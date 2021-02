Erneuerungswahlen Nach vier Jahren als Vize will Conny Jenni jetzt Horns neue Schulpräsidentin werden Sie ist 40 Jahre alt, seit fünf Jahren im Horner Schulrat, dreifache Mutter und seit kurzem wieder Schülerin: Am 7. März will Conny Jenni (FDP) nun zur nächsten Schulpräsidentin gewählt werden. Perrine Woodtli 15.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Conny Jenni in ihrem Zuhause in Horn. Im Dorf am See will sie künftig die Geschicke der Schule leiten. Perrine Woodtli (10. Februar 2021)

Am 7. März setzt Constanze «Conny» Jenni alles auf eine Karte. Dann kandidiert sie fürs Horner Schulpräsidium. Die 40-Jährige ist seit fünf Jahren im Schulrat, vier davon als Vizepräsidentin. Sie hätte nebst dem Präsidium auch wieder für einen Schulratssitz antreten können - für den Fall, dass die Hornerinnen und Horner sie nicht als Präsidentin, aber dennoch im Schulrat sehen. Wollte sie aber nicht.

Sie habe seit ihrer Wahl 2016 zahlreiche Erfahrungen sammeln können, sagt die FDPlerin. Mit diesen sei sie nun bereit fürs Präsidium. Ihr sei das Risiko bewusst, dass sie am 7. März ganz aus dem Schulrat ausscheiden könnte. «Das würde mich schon sehr schmerzen», gibt Jenni unverblümt zu. «Aber es war ein bewusster Entscheid.»

Margrit Schrepfer, Horner Schulpräsidentin. Jolanda Riedener

Das Schulpräsidium wird diesen Sommer frei, weil Margrit Schrepfer (parteilos) nach über zehn Jahren zurücktritt.

Interesse hat sich schon länger herauskristallisiert

Conny Jenni sitzt am Esstisch in ihrem Zuhause. Seit neun Jahren wohnt sie mit ihrer Familie in Horn. Seit einigen Jahren ist die diplomierte Pflegefachfrau, Mutter und Hausfrau. Mit dem Amt als Schulrätin hat sie vor fünf Jahren eine neue Arbeit gefunden, die ihr viel Freude bereitet.

Sie habe in den vergangenen Jahren viel gelernt und zahlreiche spannende Prozesse begleiten können, sagt Jenni. «Ich setze mich wahnsinnig gerne für die Interessen unserer Kinder und für eine zukunftsorientierte, moderne Schule ein», sagt Jenni, die selber drei Kinder (6, 9 und 12) hat.

Margrit Schrepfer habe bereits vor einiger Zeit mitgeteilt, dass sie nicht mehr für eine weitere Legislatur zur Verfügung stehen werde.

«Seither ist der Wunsch, mein Amt auszubauen, stetig gewachsen.»

Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit der Familie in der Natur beim Wandern oder Skifahren. Perrine Woodtli (10. Februar 2021)

Erfahrung in der Teamführung

Nebst ihrer Erfahrung als Vizepräsidentin und dem Fachwissen zählt Conny Jenni auch ihre Vernetzung und ihre Führungsqualitäten zu ihren Stärken. Sie verfügt über eine Managementausbildung und hatte am Regionalspital Burgdorf einige Jahre lang eine Abteilung geleitet. «Ich weiss, was es braucht, um ein Team zu führen», sagt Jenni, die auch Delegierte in der Elternmitwirkung ist.

Dass Jenni sich auf ihrem Wissen nicht einfach ausruht, beweist die Tatsache, dass sie seit kurzem wieder die Schulbank drückt. Sie absolviert derzeit eine berufsbegleitende Weiterbildung in Verwaltungsökonomie. Gerade das Wissen im Rechnungswesen sei beispielsweise elementar für das Schulpräsidium.

«Ich finde es ein Privileg, mit 40 noch einmal etwas Neues lernen zu dürfen.»

Kommunikation und Zusammenarbeit optimieren

Als Schulpräsidentin würde sie die Kommunikation der Schule verbessern wollen. Diese sei immer wieder kritisiert worden. «Mir ist eine proaktive, offene und klare Kommunikation wichtig.» Sie denkt unter anderem an ein Eltern-Lehrer-Forum. Auch eine Tagesstruktur würde sie genauer anschauen. Eine solche werde immer wieder gewünscht.

Ein weiteres Schwergewicht würde sie auf die Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde setzen. Diese sei nicht immer optimal gelaufen und könnte man intensivieren, sagt Jenni.

«Es ist oft so, dass jeder für sich sein eigenes Süppchen kocht, was schade ist.»

Einige Leute würden vielleicht denken, dass mit ihr alles gleich bleiben würde. «Ich bin aber eine neue Person und bringe einen anderen Führungsstil mit.» «Für Kontinuität und neuen Wind» steht denn auch weiss auf FDP-Blau auf ihrem Wahlflyer.

Die Gemeinde Horn zählt rund 2900 Einwohnerinnen und Einwohner. Ralph Ribi (2. Februar 2021)

Eine Herausforderung sieht Jenni auch in der Mosaik-Sekundarschule. Es gebe immer noch viele Familien, die ihre Kinder lieber in eine andere Gemeinde in die Oberstufe schicken. Denn die Mosaik-Schule ist speziell. Dort gibt es keine erste, zweite und dritte Klasse. Hier heissen die Klassen gelb, grün und rot. Der Unterricht ist individuell gestaltet, die Klassen sind altersdurchmischt. Ein Modell, das immer wieder kritisiert wurde.

«Die Schule hat grosses Potenzial. Aber ich glaube, wir müssen mehr auf die Punkte der Eltern und Schüler eingehen und die Probleme angehen.»

Konkurrenz von der CVP

Conny Jenni tritt am 7. März nicht als alleinige Kandidatin zur Wahl an. Sie erhält Konkurrenz von André Mathis (CVP). Es sei schön, dass die Stimmbevölkerung eine Auswahl habe. Sie sei aber schon ein wenig nervös, wenn sie an den Wahltag denke.

André Mathis (CVP) kandidiert ebenfalls für das Schulpräsidium. PD

Nun muss sie sich aber noch rund drei Wochen gedulden. Abschalten kann sie unter anderem beim Klavierspielen, das sie vor einem Jahr angefangen hat.