ERNÄHRUNG Kein Fleisch mehr in Luzerner Uni-Mensa: Wie die Schulen in der Stadt St.Gallen es mit dem Schnitzel halten Die Uni Luzern hat Fleisch aus ihrer Mensa verbannt. Eine Umfrage zeigt: Auch die Schulen in der Stadt führen die Vegetarismus-Debatte, nur weniger radikal. Luca Ghiselli und Diana Hagmann-Bula 27.08.2021, 19.00 Uhr

Die HSG will in Zusammenarbeit mit Migros Ostschweiz Food Waste verhindern: Studentinnen und Studenten können Mittagsmenus abends günstiger kaufen. Bild: Michel Canonica

Wer Lust auf Schnitzel (und Pommes) hat, muss die Mensa der Uni Luzern hungrig verlassen. Fleisch gibt es hier nicht mehr, nur noch vegetarische und vegane Kost. Das neue Mensa-Konzept soll den Universitätsbetrieb nachhaltiger machen, wie ein Pressesprecher gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte. Einige Studenten fühlen sich bevormundet, andere sehen es als Aufgabe einer Universität, auf die klimatischen und gesundheitlichen Auswirkungen des Fleischkonsums aufmerksam zu machen. Bauern und Metzger sind entrüstet. Einer Universität sei es nicht würdig, Fleisch und Fisch «derart undifferenziert» von den Tellern der Uni-Mensa zu verbannen.

Eine Umfrage an Uni und Hochschulen in der Stadt zeigt: Auch auf dem Campus St.Gallen der Ostschweizer Fachhochschule hat man sich Gedanken über den Fleischkonsum gemacht und eine Umstellung auf ausschliesslich vegetarische Gerichte diskutiert. Mediensprecher Michael Breu: «Mit der Nachhaltigkeitswoche oder regelmässigen vegetarischen Wochen wurden Erfahrungen gesammelt.» Das Fazit: Fleischlose Menus kamen bei den Studierenden gut an, es bestand aber auch eine klare Nachfrage nach Gerichten mit Fleisch. Heute ist in der Mensa immer auch ein vegetarisches Menü erhältlich, ausserdem können sich die Studierenden an einem Salatbuffet bedienen. Das Sandwichsortiment umfasst vegetarische Alternativen. Vegane Menus wie in Luzern sind nicht regelmässig erhältlich. Breu:

«Auch weil die Nachfrage nicht da ist.»

Thai Curry und Cordon bleu sind die Renner

Über die Hälfte der auf dem Fachhochschul-Campus St.Gallen konsumierten Gerichte sind fleischlos. Auf 3300 Gerichte entfallen rund 1800 Mahlzeiten vegetarische bzw. vegane Menus. Je nach Angebot schwanke der Absatz, so Breu. Steht das beliebte Cordon bleu auf der Karte, werden mehr Fleischgerichte bestellt als an anderen Tagen. Und gibt es Thai Curry, reicht das Mensa-Personal mehr vegetarische Menus über die Theke als üblich.

Die Vegetarismus-Debatte soll als erste die Mensa der Uni Basel erreicht haben. 2012 war das, Studentinnen und Studenten hatten die Diskussion angerollt. Fleischmenus konnten sie nicht ganz abwenden, aber den Anteil an fleischlosen Gerichten vergrössern. Die Uni Zürich erhöht auf Semesterbeginn den Preis von Fleischgerichten. Den Veganern steht aber auch eine Mensa zur Verfügung, die sich ganz auf ihre kulinarischen Vorlieben ausrichtet.

So weit geht die St.Galler Niederlassung der Ostschweizer Fachhochschule nicht. Dennoch sei man um ein möglichst nachhaltiges Angebot bemüht. Eine Rolle spielt dabei die Wahl des Mensa-Betreibers. Die FH arbeite mit Migros Ostschweiz zusammen, so Mediensprecher Michael Breu. «Beim Gemüse und bei den Salaten verwenden wir – wenn immer möglich – regionale Produkte. Die meisten stammen aus dem Thurgau.» Rind-, Kalb- und Schweinefleisch sowie Geflügel werden aus artgerechter, nachhaltiger Schweizer Produktion bezogen. «Nur Trutenfleisch kann aus ausländischer Produktion stammen.»

Kinder sind die härtesten Kritiker

Auch an den Mittagstischen der städtischen Tagesbetreuungsangebote für Kindergarten- und Schulkinder nimmt Fleisch nur noch eine geringe Rolle ein. Alle 20 Betreuungsangebote sind mit dem Label «Fourchette verte –Ama Terra» ausgezeichnet. Die ausgewogene Ernährung ist also zertifiziert. Mindestens zweimal pro Woche werden ausschliesslich vegetarische Menus angeboten, maximal drei Mal pro Woche kann Fleisch auf den Teller kommen. Wie Tanja Rissle, Abteilungsleiterin Tagesbetreuung, auf Anfrage erklärt, seien an vielen Mittagstischen die Fleischtage weniger als drei. Eine vegetarische Option gibt es jeden Tag.

