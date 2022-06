In Arnegg startet eine Naturspielgruppe auf dem Bauernhof

Erlebnis Spielend auf dem Bauernhof die Natur entdecken: In Arnegg startet eine Naturspielgruppe Tiere füttern, Pflanzen giessen, Beeren naschen: Das kann man nach den Sommerferien auf dem Breiti-Hof in Arnegg in der Naturspielgruppe erleben. Spielgruppenleiterin Adriana Dürr und Bäuerin Dominique Hartmann wollen Kindern spielerisch das Hofleben näherbringen – auch mit einer Zirkus-Kuh. Zudem wird es für ältere Kinder Erlebnisnachmittage auf dem Hof geben. Rita Bolt Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Dominique Hartmann (links) und Adriana Dürr (rechts) haben die Idee für die Naturspielgruppe auf dem Breiti-Hof entwickelt. Bild: Benjamin Manser (Arnegg, 3. Juni 2022)

«Kinder sollen wissen, wo die Milch herkommt, wer die Eier legt, oder wo die Himbeeren, der Salat und das Gemüse wachsen», sagt Adriana Dürr. Sie ist Spielgruppenleiterin und wird mit Buben und Mädchen den Breiti-Hof im Weiler Geretschwil zwischen Gossau und Arnegg jeweils am Montag- und Dienstagmorgen erkunden.

Die Kinder ab drei Jahren werden Tiere füttern, pflegen und natürlich auch bei Stallarbeiten mithelfen. Sie werden das Bauernleben kennen lernen sowie im Garten säen, ernten, giessen und hoffentlich geniessen. Da könne es gut sein, dass die kleinen Entdecker einen Regenwurm oder eine Schnecke in der Hand halten, wenn sie mit ihren Händen in der Erde wühlen.

«Kinder und die Natur, das ist mir wichtig», sagt die gelernte Kleinkinderzieherin. Deshalb nennt sie ihre Spielgruppe auf dem Breiti-Hof «Naturspielgruppe». Die Gruppe wird für Ostern, Weihnachten oder den Muttertag basteln, Geschichten hören, wie «Wie Globi Bauer wurde» und vieles mehr.

«Die Kinder werden die Facetten der Natur und Jahreszeiten erleben.»

Start nach den Sommerferien

Die neue Naturspielgruppe wird nach den Sommerferien starten. «Hoffentlich mit etwa zehn Kindern», sagt Adriana Dürr. Die Idee dazu hat sie zusammen mit Dominique Hartmann entwickelt. Dominique und ihr Mann Urs Hartmann bewirtschaften den Breiti-Hof, führen unter anderem einen Pensionsstall für Pferde und haben drei eigene Pferde. Dominique Hartmann ist gelernte Pflegefachfrau, Vereinstrainerin Western SVPS mit weiteren Zusatzausbildungen im klassischen Bereich. Sie erteilt Reitunterricht und bildet Pferde aus. Urs Hartmann besitzt das Reit- und Fahrbrevet.

Adriana Dürr ist mit ihren Kindern oft an Hartmanns landwirtschaftlichen Betrieb vorbeispaziert und eines Tages mit Dominique Hartmann über Pferde ins Gespräch gekommen. Denn Adriana Dürr leitet bereits eine Spielgruppe auf einem Reiterhof in Ufhofen bei Niederwil. «Wir spielen, basteln, singen, wie in einer normalen Spielgruppe, aber wir machen dies im Stall, bei den Pferden, mit dem Hund und der Katze», sagt die 44-Jährige. Selbstverständlich werde gelegentlich auch auf einem der Ponys geritten.

30 Kühe, einige Schafe, vier Ziegen, Katzen und Rassenhühner

Auf dem Breiti-Hof leben nicht nur Pferde. Im Stall sind vor allem Original Braune Milchkühe und ein Stier. Im vergangenen Herbst durften sie in einen neuen Laufstall einziehen. Der Stall bietet Platz für 30 Tiere. Es tummeln sich zudem einige Schafe, vier Ziegen, Katzen und Rassenhühner, die verschieden farbige Eier legen. «Diese Eier werden die Kinder selber aus dem Nest holen dürfen», sagt die Gossauerin.

Die Kinder dürfen die farbigen Eier der Rassenhühner aus den Nestern holen. Bild: Benjamin Manser (Arnegg, 3. Juni 2022)

Auf dem Breiti-Hof dürfen die Hühner ihre Küken grossziehen. Adriana Dürr weiss aus Erfahrung, dass Eier suchen besondere Erlebnisse für Kinder sind, ebenso wie Kühe füttern und alles rund um die Stallarbeit auf einem Bauernhof zu erfahren. Vielleicht dürfen sie auch helfen, eine Kuh zu melken? Bauer Urs Hartmann oder Bäuerin Dominique Hartmann werden im Stall mit dabei sein, damit die Dreikäsehochs den richtigen Umgang mit den Kühen sehen. Die beiden sagen:

«Der respektvolle und einfühlsame Umgang mit den Tieren ist uns wichtig.»

Hartmanns werden den Kindern bestimmt erklären, warum alle ihre Kühe Hörner haben.

Der Breiti-Hof liegt auf 650 Metern. 2015 konnten Hartmanns das Anwesen in Arnegg kaufen und ihre Träume umsetzen, denn beide sind nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen. Seit 2022 ist der Hof Demeter zertifiziert. Der Betrieb umfasst 20 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche; Grünflächen und Wiesen, die unterschiedlich genutzt werden – zum Heuen oder Weiden. Die Hoftiere werden mit eigenem Futter versorgt. Zum Betrieb gehören Hochstammobstbäume, einige Kirschen-, Zwetschgen-, Mirabellen- sowie 80 Apfelbäume. Das Obst für den Verkauf und den Eigengebrauch werde von Hand verlesen und zu Most verarbeitet. Die Spielgruppenkinder werden die Früchte von der Blüte bis zur Ernte beobachten können.

Urs Hartmann ist ein guter Kuhreiter

Adriana Dürr ist Mutter von vier Kindern und betreut noch ein Pflegekind. «Auf eine spielerische Art lernen Kinder in unserer Spielgruppe den Umgang mit Tieren und die Arbeit in einem Stall kennen», sagt sie.

«Es sind so wertvolle Erfahrungen, die Kinder auf einem Hof machen können.»

Nicht nur die Naturspielgruppe soll Einblicke in das Hofleben geben, auch die Erlebnisnachmittage für Kinder zwischen drei und neun Jahren sollen begeistern. Start ist nach den Sommerferien; sie finden am Donnerstag und Freitag, zwischen 13.30 bis 16 Uhr statt. Sie werden ebenfalls von Adriana Dürr geleitet.

Vielleicht kommen die Kinder in den Genuss des Kuhreitens: Urs Hartmann ist ein guter Kuhreiter und nimmt jeweils an den Olma-Kuhrennen teil – erfolgreich. Zweimal ist er mit Kuh Melea als schnellster über die Ziellinie gekommen, 2018 und 2019. Am Kuhrennen 2021 war er mit Feeh am Start. Sie war zwar nicht die schnellste, aber dafür jene Kuh, die ausgewählt wurde für die Tournee mit dem Circus Knie: Sie dreht derzeit in der Manege mit dem Comedy-Duo Ursus und Nadeschkin ihre Runden und sorgt dabei beim Publikum für Lacher, weil sie Schabernack treibt. Nach Tourneeende wird die prominente Blüem-Kuh Feeh auf den Breiti-Hof zurückkehren.

Auskunft über Naturspielgruppe und Erlebnisnachmittage bei Adriana Dürr, 079 699 73 63.

