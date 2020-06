Erfolgsgeschichten, Innovation und Solidarität: Die leere Läden in Rorschach sind nur die halbe Wahrheit Anders als in Rheineck stehen in Rorschach einige Ladenlokale leer. Warum Gwerbler trotzdem an die Hafenstadt als Standort glauben. Rudolf Hirtl 19.06.2020, 05.00 Uhr

Christof Bischof geschäftet seit 2011 erfolgreich in Rorschach. Im Hintergrund das traditionelle und erfolgreiche Herrenmodegeschäft «Monsieur A». Bild: Rudolf Hirtl

Im ersten Moment scheint es, als ob das Ladensterben in Rorschach kein Ende nehmen will. Zahlreiche Geschäfte stehen leer, Schaufenster sind verwaist oder mehr lieblos als attraktiv gestaltet. Doch der erste Eindruck täuscht. Nicht nur einige traditionsreiche Geschäfte sind hier nach wie vor zu finden, auch zahlreiche neue Anbieter versuchen ihr Glück in der Hafenstadt. So hat sich kürzlich ein HSG-Professor im «St.Galler Tagblatt» wie folgt zitieren lassen:

«Rorschach hat zwar ein Heimatmuseum, ist aber keine Heimat mehr.»

Die Meinung kann man haben, doch ein Besuch im italienischen Café an der Hauptstrasse oder von einer der kulturellen Veranstaltungen (ausserhalb von Corona) sprechen eine andere Sprache. Rorschach geht aus, man kennt sich, die Menschen fühlen sich wohl hier und die bauliche Entwicklung der vergangenen Jahre hat auch Wohnraum für Anspruchsvolle geschaffen.

Lokales Gewerbe bewusst durch Einkäufe unterstützt

Abgesehen vielleicht vom Steuerfuss, die Differenz zu den Nachbargemeinden verringert sich allerdings fortlaufend, hat Rorschach viele Vorteile und Annehmlichkeiten zu bieten. Etwa die Kündig Feinkost AG, wo seit bald 100 Jahren Käse und Feinkostspezialitäten für Gaumenerlebnisse sorgen. Mitinhaber David Vincze sagt:

David Vincze, Mitinhaber der Kündig Feinkost AG. Adriana Ortiz Cardozo

«Wir haben in Rorschach unseren Hauptsitz, und so wird es auch bleiben.»

Es sei zwar denkbar, Produktion und Logistik an den Rand der Stadt zu verlegen, um nicht immer mit Lieferwagen durch die Fussgängerzone fahren zu müssen, doch die «Chäslaube», die Perle vis-à-vis der Grossverteiler, sei und bleibe das Standbein der Firma.

Solidarität in Rorschach spürbar

Rorschach stellt er als Standort denn auch nicht in Frage. Im Gegenteil, wer als Gwerbler innovativ sei, der habe gute Chancen in der Hafenstadt erfolgreich zu sein. Die Coronakrise habe sich zwar zuerst durch den Wegfall der Kundschaft aus Gastronomie und Hotellerie bemerkbar gemacht, doch sei der sozusagen über Nacht auf die Beine gestellte Onlineshop sehr gut angenommen worden. «Sogar so gut», freut sich David Vincze, «dass wir dieses Angebot nun ausbauen und professionalisieren.»

Ein Kränzchen windet er auch den Einwohnern. So sei die Solidarität in der Stadt von Beginn an spürbar gewesen. Viele hätten hier eingekauft, um das lokale Gewerbe zu unterstützen. Auch mit dem Argument, es mache Sinn, dieses Angebot zu erhalten, da ja eine weitere Krise kommen könnte. «Wir haben uns auch sehr über die schriftlichen Rückmeldungen gefreut, in denen sich Kundinnen und Kunden bei uns bedankt haben», so Vincze.

Im «Städtli» Rheineck stehen nur wenige Ladenlokale leer

Der Detailhandel hat es nicht einfach. Mal geht es besser, mal schlechter. Rheineck erlebt gerade eine richtig gute Zeit, wie der «Rheintaler» schreibt: Die drei Dutzend Ladenlokale in der Hauptgasse sind bis auf ein, zwei Ausnahmen alle besetzt, und nahe beim nördlichen Ende der Hauptgasse befinden sich zwei besonders erfolgreiche Geschäfte, das eine gleich ums Eck – Maillardos Kaffeerösterei.

Dieser Betrieb benötigt schon nach dreieinhalb Jahren deutlich mehr Platz, und der benachbarte Manufaktur-Laden hat in Thal sogar einen zweiten Standort eröffnet. Stephanie Nicole Märklin sagt vier Jahre nach dem Start in Rheineck:

«Es läuft super, wir sind positiv überrascht.»

Die Frage, ob der Familienbetrieb also in Rheineck bleibe, beantwortet sie mit «unbedingt»; sie wiederholt das Wort. Mit Blick aufs Städtli als Einkaufsort sagt sie: «Es ist von Jahr zu Jahr frischer geworden.» Tendenz weiter steigend. Was aber zwingend sei für einen Laden: ein klares Konzept.

