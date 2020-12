Erneuerungswahlen In Horn kommt es im Frühling zur Kampfwahl ums Schulpräsidium Schulpräsidentin Margrit Schrepfer tritt 2021 zurück. Sowohl die FDP als auch die CVP schicken eine Kandidatin und einen Kandidaten ins Rennen für ihre Nachfolge. Auch für die zwei frei werdenden Schulratssitze gibt es Interessenten. Perrine Woodtli 17.12.2020, 05.00 Uhr

Wer beerbt Horns Schulpräsidentin Margrit Schrepfer? Jolanda Riedener (23. Oktober 2019)

Über zehn Jahre wird Margrit Schrepfer (parteilos) im Amt gewesen sein, wenn sie Ende Juli 2021 als Schulpräsidentin in Horn zurücktritt. Für sie sei es an der Zeit, das Zepter einer jüngeren Person zu übergeben. Die 69-Jährige hat Anfang November mitgeteilt, dass sie sich im Frühling nicht erneut zur Wahl stellen wird. Sechs Wochen später nimmt das Kandidatenfeld für die am 7. März stattfindenden Erneuerungswahlen immer konkretere Formen an.