Erneuerungswahlen «Ich will nicht alles auf den Kopf stellen»: Tamara Hochreutener kandidiert für den Horner Schulrat Am 7. März kandidiert Tamara Hochreutener für den Horner Schulrat. Für die 38-jährige Geschäftsinhaberin wäre es das erste politische Amt. Wird sie gewählt, würde die Parteilose gerne eine Tagesstruktur auf die Beine stellen. Perrine Woodtli 19.02.2021, 05.00 Uhr

Tamara Hochreutener wohnt seit 16 Jahren in Horn. Bild: Perrine Woodtli (17. Februar 2021)

Sie fühle sich gerade etwas «ausgebremst», sagt Tamara Hochreutener und geht mit langsamen Schritten durchs Wohnzimmer. Die 38-Jährige hat sich im Dezember beim Skifahren eine Knieverletzung zugezogen. Bald aber will sie wieder Gas geben, und zwar auch als Schulrätin: Hochreutener kandidiert am 7. März für einen der vier Horner Schulratssitze.

Das Interesse, sich für die junge Generation einzusetzen, hätten ihre beiden Kinder (5 und 6) geweckt, sagt Hochreutener. Beide besuchen derzeit den Kindergarten. Dadurch habe sie auch einen Einblick ins Schulsystem erhalten. Durch Gespräche mit anderen Eltern habe sie bemerkt, was die Wünsche und Anliegen der Familien seien und wo sie Verbesserungspotenzial sehen. Das habe sie motiviert, zu kandidieren.

«Unstimmigkeiten sollte man ansprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen.»

Dorf muss für Familien attraktiv sein

Aufgewachsen in Mörschwil, lebt Tamara Hochreutener seit 16 Jahren mit ihrem Mann in Horn. Hier fühlt sie sich wohl und möchte sich gerne für ein «zukunftsorientiertes Dorf» engagieren. «Ich bin gerne am See.» Für die Parteilose wäre es das erste politische Amt. Sie betont:

«Ich will nicht alles auf den Kopf stellen.»

Es gebe aber einige Punkte, die sie als Schulrätin gerne angehen würde. So könne man sicher die Kommunikation zwischen der Schule und den Eltern optimieren. «Bei Gesprächen mit anderen Familien habe ich gespürt, dass das auch anderen ein Anliegen ist», sagt Hochreutener, die sich selber als kommunikativ beschreibt. Seit 2019 engagiert sie sich in der Elternmitwirkung, welche die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule fördern will.

Etwas, was Tamara Hochreutener gerne prüfen würde, wäre eine Tagesstruktur. «Das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt und wäre ein Projekt, hinter dem ich voll und ganz stehen würde.» In Horn wurde und werde viel gebaut. So seien im Gebiet Reutiwiesen rund 200 Wohnungen entstanden und auch auf dem Raduner-Areal sei einiges geplant. Hochreutener sagt:

«Wenn wir Familien im Dorf haben wollen, müssen wir attraktiv für sie sein und eine professionelle Betreuung anbieten.»

Es sei in der heutigen Zeit Realität, dass oft beide Elternteile arbeiten. Mit einer Tagesstruktur würde man zudem Alleinerziehende unterstützen.

Knapp 200 Wohnungen entstehen im Gebiet Reutiwiesen. Auch auf dem Raduner-Areal auf der anderen Seite der Strasse direkt am See sollen Hunderte Wohnungen gebaut werden. Bild: Ralph Ribi (3. Februar 2021)

Etwas, das in Horn immer wieder zu Kritik führt, ist die Mosaik-Oberstufe. Wie steht Hochreutener zu diesem Schulmodell? Sie habe noch nicht einen genug tiefen Einblick in die Schule, sagt sie. Sie glaube aber, dass das Modell für Kinder, die selbstständig seien, gut funktioniere. «Für andere ist es vielleicht schwieriger. Auf diese Schüler muss man Rücksicht nehmen und sie entsprechend fördern. Aber ich kann das derzeit noch zu wenig beurteilen.» Chancengleichheit sei aber sicher ein Thema, das ihr ebenfalls wichtig sei.

Unterwegs in einer Männerdomäne

Nebst kommunikativ beschreibt sich Tamara Hochreutener auch als engagiert und flexibel. Flexibel deshalb, weil sie ihre eigene Chefin ist. Seit zwölf Jahren führt sie als Geschäftsinhaberin das Kärcher-Center in St.Gallen, wo sie zuvor bereits gearbeitet hatte. In ihrem Beruf habe sie viele Erfahrungen sammeln können.

In ihrem Berufsalltag bewegt sich Hochreutener in einer Männerdomäne. Sie sei die einzige Frau, die in der Schweiz ein Kärcher-Center führe, sagt sie. Gerade von ihrem Beruf sei sie es sich gewohnt, «anzupacken, statt nur zu reden», sagt Hochreutener, die in ihrer Freizeit in ihrem Garten und beim Yoga abschalten kann und am liebsten Zeit mit Freunden und Familie verbringt.

«Sehe das Ganze relativ locker»

Nebst Tamara Hochreutener kandidieren am 7. März für die vier Horner Schulratssitze auch noch André Mathis (CVP), Markus Moos (GLP) sowie die beiden bisherigen Schulräte Christoph Egli und Urs Bodenmann (beide FDP). Sie sei sehr gespannt, wie der Wahltag ausgehen wird, sagt Hochreutener.

«Ich fände es toll, wenn ich gewählt werde und die Chance erhalten würde.»

Sie sehe das Ganze aber relativ locker. Klappe es nicht, wolle sie sich anderweitig im Dorf einbringen.