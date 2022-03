Raubüberfälle auf Tankstellen in Wittenbach und Arnegg geklärt

Ermittlung abgeschlossen Raubüberfälle auf Tankstellen in Wittenbach und Arnegg: Kantonspolizei St.Gallen schnappt die beiden mutmasslichen Täter In einem aufwendigen Ermittlungsverfahren gelang es Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft St.Gallen, zwei mutmassliche Täter zu überführen. Die beiden Männer sollen Ende Dezember 2021 einen Raubüberfall auf eine Wittenbacher Tankstelle verübt haben. Einen Tag nach diesem Raub sollen sie versucht haben, eine weitere Tankstelle in Arnegg zu überfallen. 09.03.2022, 15.36 Uhr

Die Kantonspolizei St.Gallen konnte die beiden mutmasslichen Täter festnehmen. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Mittwoch, 22. Dezember 2021 hat sich in Wittenbach ein Raubüberfall auf eine Tankstelle ereignet. In einem aufwendigen Ermittlungsverfahren unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen konnte die Kantonspolizei St.Gallen mittlerweile die beiden mutmasslichen Täter überführen.