Und auch ein Gastrobetrieb ist im Wittenbacher Zentrum eingezogen, das Café Time. Das Lokal ist hübsch eingerichtet, an den Wänden hängen Bilder mit echtem, saftgrünen Moos. Angeboten werden im Café Time unter anderem verschiedene Sandwiches und Mittagsmenus – hausgemacht und vor allem gesund sollen die Speisen sein.

Das Café Time bietet auch viele vegetarische Gerichte an. Tobias Garcia (26. Mai 2021)

Spanische Delikatessen gibt es derweil bei Delicias España, das sich im Erdgeschoss des Turms befindet. Von Süssigkeiten, eingelegten Oliven bis hin zu Bier, anderen Spirituosen und Schinken gibt es hier alles, was das spanische Herz begehrt. Delicias España hat sich fürs Erste als Pop-up-Store für drei Monate eingemietet. Bislang waren die Produkte nur online verfügbar, sagt Inhaberin Begoña Faz aus Wittenbach, die den Onlineshop seit März betreibt.

«Wir schauen nun, wie das Geschäft in diesen drei Monaten läuft. Vielleicht bleiben wir dann auch länger.»

Begoña Faz im Delicias España, dem einzigen Pop-up-Store im Einkaufszentrum. Tobias Garcia (26. Mai 2021)

Blick auf das Schloss Dottenwil und den Bodensee

Die 59 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen befinden sich im Obergeschoss des Längsriegels sowie im sechsstöckigen Haus und dem achtstöckigen Turm. Alle Wohnungen sind weg. Die Mieterinnen und Mieter werden nun ab Anfang Juni einziehen – gestaffelt, um ein Chaos zu vermeiden. Die Wohnungen sind hell und geräumig. Von der Wohnung im obersten Stock des 25,5 Meter hohen Turms geniesst man eine weite Aussicht auf die evangelische Kirche Vogelherd, das Schloss Dottenwil und den Bodensee.

Blick bis zum See. Tobias Garcia (26. Mai 2021)

Dass mitten im Wittenbacher Zentrum ein neues Wohnquartier entstanden ist, dazu hat nicht nur die Migros beigetragen. Angrenzend an deren Überbauung hat die Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden auf rund 4200 Quadratmetern für 26,4 Millionen Franken drei Mehrfamilienhäuser mit 51 Wohnungen gebaut. Diese wurden bereits alle bezogen. Die Arbeiten wurden Ende 2020 abgeschlossen, die letzten Umgebungsarbeiten erfolgen in den nächsten Wochen.

Die beiden Projekte wurden aufeinander abgestimmt – auch stilistisch. Die einzelnen Häuser wurden bewusst locker verteilt, um Platz für Begegnungszonen im Quartier zu schaffen.

Urbanes Flair im Dorf

Die Zentrumsüberbauung verleihe Wittenbach einen städtischen Charakter, sagt Markus Bollhalder vom Architekturbüro Bollhalder & Eberle. In Wittenbach habe bislang ein Zentrum gefehlt. «Das trifft nun nicht mehr zu, was uns sehr freut.» Man habe ein zeitloses Design gewählt. Auch bei der Fassade habe man sich für «etwas Klassisches und nicht für eine modische Geschichte entschieden».

Peter Diethelm, Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz, zeigt sich ebenfalls mehr als glücklich über das neue Zentrum. Nun hoffe er natürlich, dass dort auch entsprechend Umsatz generiert werde, sagt er mit einem Zwinkern. Als Dank für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wittenbach, die 5,2 Millionen Franken ins Grossprojekt investierte, übergibt er Gemeindepräsident Oliver Gröble einen Check im Wert von 5000 Franken. Das Geld kommt dem Wittenbacher Fasnachtsverein zugute, teilt Gröble mit.

Peter Diethelm (rechts) übergibt Oliver Gröble den Check. Tobias Garcia (26. Mai 2021)

«Jetzt beginnt eine neue Ära», sagt der Gemeindepräsident. Die Überbauung werte das Zentrum auf und bringe urbanes Flair nach Wittenbach. Dennoch sei man stolz darauf, ein Dorf zu sein. Es sei erfreulich, dass es bei diesem Grossprojekt relativ wenige Schwierigkeiten gegeben habe – gerade auch, was Einsprachen anbelange, sagt Gröble. «Das ist nicht selbstverständlich.»