Mit der Uffüllerei kommt wieder etwas Neues

Ein für September angekündigter neuer Laden, «Chrigi’s Uffüllerei», ist laut Autor Gert Bruderer in der Umgebung ohne Konkurrenz: Der Mix verbessert sich somit weiter. In Kombination mit einer ganzen Reihe weiterer Geschäfte machen die Neuen Rheineck als Einkaufsort zu etwas Besonderem. Dass sich der Einsatz lohnt, sagt nicht nur Petra Reutimann vom «Est est est» (Wein Buch Kaffee).

Sie habe nie verstanden, wie es früher heissen konnte, in Rheineck laufe nichts. Es gebe viel Besonderes und dieses werde – wie der Umsatz zeige – sehr geschätzt.

«Die zwei Kleidergeschäfte im Städtli sind Gold wert»

Die leeren Schaufenster des einzigen nicht benutzten Lokals zwischen Rathaus und nördlichem Ende der Gasse sind nur vorübergehend unbenützt; bald fängt hier eine Podologin an. Ein Coiffeursalon verkauft nebenher Lederartikel, der Blumenladen ist klein, aber fein, und wo früher das «Est est est» sein Lokal hatte, befindet sich nun das Bistrolino.

«Die zwei Kleidergeschäfte im Städtli sind Gold wert», sagt Petra Reutimann. Ist dies umgekehrt auch Rheineck für Modeanbieter? Roger Dudli, Inhaber des Ladens für Männermode, meint lächelnd, er würde nie einen Laden künstlich am Leben erhalten. Der Geschäftsgang stelle ihn sehr zufrieden. In Rheineck helfe man sich gegenseitig. Ist etwa ein Hochzeitspaar in Dudlis Laden, gibt er auch gleich einen guten Tipp:

«Schräg gegenüber sei hochwertiger Goldschmuck zu haben, handgefertigte Kostbarkeiten. Daneben gibt es nach wie vor starke Traditionsgeschäfte wie Elektro Kuhn, Expert Humbel oder den weitherum bekannten Mangeng-Tabakladen.»

Rorschach-Gutscheine gehen weg wie warme Weggli

Und Kleider in Rorschach? Textilien seien ein schwieriges Geschäftsfeld, auch weil die Grenzen und damit der Einkaufstourismus nah seien, sagt Debora Angehrn, Geschäftsführerin vom Herren-Mode-Fachgeschäft «Monsieur A». Die Hafenstadt biete aber zahlreiche Vorteile, wie die gute Erreichbarkeit und die attraktive Umgebung. Sie sagt:

Debora Angehrn, Geschäftsführerin vom Herren-Mode-Fachgeschäft «Monsieur A». pd

«Wir wurden von der Kundschaft während des Lockdowns voll unterstützt, das war sehr rührend. Aber auch jetzt, nach der Grenzöffnung, hatten wir sehr gute Verkaufstage, wir wurden nicht einfach wieder fallen gelassen.»

Der wachsende Zusammenhalt sei spürbar gewesen in der Stadt und es sei auch eine gute Kundenbindung entstanden. «Bezüglich Rorschach bin ich trotz aller Schwierigkeiten sehr zuversichtlich gestimmt. Wir haben auch wieder mehr Touristen hier und viele davon sind begeistert von der Stadt», sagt sie.

Corona zeigt, wie innovativ die Gewerbler sind

Rorschachs Gewerbevereinspräsident Stefan Meier kann der Schlechtrederei von Rorschach nichts abgewinnen. «Corona hat gezeigt, wie innovativ unsere Gewerbler sind. Blumen, Kleider, Feinkost, Handarbeit, Lebensmittel und vieles mehr wurde beispielsweise bis vor die Haustüre gebracht und die Menschen aus der Region haben das Angebot auch angenommen.»

Nicht nur dies, auch die Solidarität der Hafenstädter sei beispielhaft. Der Aufruf des Gewerbevereins Rorschach, in lokalen Geschäften Gutscheine zu kaufen, die nach der Krise eingelöst werden können, habe ein riesiges Echo ausgelöst. So beträgt der aktuelle Stand verkaufter Gutscheine denn auch beinahe 56000 Franken.

Beispiele für Erfolgsgeschichten

Stefan Meier, Gewerbepräsident Rorschach. pd

Dass Läden gelegentlich leer stünden, sei kein Rorschacher Phänomen. Dies sei überall so. Daraus ein serbelndes Gewerbe abzuleiten sei zu einfach und falsch. «Wir sind keine aussterbende Spezies. Im Gegenteil, in Rorschach sind alle Produkte zu haben, die man zum Leben braucht. Wir sind das Einkaufszentrum für die ganze Stadt am See», sagt Meier. Ausserdem gebe es in Rorschach zahlreiche Beispiele von Gwerblern, die hier eine Erfolgsgeschichte schreiben würden. Bestes Beispiel dafür sei Bischi-Bike an der Hauptstrasse.

Für Velohändler Christof «Bischi» Bischof war es denn auch nie Thema, sein Geschäft nicht in Rorschach aufzumachen. «Ich habe 2011 einen Standort mit wenig Konkurrenz in der Umgebung gesucht. Das Lokal hier in Rorschach nahe beim Zentrum schien mir damals perfekt», sagt der ehemalige Bike-Profi. Er habe seinen Schritt denn auch nie bereut.

«Ich konnte hier mittlerweile sogar ausbauen und ich bin sehr zufrieden und glücklich mit dem Geschäftsgang. Ich finde Rorschach für einen Gewerbebetrieb in jeder Hinsicht attraktiv.»