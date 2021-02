Erneuerungswahlen «Es ist wichtig, Kinder mit suboptimalen Bedingungen zu unterstützen»: Markus Moos will sich im Horner Schulrat für mehr Chancengleichheit einsetzen Bis jetzt hat sich das politische Engagement von Markus Moos auf seine Mitwirkung im Vorstand der kantonalen GLP beschränkt. Nun will der Softwareingenieur und Pflegevater auch in seiner Gemeinde mitwirken und kandidiert am 7. März für den Horner Schulrat. Perrine Woodtli 20.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Moos in seinem Zuhause. Hier pflegt er unter anderem seinen Gemüsegarten und kocht gerne. Perrine Woodtli (16. Februar 2021)

Markus Moos ist Horn schon fast sein ganzes Leben lang treu. In der Seegemeinde aufgewachsen, zog es den heute 47-Jährigen nur einmal für acht Jahre weg. Heute wohnt der Familienvater in jenem Haus, in dem er aufgewachsen ist. «Ich habe es im Leben weit gebracht: vom Kinder- ins Elternzimmer», sagt Moos schmunzelnd.

Nun will sich der Softwareingenieur, der seit rund zehn Jahren Mitglied der Grünliberalen ist, im Horner Schulrat engagieren.

Er wollte keine Doppelrolle

Markus Moos hatte sich eine Kandidatur bereits vor vier Jahren überlegt. Da seine Kinder damals aber noch alle die Schule in Horn besuchten, entschied er sich, noch zu warten. Seiner Meinung nach brauche es als Behördenmitglied eine gesunde Distanz zur Schule, sagt Moos.

«Als Vater von schulpflichtigen Kindern ist man persönlich betroffen. Das kann die eigene Wahrnehmung beeinflussen.»

Ohne diese Doppelrolle könne er freier auftreten, sagt Moos, der seine Freizeit gerne auf dem Velo oder in seinem Gemüsegarten verbringt und auf seinem 8000 Quadratmeter grossen Land hobbymässig landwirtschaftet. Die Familie hat zudem nicht nur einen Hund, sondern auch zehn Hühner.

Erfahrung als Primarlehrer

Moos ist seit sechs Jahren Mitglied des Vorstands der GLP Kanton Thurgau. Dort beschäftigen ihn vor allem parteiinterne Angelegenheiten – «fernab von der Öffentlichkeit». Nun reize ihn den Schritt in eine Behörde. Die Arbeit im Schulrat interessiere ihn sehr, sagt Moos.

«Ich bin ein neugieriger Mensch und fände es spannend, mitzuarbeiten. Es ist sicher eine Herausforderung.»

Es interessiere ihn, wie die Schule heute funktioniere und was es für neue Ansätze gibt. Er bringe sowohl Führungserfahrung aus seinem Beruf als Softwareingenieur mit als auch pädagogisches Wissen aus seiner Zeit als Primarlehrer. Dank seiner Arbeit im GLP-Vorstand habe er zudem Einblick in die kantonale Bildungspolitik.

Über sich selber sagt Moos, dass er einen wertschätzenden und offenen Umgang mit seinen Mitmenschen pflege, aber bei Bedarf Probleme direkt ansprechen könne.

Seit zehn Jahren auch Pflegevater

Ein Thema, das Moos am Herzen liegt, ist die Chancengerechtigkeit. «Ich denke, dass es in Horn diesbezüglich noch Verbesserungspotenzial gibt.» Gerade in der Mosaik-Oberstufe sei es wichtig, dass man Kindern mit suboptimalen Bedingungen unterstütze. Das Mosaik-Modell sei «genial» für selbstständige, talentierte Schülerinnen und Schüler. Für Kinder, die weniger selbstständig seien, sprachliche Schwierigkeiten hätten oder zu Hause mit Belastungen kämpfen müssten, könne es aber eine Herausforderung sein.

Markus Moos weiss, wovon er spricht. Er ist nicht nur Vater von drei eigenen Kindern (18, 16 und 14), sondern auch Pflegevater von einem zehnjährigen Mädchen mit Trisomie 21, das seit Geburt bei ihm und seiner Frau lebt. Regelmässig erhalten sie an den Wochenenden und in den Ferien zudem Besuch von einem anderen 15-jährigen Pflegekind.

Für Öffentlichkeitsprinzip eingesetzt

Das Mosaik-Modell werde seit Jahren immer wieder von Eltern kritisiert, sagt Moos. Dies stehe im Gegensatz zu den überwiegend positiven Erfahrungen, die er als Vater gemacht habe. Um sich ein eigenes Bild zu machen, habe er die Schulbehörde um Einsicht in die kantonale Schulevaluation gebeten.

Die abschlägige Antwort habe ihn dazu motiviert, sich im Initiativkomitee «Offenheit statt Geheimhaltung» für den offenen Zugang zu Daten im Kanton Thurgau einzusetzen. Die Volksinitiative wurde 2019 deutlich von der Stimmbevölkerung angenommen. «Ich freue mich, dass man schon bald nicht mehr Behördenmitglied sein muss, um an differenzierte Informationen heranzukommen», sagt Moos.

«Ich selber mag aber nicht mehr länger warten und möchte deshalb in die Behörde.»

Kontinuität würde dem Schulrat guttun

Der 7. März rückt immer näher. Er würde sich freuen, sagt Markus Moos, wenn er sich einbringen könnte. Falls die Hornerinnen und Horner anders entscheiden, sei das auch okay. «Ein wenig enttäuscht wäre ich aber.» Nebst Moos kandidieren für die vier Schulratssitze auch Tamara Hochreutener (parteilos) und André Mathis (CVP) sowie die zwei bisherigen Schulräte Christoph Egli und Urs Bodenmann (beide FDP).

Hat er sich auch überlegt, für das Präsidium zu kandidieren? Er habe kurz darüber nachgedacht, sagt Moos. Er hätte aber sein Pensum reduzieren müssen. Zudem ist er der Meinung, dass dem Schulrat Kontinuität und damit die Wahl von Conny Jenni (FDP) guttun würde. Die heutige Vizeschulpräsidentin kandidiert wie André Mathis für das Präsidium.