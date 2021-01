Erneuerbare Energie Ein brachliegendes Potenzial in der Gemeinde Waldkirch: Die Laveba forciert den Bau von drei Biogasanlagen Die Laveba schreibt in diesen Tagen an einer Studie. Gemäss der Expertenmeinung ist der Bau einer Biogasanlage finanziell stemmbar und technisch realisierbar. Im Frühling könnte die Gemeinde Waldkirch schliesslich grünes Licht für die Anlage geben. Theepan Ratneswaran 29.01.2021, 17.00 Uhr

So könnte dereinst die Biogasanlage in Waldkirch aussehen. Bild: PD

Das Potenzial ist immens, ausgeschöpft wird es noch selten. Die Rede ist von Biogasanlagen. Eine Anlage, die aus Gülle und Mist erneuerbare Energie produziert. In Waldkirch ist man nun einen Schritt weiter. Die Richtung gibt Laveba, vormals LV-St. Gallen, also der frühere st.-gallische Landverband, vor. Die Genossenschaft, die regional die Landi-Läden und Agrola-Tankstellen verantwortet.

Auf Waldkircher Gemeindegebiet sollen dereinst drei unabhängige Biogasanlagen in Betrieb genommen werden: im Gebiet Laubbach bei der Käserei; eine weitere im Schöntal in der Nähe des Obstbauers, Rico Lehmann, in Bernhardzell; und die dritte im Oberwalder Gebiet gleich beim neuen Schweinestall. Das sind die Vorschläge der Laveba.

Im Kanton fehlt es an Know-how

Thomas Keel, Energieingenieur bei Laveba Bild: PD

Die Pläne im Oberwald sind am weitesten gediehen. Thomas Keel, Energieingenieur bei Laveba arbeitet in diesem Winter an einer Machbarkeitsstudie. Der nächste Meilenstein liegt im Frühling, wenn mithilfe der Analyse entschieden wird, ob das Projekt im Oberwald zu Stande kommt – und die Gemeinde Waldkirch ihre erste Biogasanlage erhält.

Der Bau einer Biogasanlage brauche eine vielschichtige Abklärung, sagt Keel. Im Kanton Thurgau gäbe es Biogasberater in der landwirtschaftlichen Ausbildung. Dieses spezielle Know-how sei im Kanton St.Gallen nicht gross vorhanden. Die Laveba springt hier ein, sagt der Energieexperte.

«Wir möchten das brachliegende Potenzial nützen und die Landwirte beim Bau einer Biogasanlage unterstützen.»

Gemeinschaftlich wird vergärt

In der Regel sind die Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz zu klein für den Alleinbetrieb einer Anlage. Eine gemeinschaftliche Biogasanlage ergebe am meisten Sinn, sagt Keel – auch aufgrund der Kosten, die bei ungefähr vier Millionen Franken liegen können. Gemäss der Machbarkeitsstudie soll deshalb die Gülle oder der Mist von zirka zehn landwirtschaftlichen Betrieben im Oberwald vergärt und verarbeitet werden. Das Biogas wird dann ins schon vorhandene Erdgasnetz der St.Galler Stadtwerke eingespeist.

Die Gülle soll dabei über ein Leitungssystem von den Betrieben zur Biogasanlage und wieder zurücktransportiert werden. Diese zurückgenommene Gülle kann dann auf den Wiesen im Oberwald ausgetragen werden. Aus überschüssiger Gülle wiederum soll auch Dünger hergestellt werden, der ausserhalb der Landwirtschaft genutzt werden könnte.

Der Transport mit Lastwagen und Traktoren auf den Strassen wird gemäss diesem System drastisch minimiert – ein grosser Vorteil der geplanten Biogasanlage. Keel sagt:

«Die Landwirte, die Anstösser und auch die Umwelt sind sicherlich froh um weniger Verkehr.»

Zwei Biogasanlagen sind «in der Schwebe»

Eine weitere Studie zeigt die Machbarkeit eines Gülleleitungssystems in Bernhardzell. Dafür verantwortlich ist ein Student der Hochschule für Technik Rapperswil, die heute zur Fachhochschule Ostschweiz gehört. Der Student überprüfte in einer Bachelorarbeit die technische und finanzielle Realisierbarkeit eines Güllenetzwerkes.

Die Grundlagen wurden gelegt, jetzt ist die Laveba in Gesprächen mit interessierten Landwirten und den Behörden. Noch grossen Aufholbedarf gibt es bei der Anlage im Gebiet Laubbach. Keel sagt:

«Hier schwirrt die Idee nur in den Köpfen, konkret ist noch nichts.»