«Anstelle von Fleisch lernen die Kinder Alternativen kennen wie Linsen, Quinoa, Kichererbsen oder Tofu.»

Tanja Rissle, Leiterin Tagesbetreuung Schulhaus Halde Bild: Urs Bucher

Essen sei Gewohnheitssache, und für viele Kinder seien diese Produkte neu. «Es ist ein Prozess, und wir machen uns gemeinsam mit den Kindern auf diesen Weg.» Die Kinder dürfen da auch durchaus mitreden: Im St.Leonhard etwa gibt es eine «Wunschkommission». Für die Köchinnen und Köche der Mittagstische ist ein abwechslungsreicher, fleischarmer und nachhaltiger Speiseplan eine Herausforderung, sagt Rissle. Aber das sporne auch an, zumal das Feedback der Kinder stets unmittelbar auf das Menu folgt. «Sie haben die härtesten Kritikerinnen und Kritiker», sagt Rissle und lacht. Es gebe nicht wenige Köche in den städtischen Betreuungsangeboten, welche die Küchenwände mit Fanpost ihrer Gäste dekoriert haben.

In der Mensa der Universität St.Gallen (HSG), betrieben von Migros Ostschweiz, sei das Angebot an fleischlosen Speisen breit, sagt Mediensprecher Jürg Roggenbauch. Seit einigen Jahren im Sortiment: das sogenannte «Lifestyle-Menu». Es wurde auf Initiative des studentischen Vereins Oikos lanciert, ist saisonal und meist vegetarisch. «Bei diesem Menu sollen die Umweltauswirkungen noch tiefer sein», so Roggenbauch.

Die Auswahl an vegetarischen und veganen Angeboten werde laufend den Bedürfnissen angepasst, der Energie- und Abwasserverbrauch in der HSG-Mensa immer weiter optimiert. Ab Mitte September sagt die Uni auch Food Waste den Kampf an. Studentinnen und Studenten können abends bis 21 Uhr nicht verkaufte Mittagsmenus in der Cafeteria B abholen. Gleiches Essen, tieferer Preis, Budget und Umwelt schonen. Und so funktioniert das System: Unter www.studienhungrige.ch Menu auswählen, Wunschzeit nennen, am Übergabeort erscheinen. Dann nur noch das Essen und das gute Gewissen geniessen.



Die Studentenschaft der Universität St.Gallen (SHSG) ist mit der täglichen vegetarischen Menüoption zufrieden, wie SHSG-Präsident Lukas Zumbrunn sagt. Zudem garantiere ein Buffet weitere vegetarische und vegane Optionen. «Dies begrüssen wir sehr.» Die Studierenden könnten so entscheiden, wie sie ihre Ernährung gestalten wollen.

Mehr als nur Nudeln mit Sauce

Markus Seitz, Verwaltungsdirektor der PHSG Bild: PD

«Wir führen beides. Ein Fleisch- und ein vegetarisch-veganes Angebot und das seit über zehn Jahren», sagt Markus Seitz, Verwaltungsdirektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG). Anfänglich seien noch vegetarische Verlegenheitsvarianten auf den Tisch gekommen. Nudeln mit Sauce, folglich das Fleischgericht, nur ohne Fleisch. Unterdessen stünden echte vegetarische Alternativen zur Wahl. Linseneintopf etwa. «Oder die letztes Semester eingeführten Buddha-Bowls. Sie sind besonders beliebt.» Die vegetarischen Menus machen an der PHSG 30 bis 50 Prozent aller verkauften Gerichte aus. Die Hochschule betreibt Mensen und Cafeterias an ihren Standorten in St.Gallen, Gossau und Rorschach selber. Seitz:

«Je urbaner die Niederlassung, desto vegetarischer das Bedürfnis: Diese Annahme stimmt nicht.»

Soll das Fleisch ganz weg? Auch die PHSG habe sich das gefragt. «Und wir haben uns dazu entschlossen, den Menschen die Wahl zu lassen.» Einer der Schwerpunkte in der Hochschulstrategie sei Nachhaltigkeit. Seitz sagt: «Nachhaltigkeit hat verschiedene Dimensionen. Eine soziale, eine ökologische und eine ökonomische. Sind die Studentinnen und Studenten bereit, für Fleischgerichte mehr Geld zu bezahlen? Noch nicht, glauben wir.» Wichtig sei dem Leitungsteam, dass über das Thema diskutiert werde. Das geschieht auch im Studium, im Bereich Bildung Nachhaltige Entwicklung. «Eine wichtige Auseinandersetzung. Die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer sind schliesslich Multiplikatoren und beeinflussen mit ihrem Wissen die Kinder.» Und damit auch ein bisschen die Welt.